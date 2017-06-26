Больше десяти лет жизни Майкл Бэй («Армаггедон») посвятил «Трансформерам», познакомив мир с огромными роботами, готовыми на все ради своих и семьи Уитвики, помогавшим автоботам спасти нашу планету от захвата и полного уничтожения. Но после провала (как кассового, так и зрительского) «Последнего рыцаря», где было объединено несколько сценариев, а создатели решили объединить историю роботов с легендами Земли, продюсеры пересмотрели все своим планы и запустили…
Бедным детишкам, посмотрев пять серий, придётся покупать новую порцию билетов на очередную билеберду Бэя. Майкл снова заявит, глядя в доверчивые глаза школьников: На этот раз всё! Но мы то знаем,про музыку и батарейки песню, поэтому вряд ли поверим Мише! А может хватит снимать про Трансфарматоры или как там их, может пора снять патриотическое кинцо про арабию, что в Саудавии. Туда придут американцы и всех победят и даже флаг подымут. А может пора на пенсию и больше ничего не надо, а?...
Нет, поймите правильно, картинка хорошая, доля юмора присутствует, отличный саундтрек. Но сюжет полностью провален. Во многом фильм просто каверкает события первой части трансформеров, и других частей тоже.
Поэтому из-за сюжета хотелось уйти из задоа уже через 30 минут
Уверен, девочкам старшего школьного возраста понравится, как и их мамам. Парни... смотрите сами) В целом, зачет.
история хорошая и интересно смотреть, но до любой части Трансформеров недотягиевает - дешевле смотрится!(картинка, актёрская игра и состав)!
хотя, главная героиня молодец!
в целом, понравился фильм!
7 баллов из 10ти!
Авторизация по e-mail