5 лучших фильмов Кристофера Нолана

Во взрослом возрасте, начав в 1998 с черно-белого «Преследования» со смешным бюджетом $ 6000, за 20 лет Кристофер Нолан стал настоящим королем кинематографа и автором самых кассовых лент в истории. Его проекты масштабны, сюжеты интеллектуальны и запутанны — многие считают, что даже слишком. Какие его творения несомненно прекрасны? Нет, не визуально нарядный и оскароносный «Дюнкерк», павший жертвой красивой картинки в ущерб как здравому смыслу, так и сути происходящих событий.

2000, «Помни»

Леонард Шелби работает следователем в страховой компании. Ему поручают расследование, касающееся потери памяти у некоего Сэмми Дженкиса — после ДТП он не запоминает новых происшествий. Страховщики выплатят ему компенсацию, если амнезия — физическое последствие травмы, но не психическое отклонение. Леонард доказывает психологическую природу явления. Но вскоре к нему прилетает кармический бумеранг...

В съемках участвовала машина режиссера — его Honda Civic стоит у мотеля рядом с «Ягуаром» героя.

2002, «Бессонница»

Маленький город Найтмьют, Аляска. На городской свалке найдено тело девушки — это 17-летняя Кэй Коннелл. Расследовать преступление прибывает лос-анджелесский детектив Уилл Дормер с напарником Хэпом Экхартом. Им помогает офицер местной полиции Элли Берр. Все трое начинают подозревать Уолтера Финча — своеобразного человека, одиноко живущего прямо на скалистом берегу. Но происходит непредвиденное: второй сыщик погибает. А Уилл совершенно теряет способность спать…

Имена полицейских — ироничные перевертыши, используется французский язык: dormeur означает «спящий», а hap — «удача» (Соня мается бессонницей, а Удачливый помер).

2006, «Престиж»

Невероятная и почти магическая киноновелла о профессиональном соперничестве талантливых мастеров иллюзий — «Профессора» Альфреда Бордена и «Великого Дантона» Робертом Энжиером. Цель — превзойти соперника любыми средствами и раскрыть его секреты. Фокусники отчаянно подставляют друг дружку на совместных выступлениях, и это уже не цирк, а пугающая реальность...

Милтона сыграл Рики Джей — иллюзионист по профессии. Он же обучал исполнителей главных ролей своему искусству.

2008, «Темный рыцарь»

Самая сильная часть трилогии о Бэтмене. Брюс Уэйн заключает нечто вроде альянса с прокурором Харви Дентом и лейтенантом Гордоном. Он надеется, что их триумвират куда эффективнее очистит Готэм от криминальных элементов, чем он сам, действуя в одиночку. Но и преступный мир Готэма меняется: в нем появился злой гений, способный не на мелкие ограбления, а на масштабные акции, угрожающие жизням невинных людей. Он называет себя Джокером…

Сцена погони снималась на Лейк-стрит в Чикаго, и обычные граждане звонили в органы охраны правопорядка, испугавшись киношных бандитов и неопознанного черного объекта, гоняющегося за ними (бэтмобиль это был, хорошая штука!).

2014, «Интерстеллар»

2067. На Земле могучий продовольственный кризис — погибли все сельскохозяйственные культуры, кроме кукурузы, регулярно случаются пыльные бури — планета вот-вот станет непригодной для проживания человечества. Бывший пилот НАСА Джозеф Купер ведет размеренное существование фермера, но очередной смерч оставляет странные следы на полу спальни его дочки. Нужно быть экс-астронавтом, чтобы увидеть в пятнах пыли следствие изменения силы тяжести и двоичный код!

Известно, что Нолан не любит компьютерной графики. Пылевые облака — синтетические, их надували вентиляторами. А космические корабли создавались на 3D принтере и обрабатывались вручную.