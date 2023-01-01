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Дюнкерк Дюнкерк
Киноафиша Фильмы Дюнкерк Награды и номинации фильма Дюнкерк
Dunkirk Дюнкерк 2017 / США / Великобритания / Франция
7.7 Оцените
89 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Награды и номинации фильма Дюнкерк

Вся информация о фильме
Оскар 2018 Оскар 2018
Лучший звуковой монтаж
Победитель
Лучшее сведение звука
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший фильм года
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018 Премия Гильдии киноактеров США 2018
Лучший каскадёрский ансамбль в игровом кино
Номинант
BAFTA 2018 BAFTA 2018
Лучший фильм
Номинант
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Золотой глобус 2018 Золотой глобус 2018
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
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