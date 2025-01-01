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Киноафиша Фильмы Бамблби Цитаты из фильма Бамблби

Цитаты из фильма Бамблби

Agent Burns Они буквально называют себя Десептиконами. Это не вызывает у тебя никаких подозрений?
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Memo Самые тёмные ночи рождают самые яркие звёзды.
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[последние слова]
Optimus Prime Старый друг, ты берег эту планету. Благодаря тебе у нас есть будущее, B-127.
Bumblebee Меня зовут Бамблби.
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Optimus Prime Бамблби, наша война продолжается. Ты должен защищать Землю и её жителей.
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Agent Burns [Чарли и Бамблби] Не беги. Ни в коем случае не беги.
[Бамблби убегает, неся Чарли]
Agent Burns Она убежала.
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Memo [радостно] Ты меня поцеловал!
Charlie Watson В *щеку*.
Memo Все равно считается.
[пауза]
Memo Все равно считается.
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[когда фургон заносит, чтобы избежать столкновения]
Ron Все живы?
Sally Рон! В машине ребёнок!
Ron Я пытался спасти другого ребёнка! Что я... Это была безвыигрышная ситуация.
Sally Отис? Отис, ты в порядке?
Otis Это было круто.
[рвота]
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Charlie Watson [Бамблби превращается в Camaro 1977 года] Не может быть. Ты шутишь? Ты шутишь? Ты хочешь сказать, что всё это время ты мог быть Camaro? О боже мой.
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Ron Я как-то однажды стащил коробку Мэлломаров.
Agent Burns Да, мы в курсе.
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Blitzwing Скажи, где прячутся твои друзья
Bumblebee Никогда не расскажу!
Blitzwing Правда? Тогда сделаем это официально
[вырвал голосовой модуль Бамблби]
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Bumblebee Пожалуйста, это ошибка.
Agent Burns [своей команде] Спокойно, огонь не открывать.
Bumblebee Я не хочу никого ранить.
[видит приближающийся самолёт]
Agent Burns [оборачивается и видит самолёт] Кто вызвал ВВС?
Bumblebee Это не ВВС.
[Бернс снова смотрит на него]
Bumblebee Беги.
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[Бамблби извлекает кассету с The Smiths из проигрывателя]
Чарли Уотсон Не фанат The Smiths? Ладно, держи. Попробуй это.
[она вставляет новую кассету в его проигрыватель]
Рик Эстли [на кассете] Никогда не брошу тебя...
[Бамблби с отвращением выплёвывает кассету, чуть не попадая Чарли в лицо]
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[первые реплики]
Ratchet [автоботы ведут тяжелый бой с десептиконами] Они прорвались через передовую!
Arcee Связь с Капитолием потеряна!
Wheeljack Их слишком много!
Brawn Держаться!
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Agent Burns Если ты потеряешь эту машину, я лично содру твоё лицо.
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Dropkick Прайм придёт сюда?
Shatter Они все сюда идут. Это наш шанс раз и навсегда уничтожить сопротивление Автоботов.
Dropkick Мы превратим эту планету в пепел.
Shatter Нужно срочно передать в Кибертрон. Скажи им привести армию. А благодаря нашим человеческим союзникам, я знаю, как именно доставить сообщение.
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Чарли Уотсон [Отправляясь на поиски Бамблби, которого захватил Сектор 7] Мне уже пора.
Салли [узнав и обвиняя её в беспорядке в доме] Ты шутишь? Нет. Ты никуда не пойдёшь.
Чарли Уотсон Речь о моей машине. Это очень важно.
Салли О твоей машине? В которой ты целыми днями и ночами сидишь в гараже, занимаясь бог знает чем?
Чарли Уотсон Мам, я не могу. Я правда не могу сейчас.
Салли О, нет, ты ещё как можешь, Чарли. Ты ещё как можешь. Я с тебя сытa по горло! Твоё отношение, постоянное нытьё. Ты притащила домой эту хрень, даже не спросив меня! Все в этой семье стараются быть счастливыми, а ты только усложняешь жизнь.
Чарли Уотсон [устала от матери, как из-за предвзятости к Бамблби, так и из-за критики в свой адрес] Знаешь, мам, только потому, что ты двинулась дальше и счастлива в новой жизни, не значит, что я тоже! Ты нашла замену моему отцу, а я — нет, понялa? И никогда не найду! Так что извини, если это усложняет жизнь, но через десять месяцев тебе даже не придётся со мной связываться!
[она уходит искать своего друга-трансформера]
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Charlie Watson Оставь его в покое! Ты не понимаешь. Действуй, Би! Би!
Agent Burns Парень, стой! Это машина!
Charlie Watson Он человечнее, чем ты когда-либо будешь!
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Optimus Prime Где Б-127?
Bumblebee [B-127 появляется после победы над несколькими Десептиконами] Извини за опоздание, застрял в пробке.
[поворачивается]
Bumblebee Эй, Оптимус?
Soundwave [Soundwave спрыгивает, и появляются ещё Десептиконы] Десептиконы, в атаку!
Optimus Prime Автоботы, отступаем! К башне!
Shockwave Уничтожьте стартовую площадку, никому не дать уйти.
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Shatter Спасибо за гостеприимство, друг Пауэлл. Он ваш.
[Дропкик разносит Пауэлла в кашу]
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