Награды и номинации фильма Бамблби

Награды и номинации фильма Бамблби 2018

Золотая малина 2019 Золотая малина 2019
Премия за восстановление репутации
Номинант
