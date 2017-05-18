Наша рецензия

«Волков бояться – в лес не ходить», - опрометчиво решил капитан космического корабля, тем более, что, по его скромному разумению, волков на этой милой планетке почему-то не предполагалось. Она (планетка) выглядела на редкость миролюбиво. И по всем параметрам подходила для заселения куда больше, чем та, на которую они собирались. Да и была она, что называется, «в шаговой доступности»: всего-то несколько недель лёту. А до той – семь с половиной лет. Разница!…