DanielsА теперь мы собираемся выкинуть все это ради какого-то сигнала? Подумай. Человек там, где не может быть людей. Скрытая планета, которая появляется из ниоткуда и вдруг идеально нам подходит. Слишком хорошо, чтобы быть правдой.
OramСлишком хорошо, чтобы быть правдой? Что ты под этим подразумеваешь?
DanielsМы не знаем, чёрт возьми, что там на самом деле.
OramМожет, мы просто проскочили мимо планеты, Дэнни.
DanielsЭто колоссальный риск, который не стоит принимать.
OramЯ ни к чему не привязан. Просто пытаюсь найти путь, который предстал перед нами. И это может быть лучшее место для нашей колонии.
DavidРихард Вагнер — "Золото Рейна", акт II: Вход богов в Вальхаллу.
Voice of 'Mother'Да, Дэвид. Как пожелаешь.
David[отрыгивает два эмбриона чужих и добавляет их к остальным]
Walter[из ранней передачи]Это колониальный корабль "Завет", докладываю. Все члены экипажа, кроме Дэниэлс и Теннесси, трагически погибли в результате солнечной вспышки. Все колонисты в гиперсне целы и не тронуты. Курс на Оригае-6. Надеюсь, эта передача достигнет сети и будет ретранслирована через 1,36 года. Это Уолтер, завершаю связь. Код безопасности 31564-Ф.
Oram[наводя лазерный прицел на него]Дэвид, я встретил дьявола в детстве и никогда этого не забывал. Так что, Дэвид, ты мне сейчас расскажешь, что происходит... или я серьёзно нарушу твоё идеальное спокойствие.
Peter WeylandАх... вопрос вечности... надеюсь, однажды ты и я на него ответим. Все эти чудеса искусства... замысел, человеческая изобретательность... Всё бессмысленно перед единственным вопросом, который действительно важен. Откуда мы пришли? Я отказываюсь верить, что человечество... это случайный продукт молекулярного стечения обстоятельств. Не просто результат... простой биологической случайности. Нет. Должно быть что-то большее. И ты и я, сын, мы это найдём.
DavidТогда позволь мне на мгновение задуматься. Ты ищешь своего создателя. Я смотрю на своего. Я буду служить тебе, но ты человек. Ты умрёшь, я — нет.
KarineКогда мы доберёмся до места назначения, эти люди перестанут быть твоей командой. Они станут твоими соседями. Запомни это. Будь осторожен, понял?
OramОни мне не доверяют, по той же причине, по которой компания не доверила мне вести эту миссию. Потому что человек верующий не может принимать взвешенные, рациональные решения. Ты экстремист, знаешь ли. Ты сумасшедший.