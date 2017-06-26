Наша рецензия

Больше десяти лет жизни Майкл Бэй («Армаггедон») посвятил «Трансформерам», познакомив мир с огромными роботами, готовыми на все ради своих и семьи Уитвики, помогавшим автоботам спасти нашу планету от захвата и полного уничтожения. Но после провала (как кассового, так и зрительского) «Последнего рыцаря», где было объединено несколько сценариев, а создатели решили объединить историю роботов с легендами Земли, продюсеры пересмотрели все своим планы и запустили…