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Фильмы Кристофера Нолана
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Фильмы Кристофера Нолана

Кинорежиссером Кристофера Нолана сделали «Звездные войны»: он посмотрел их в семь лет и загорелся желанием снимать кино. Такое же. Или лучше. Нолан даже занялся этим — задействуя отцовскую камеру 8 мм, родных братьев, соседских детей, игрушечных солдатиков.

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Довод
Довод
7.0
фантастика, боевик, триллер
2020, США / Великобритания
Дюнкерк
Дюнкерк
7.0
драма, военный, исторический
2017, США / Великобритания / Франция
Интерстеллар
Интерстеллар
Смотреть за 1 рубль
8.0
фантастика
2014, США / Великобритания
Темный рыцарь: Возрождение легенды
Темный рыцарь: Возрождение легенды
7.0
драма, триллер, боевик
2012, США / Великобритания
Начало
Начало
8.0
боевик, фантастика, триллер
2010, США / Великобритания
Темный рыцарь
Темный рыцарь
8.0
драма, мистика, триллер, боевик
2008, США
Престиж
Престиж
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8.0
сказка, триллер, фантастика, драма
2006, США / Великобритания
Бэтмен: начало
Бэтмен: начало
7.0
криминал, триллер, приключения, сказка, боевик
2005, США
Бессонница
Бессонница
7.0
триллер, криминал, драма
2002, США
Помни
Помни
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7.0
криминал, мистика, триллер
2000, США
Преследование
Преследование
7.0
триллер, криминал, детектив
1998, Великобритания
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Жанр
Все Фантастика Боевик Триллер Драма Военный Исторический Мистика Сказка Криминал Приключения Детектив
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5 лучших фильмов Кристофера Нолана

Во взрослом возрасте, начав в 1998 с черно-белого «Преследования» со смешным бюджетом $ 6000, за 20 лет Кристофер Нолан стал настоящим королем кинематографа и автором самых кассовых лент в истории. Его проекты масштабны, сюжеты интеллектуальны и запутанны — многие считают, что даже слишком. Какие его творения несомненно прекрасны? Нет, не визуально нарядный и оскароносный «Дюнкерк», павший жертвой красивой картинки в ущерб как здравому смыслу, так и сути происходящих событий.

2000, «Помни»

Леонард Шелби работает следователем в страховой компании. Ему поручают расследование, касающееся потери памяти у некоего Сэмми Дженкиса — после ДТП он не запоминает новых происшествий. Страховщики выплатят ему компенсацию, если амнезия — физическое последствие травмы, но не психическое отклонение. Леонард доказывает психологическую природу явления. Но вскоре к нему прилетает кармический бумеранг...

В съемках участвовала машина режиссера — его Honda Civic стоит у мотеля рядом с «Ягуаром» героя.

2002, «Бессонница»

Маленький город Найтмьют, Аляска. На городской свалке найдено тело девушки — это 17-летняя Кэй Коннелл. Расследовать преступление прибывает лос-анджелесский детектив Уилл Дормер с напарником Хэпом Экхартом. Им помогает офицер местной полиции Элли Берр. Все трое начинают подозревать Уолтера Финча — своеобразного человека, одиноко живущего прямо на скалистом берегу. Но происходит непредвиденное: второй сыщик погибает. А Уилл совершенно теряет способность спать…

Имена полицейских — ироничные перевертыши, используется французский язык: dormeur означает «спящий», а hap — «удача» (Соня мается бессонницей, а Удачливый помер).

2006, «Престиж»

Невероятная и почти магическая киноновелла о профессиональном соперничестве талантливых мастеров иллюзий — «Профессора» Альфреда Бордена и «Великого Дантона» Робертом Энжиером. Цель — превзойти соперника любыми средствами и раскрыть его секреты. Фокусники отчаянно подставляют друг дружку на совместных выступлениях, и это уже не цирк, а пугающая реальность...

Милтона сыграл Рики Джей — иллюзионист по профессии. Он же обучал исполнителей главных ролей своему искусству.

2008, «Темный рыцарь»

Самая сильная часть трилогии о Бэтмене. Брюс Уэйн заключает нечто вроде альянса с прокурором Харви Дентом и лейтенантом Гордоном. Он надеется, что их триумвират куда эффективнее очистит Готэм от криминальных элементов, чем он сам, действуя в одиночку. Но и преступный мир Готэма меняется: в нем появился злой гений, способный не на мелкие ограбления, а на масштабные акции, угрожающие жизням невинных людей. Он называет себя Джокером…

Сцена погони снималась на Лейк-стрит в Чикаго, и обычные граждане звонили в органы охраны правопорядка, испугавшись киношных бандитов и неопознанного черного объекта, гоняющегося за ними (бэтмобиль это был, хорошая штука!).

2014, «Интерстеллар»

2067. На Земле могучий продовольственный кризис — погибли все сельскохозяйственные культуры, кроме кукурузы, регулярно случаются пыльные бури — планета вот-вот станет непригодной для проживания человечества. Бывший пилот НАСА Джозеф Купер ведет размеренное существование фермера, но очередной смерч оставляет странные следы на полу спальни его дочки. Нужно быть экс-астронавтом, чтобы увидеть в пятнах пыли следствие изменения силы тяжести и двоичный код!

Известно, что Нолан не любит компьютерной графики. Пылевые облака — синтетические, их надували вентиляторами. А космические корабли создавались на 3D принтере и обрабатывались вручную.

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