5 лучших фильмов с Томом Харди

Том Харди часто выбирает роли, для которых нужна внушительная мышечная масса. Для съемок в исторической драме «Бронсон» он набрал почти 20 кг чистых мышц. Топ-5 лучших фильмов с его участием выглядит следующим образом.

2007 – «Стюарт: Прошлая жизнь»

С этой биографической драмы началась карьера Харди в большом кино. Его партнером по фильму стал Бенедикт Камбербэтч. Лента представляет собой экранизацию биографии Стюарта Шортера, роль которого играет Том Харди. Действие происходит в обратном порядке, чтобы мы увидели, как милый и непосредственный юноша превращается в преступника и наркомана. Стюарт с рождения страдает мышечной дистрофией. Непростым было детство мальчика и его юность. Мы наблюдаем за тем, как он превращается в преступника, но продолжает надеяться на лучшее, чтобы помочь тем, кто тоже оказался в беде.

2010 – «Начало»

В этой фантастической ленте Кристофера Нолана Харди исполнил роль Имитатора, члена команды Доминика Кобба. Мы погружаемся в мир сновидений, который может выглядеть очень реальным и крайне опасным. Кобб специализируется на работе с подсознанием. Наниматели платят ему за то, чтобы он добывал ценную информацию, когда человек находится во сне. Но мир промышленного шпионажа вынуждает его постоянно находиться в бегах и быть вдали от семьи. Однажды Доминик получает возможность исправить совершенные ошибки. Но для этого он должен не украсть информацию, а поместить ее в человеческий мозг.

2011 – «Воин»

Еще один фильм, потребовавший от Тома Харди изнурительных тренировок. Чтобы добиться формы настоящего бойца, ему пришлось набрать около 12 кг мышечной массы. В ленте он играет персонажа, который намерен победить в бойцовском турнире. Тренирует его родной отец, с которым у героя непростые отношения. В это же время у его брата возникают финансовые трудности. Чтобы прокормить семью, ему приходится вернуться на ринг. У каждого из братьев собственные мотивы для победы в предстоящем турнире. Они справятся со своими соперниками и встретятся в финальном поединке, чтобы разобраться с собственными обидами…

2012 – «Темный рыцарь: Возрождение легенды»

Третий фильм из новой франшизы о Бэтмене переносит нас в обновленный Готэм. Преступность практически побеждена, хотя сам герой и превратился в изгоя. Брюс Уэйн пожертвовал всем, чтобы город жил спокойно. Но все изменится, когда в Готэме объявится новый враг. Лицо Бэйна в исполнении Харди почти весь фильм будет закрыто маской. Но он станет одним из самых опасных противников Бэтмена, которому придется выйти из тени. Ведь настоящий враг скрывается гораздо лучше, чем те, кто открыто заявляет о себе…

2015 – «Безумный Макс: Дорога ярости»

В этом фильме Харди исполнил роль Макса Рокатански, бывшего полицейского, потерявшего свою семью. Действие ленты разворачивается на фоне безжизненных пейзажей Австралии, уничтоженной после ядерной войны. Весь мир превратился в пустыню, но в Цитадели черпают воду из подземных источников. Здесь царствует диктатура Несмертного Джо, которого считают настоящим богом. Но не все преклоняются перед своим лидером. Командующая войсками Несмертного Джо Фуриоса сбегает вместе с его гаремом. Макс случайно оказывается вместе с ними.