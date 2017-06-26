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Бамблби Бамблби
Киноафиша Фильмы Бамблби Отзывы о фильме «Бамблби»
Bumblebee Бамблби 2018 / США
8.0 Оцените
151 голос Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Бамблби»

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Наша рецензия

Больше десяти лет жизни Майкл Бэй («Армаггедон») посвятил «Трансформерам», познакомив мир с огромными роботами, готовыми на все ради своих и семьи Уитвики, помогавшим автоботам спасти нашу планету от захвата и полного уничтожения. Но после провала (как кассового, так и зрительского) «Последнего рыцаря», где было объединено несколько сценариев, а создатели решили объединить историю роботов с легендами Земли, продюсеры пересмотрели все своим планы и запустили…

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Роман Романов 26 июня 2017, 02:25
Ожидание будет не долгим, Майкл Бэй снова обманет!
Бедным детишкам, посмотрев пять серий, придётся покупать новую порцию билетов на очередную билеберду Бэя. Майкл снова заявит, глядя в доверчивые глаза школьников: На этот раз всё! Но мы то знаем,про музыку и батарейки песню, поэтому вряд ли поверим Мише! А может хватит снимать про Трансфарматоры или как там их, может пора снять патриотическое кинцо про арабию, что в Саудавии. Туда придут американцы и всех победят и даже флаг подымут. А может пора на пенсию и больше ничего не надо, а?...
26 июня 2017, 02:25 Ответить
sultanov_2018 21 июля 2018, 20:20
в ответ на сообщение Роман Романов от 26 июня 2017, 02:25
Режисер другой,так что вой отзыв о Майкле Бейе здечь вообще не к месту 🤷🏻‍♂️
21 июля 2018, 20:20 Ответить
✓ EGOISTKA ✓ 30 ноября 2018, 21:19
Хочу детей сводить, интересно пустят или сработают ограничения по возрасту?
30 ноября 2018, 21:19 Ответить
lomtev2019 8 декабря 2018, 01:14
Причем тут Майкл бэй??? Тревис Найт режиссер, и фильм будет очень крутой
8 декабря 2018, 01:14 Ответить
Ксения Мищинко 13 декабря 2018, 03:27
в ответ на сообщение lomtev2019 от 8 декабря 2018, 01:14
Тревис Найт режиссер, а Майкл Бей продюсер.
13 декабря 2018, 03:27 Ответить
Dima Kabanchik 15 декабря 2018, 07:44
Оценка
Деффчачий фильм. Неплохая картинка****, озвучка режет слух**, Актерская игра**, режиссёрская работа***, динамика картины***
15 декабря 2018, 07:44 Ответить
dk 15 декабря 2018, 13:07
Оценка
Это что-то среднее между плохо и так себе
15 декабря 2018, 13:07 Ответить
Ольга Сомина 15 декабря 2018, 13:40
Оценка
Сходили всей семьей. Отлично провели время. Нашим троим мальчишкам фильм понравился, да и нам тоже. К деталям можно долго придираться, но общее впечатление от фильма и проведенного времени очень положительное.
15 декабря 2018, 13:40 Ответить
Татьяна Сатарова 15 декабря 2018, 14:28
Оценка
Хороший фильм, отлично провела время
15 декабря 2018, 14:28 Ответить
Саша Лысов 15 декабря 2018, 16:18
в ответ на сообщение Роман Романов от 26 июня 2017, 02:25
Оценка
Планируется всего 14 частей трансформеров
15 декабря 2018, 16:18 Ответить
Макс Матюхин 15 декабря 2018, 21:18
Оценка
Я и так не очень рассчитывал что фильм будет ого-го, но то что я увидел было так себе.
Нет, поймите правильно, картинка хорошая, доля юмора присутствует, отличный саундтрек. Но сюжет полностью провален. Во многом фильм просто каверкает события первой части трансформеров, и других частей тоже.
Поэтому из-за сюжета хотелось уйти из задоа уже через 30 минут
15 декабря 2018, 21:18 Ответить
concorde200577 17 декабря 2018, 08:55
Оценка
детям понравился ))
17 декабря 2018, 08:55 Ответить
eli10082012 19 декабря 2018, 18:01
Оценка
Классный фильм. Нам очень понравилось. Ходили с сыном (6 лет) . Ему тоже понравилось. Много смешнвх сцен, а не просто фантастика. Супер в общем. Советуем
19 декабря 2018, 18:01 Ответить
vadim7710 20 декабря 2018, 20:20
в ответ на сообщение ✓ EGOISTKA ✓ от 30 ноября 2018, 21:19
Ведите спокойно,тем более вы с ними,если без то всё равно должны
20 декабря 2018, 20:20 Ответить
Виталий Шматков 26 декабря 2018, 17:45
Оценка
Знал, что будет не фонтан, но столько ляпов.... Однако, не смотря на все ляпы, несостыковки по сюжету и местами отсутствие логики и здравого смысла, фильм оставил приятное впечатление. Просто милота) Довольно приятная картинка. И, что не маловажно, хорошее ощущение после самого фильма. Дома бы смотрел его частями между периодами сна, а в кино за один раз и целиком)
Уверен, девочкам старшего школьного возраста понравится, как и их мамам. Парни... смотрите сами) В целом, зачет.
26 декабря 2018, 17:45 Ответить
poshehonec 27 декабря 2018, 14:28
Оценка
Хороший фильм! Динамичный, местами трогательный и очень добрый, что ли... Рекомендую к просмотру)
27 декабря 2018, 14:28 Ответить
rafik.ivanov.85 4 января 2019, 12:58
Всго будет 74 части трансформеров
4 января 2019, 12:58 Ответить
brazhnikov 5 января 2019, 21:14
Оценка
Мне понравился. Иван 35 лет))) хороший, добрый. Графика классная.
5 января 2019, 21:14 Ответить
Андрей 30 января 2019, 14:33
Оценка
первая половина фильма хороша!
история хорошая и интересно смотреть, но до любой части Трансформеров недотягиевает - дешевле смотрится!(картинка, актёрская игра и состав)!
хотя, главная героиня молодец!
в целом, понравился фильм!
7 баллов из 10ти!
30 января 2019, 14:33 Ответить
Никита Астоня 24 мая 2020, 12:05
Оценка
Иди к нам жить Соня Плотникова 18 лет Одноклассник
24 мая 2020, 12:05 Ответить
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