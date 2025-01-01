О твоей машине? В которой ты целыми днями и ночами сидишь в гараже, занимаясь бог знает чем?

О, нет, ты ещё как можешь, Чарли. Ты ещё как можешь. Я с тебя сытa по горло! Твоё отношение, постоянное нытьё. Ты притащила домой эту хрень, даже не спросив меня! Все в этой семье стараются быть счастливыми, а ты только усложняешь жизнь.

[устала от матери, как из-за предвзятости к Бамблби, так и из-за критики в свой адрес]

Знаешь, мам, только потому, что ты двинулась дальше и счастлива в новой жизни, не значит, что я тоже! Ты нашла замену моему отцу, а я — нет, понялa? И никогда не найду! Так что извини, если это усложняет жизнь, но через десять месяцев тебе даже не придётся со мной связываться!