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Дюнкерк
Награды и номинации фильма Дюнкерк
Dunkirk
Дюнкерк
2017 / США / Великобритания / Франция
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7.7
Оцените
89
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Награды и номинации фильма Дюнкерк
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Оскар 2018
Лучший звуковой монтаж
Победитель
Лучшее сведение звука
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший фильм года
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Лучший каскадёрский ансамбль в игровом кино
Номинант
BAFTA 2018
Лучший фильм
Номинант
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Золотой глобус 2018
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
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