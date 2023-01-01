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Чужой: Завет
Чужой: Завет, 2017: актеры и роли
Alien: Covenant
Чужой: Завет
2017 / США
Трейлер
6.6
Оцените
75
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Чужой: Завет, 2017: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ридли Скотт
Ridley Scott
В ролях
Майкл Фассбендер
Michael Fassbender
Кэтрин Уотерстон
Katherine Waterston
Калли Эрнандес
Callie Hernandez
Джеймс Франко
James Franco
Нуми Рапас
Noomi Rapace
Гай Пирс
Guy Pearce
Билли Крудап
Billy Crudup
Кармен Эджого
Carmen Ejogo
Дэнни МакБрайд
Danny McBride
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