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Чужой: Завет Чужой: Завет
Киноафиша Фильмы Чужой: Завет Чужой: Завет, 2017: актеры и роли
Alien: Covenant Чужой: Завет 2017 / США
6.6 Оцените
75 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Чужой: Завет, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ридли Скотт Ридли Скотт Ridley Scott
В ролях
Майкл Фассбендер Майкл Фассбендер Michael Fassbender Кэтрин Уотерстон Кэтрин Уотерстон Katherine Waterston Калли Эрнандес Калли Эрнандес Callie Hernandez Джеймс Франко Джеймс Франко James Franco Нуми Рапас Нуми Рапас Noomi Rapace Гай Пирс Гай Пирс Guy Pearce Билли Крудап Билли Крудап Billy Crudup Кармен Эджого Кармен Эджого Carmen Ejogo Дэнни МакБрайд Дэнни МакБрайд Danny McBride Горан Д’Клюе Горан Д’Клюе Goran D'Kluet
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