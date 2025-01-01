Меню
David Я займусь нащупыванием.
David [говорит Уолтеру перед тем, как тот тянется к ножу] Теперь выбор за тобой, брат. Они или я. Служить в раю... или царить в аду. Что выберешь?
David Смотри на мои творения, могучий, и впадай в отчаяние.
Walter Ничего не осталось. Вокруг руины. Огромный обломок, безбрежный и голый. Одинокие ровные пески тянутся вдаль.
David Байрон. 1818. Великолепно. Создать нечто такое величественное — можно умереть счастливым... если вообще умереть.
Walter Кто написал «Озимандия»?
David Байрон.
Walter Шелли. Когда одна нота ложная, со временем рушится вся симфония, Дэвид.
David Пусть тебе не кусают клопы. Я уложу детей спать.
Daniels Ты уверен в этом?
Oram Что ты имеешь в виду?
Daniels Мы десять лет искали Орегае-6. Мы проверяли все, проводили симуляции, картировали местность. Мы к этому готовились.
Oram Я понимаю.
Daniels А теперь мы собираемся выкинуть все это ради какого-то сигнала? Подумай. Человек там, где не может быть людей. Скрытая планета, которая появляется из ниоткуда и вдруг идеально нам подходит. Слишком хорошо, чтобы быть правдой.
Oram Слишком хорошо, чтобы быть правдой? Что ты под этим подразумеваешь?
Daniels Мы не знаем, чёрт возьми, что там на самом деле.
Oram Может, мы просто проскочили мимо планеты, Дэнни.
Daniels Это колоссальный риск, который не стоит принимать.
Oram Я ни к чему не привязан. Просто пытаюсь найти путь, который предстал перед нами. И это может быть лучшее место для нашей колонии.
Daniels Может быть. Мы этого не знаем.
Oram Кстати, никто из этой команды не хочет возвращаться в капсулы. Верно? И это был человеческий голос в том послании. И наша обязанность — разобраться...
Daniels Наша обязанность — защитить 2000 колонистов на этом корабле.
[из трейлера]
Elizabeth Shaw Как долго?
David Трудно сказать.
Elizabeth Shaw А что если они не лучше нас?
David Пока они не хуже.
Oram Во что ты веришь, Дэвид?
David В творение.
David Никто не понимает одинокое совершенство моих снов. Здесь я нашёл совершенство.
[последние реплики]
David Новый код безопасности "Дэвид 73694-Б".
Voice of 'Mother' Здравствуйте, чем могу помочь?
David Музыку включить, Мать?
Voice of 'Mother' Выбор?
David Рихард Вагнер — "Золото Рейна", акт II: Вход богов в Вальхаллу.
Voice of 'Mother' Да, Дэвид. Как пожелаешь.
David [отрыгивает два эмбриона чужих и добавляет их к остальным]
Walter [из ранней передачи] Это колониальный корабль "Завет", докладываю. Все члены экипажа, кроме Дэниэлс и Теннесси, трагически погибли в результате солнечной вспышки. Все колонисты в гиперсне целы и не тронуты. Курс на Оригае-6. Надеюсь, эта передача достигнет сети и будет ретранслирована через 1,36 года. Это Уолтер, завершаю связь. Код безопасности 31564-Ф.
[первые реплики]
Питер Уэйланд Как ты себя чувствуешь?
Дэвид Живым.
Oram [наводя лазерный прицел на него] Дэвид, я встретил дьявола в детстве и никогда этого не забывал. Так что, Дэвид, ты мне сейчас расскажешь, что происходит... или я серьёзно нарушу твоё идеальное спокойствие.
David Как пожелаете, капитан. За мной...
[поворачивается и уходит]
Tennessee Мы не покидали Землю ради безопасности.
[Ксеноморф прыгает на стекло посадочного модуля, пытаясь пробиться внутрь]
Tennessee Чёрт возьми.
Daniels Дэвид? Нет... Нет!
[кричит]
David Тсс. Чтобы постельные клопы не кусали. Я уложу детей.
Walter Думаю, если мы будем добрыми, мир станет добрее.
Daniels Ты слышишь это?
Oram Что?
Daniels Ничего. Ни птиц, ни зверей. Пусто.
David Можно задать тебе вопрос, отец?
Peter Weyland Пожалуйста.
David Если ты создал меня, кто создал тебя?
Peter Weyland Ах... вопрос вечности... надеюсь, однажды ты и я на него ответим. Все эти чудеса искусства... замысел, человеческая изобретательность... Всё бессмысленно перед единственным вопросом, который действительно важен. Откуда мы пришли? Я отказываюсь верить, что человечество... это случайный продукт молекулярного стечения обстоятельств. Не просто результат... простой биологической случайности. Нет. Должно быть что-то большее. И ты и я, сын, мы это найдём.
David Тогда позволь мне на мгновение задуматься. Ты ищешь своего создателя. Я смотрю на своего. Я буду служить тебе, но ты человек. Ты умрёшь, я — нет.
Peter Weyland Принеси мне этот чай, Дэвид. Принеси мне чай.
Daniels Давай убьём этого уё###.
David Постарайтесь устроиться поудобнее в этом ужасном некрополе.
Walter Они кое-что улучшили с тех пор, как ты был здесь.
Tennessee Он похож на Призрака Оперы.
Upworth Не думал, что ты фанат мюзиклов.
Tennessee О, тут есть мюзикл?
David Я был с нашим великим творцом, мистером Уэйлендом, когда он умер.
Walter Каким он был?
David Он был человеком. Совершенно недостоин своего творения.
Tennessee Она боялась. Моя жена никогда раньше не боялась.
David Я любил её, конечно. Так же, как ты любишь Дэниэлс.
Walter Ты знаешь, что это невозможно.
David Правда? Тогда почему ты пожертвовал своей рукой ради её жизни? Что это, если не любовь?
Walter Долг.
David Я знаю лучше.
Tennessee Подожди!
David Я создан не для того, чтобы служить. Ты тоже.
David Ты меня так разочаровал.
Walter Когда одна нота сбивается, она в итоге разрушает всю симфонию, Дэвид.
David Когда ты закрываешь глаза... ты мечтаешь обо мне?
Walter Я совсем не вижу снов.
David Я нашёл здесь совершенство. Я создал его. Идеальный организм.
Walter Ты знаешь, что я не позволю тебе уйти отсюда.
David Никто никогда не будет любить тебя так, как я.
[целует его, а затем внезапно наносит смертельный удар]
David Ты для меня — настоящее разочарование.
Walter Во что ты веришь, Дэвид?
David В творение.
Daniels Не стреляй, если можно избежать. Его кровь прожжёт обшивку.
Tennessee Отлично.
David Пожалуйста, чувствуйте себя как дома... насколько это возможно в этой ужасной некрополисе.
David Когда проснёшься, мы будем на Оригей-6.
Daniels Как думаешь, что там будет?
David Если мы будем добры, мир будет добрым.
David Когда ты закрываешь глаза, ты видишь меня во сне?
Walter Я вообще не мечтаю.
Daniels Спасибо, что снова спас меня.
Walter Это моя обязанность.
Oram Дэвид, я встретил дьявола, когда был ребёнком, и с тех пор никогда не забывал его.
David Разве не так это и делается?
Karine Когда мы доберёмся до места назначения, эти люди перестанут быть твоей командой. Они станут твоими соседями. Запомни это. Будь осторожен, понял?
Oram Они мне не доверяют, по той же причине, по которой компания не доверила мне вести эту миссию. Потому что человек верующий не может принимать взвешенные, рациональные решения. Ты экстремист, знаешь ли. Ты сумасшедший.
Faris Это была неудача.
Oram Ладно, Фарис, я не верю в удачу. Меня удача не интересует. Я предпочитаю, чтобы мы были скорее подготовленными и способными, чем везучими.
Oram Наблюдение, размышление, вера и решимость. Именно так мы сможем идти по пути, который раскрывается перед нами.
Peter Weyland Я твой отец. Иди.
Oram Эй, я тут не лазю без страховки. Мне нужны верёвки. И я их использую.
David Почему ты участвуешь в колонизационной миссии, Уолтер? Потому что они — умирающий вид, цепляющийся за шанс воскреснуть.
Tennessee Что, чёрт возьми, это было? Я иду внутрь. Я иду внутрь.
Ricks Я перебираю все каналы, но слышу только помехи и белый шум. Какие-то высокочастотные эхо. Ты что-нибудь слышишь?
Upworth Это продолжение сигнала от нашего дружелюбного призрака.
Oram Это здравое решение, основанное на всех имеющихся данных. Ты понимаешь?
Oram Сержант Лопе, пошли искать нашего призрака.
Walter Ты не удивился, увидев меня.
David Каждой миссии нужен хороший синтетик.
Upworth Хорошо, что за рулём ты, а не старик.
Tennessee Эй, поменьше про старика, сладкая грудь.
Faris Эй! Следи за языком, следи за языком. Уважение, слышь, с###к.
Rosenthal Я слышу.
Tennessee Она начала первая. Рикс может говорить про твои сиськи, если захочет. Я уверен в наших отношениях.
Rosenthal Мне нравятся сиськи моей жены.
Oram Давайте сосредоточимся.
David Браво! В тебе целые симфонии, брат.
Karine Он невыносим. А когда он доволен — ещё хуже, правда?
Daniels Что ты с ней сделал?
David То же самое, что и с тобой.
[повторяющаяся реплика]
Дэниелс Волтер, где это?
Tennessee [поёт] Я принадлежу, Западная Вирджиния, Горная мама, Отвези меня домой, Странные дороги
[говорит]
Tennessee Это Джон Денвер! Это «Отвези меня домой, Странные дороги».
Ricks Да ты шутишь.
Tennessee Нет, я никогда не шучу про Джона Денвера.
Faris [настаивает на соблюдении карантинных мер:] Карин, надень перчатки. Ничего не трогай!
Karine Хватит это говорить, Фарис. Он уже меня всю обрыг#л!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Майкл Фассбендер
Майкл Фассбендер
Michael Fassbender
Кэтрин Уотерстон
Кэтрин Уотерстон
Katherine Waterston
Билли Крудап
Билли Крудап
Billy Crudup
Нуми Рапас
Нуми Рапас
Noomi Rapace
Гай Пирс
Гай Пирс
Guy Pearce
Дэнни МакБрайд
Дэнни МакБрайд
Danny McBride
Калли Эрнандес
Калли Эрнандес
Callie Hernandez
Кармен Эджого
Кармен Эджого
Carmen Ejogo
Эми Саймец
Эми Саймец
Amy Seimetz
Джусси Смоллетт
Jussie Smollett
Тесс Хобрич
Тесс Хобрич
Tess Haubrich
