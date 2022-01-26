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Дэнни МакБрайд

Danny McBride
Дэнни МакБрайд
Дэнни МакБрайд Danny McBride
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Дата рождения
29 декабря 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Сценарист, Актер, Продюсер
Биография Дэнни МакБрайда

Содержание:

Дэнни МакБрайд – Фильмы
  - Дэнни МакБрайд – сериал «На дне»
  - Дэнни МакБрайд – «Храбрые перцем»
  - Дэнни МакБрайд – «Чужой: Завет»
Дэнни МакБрайд – Личная жизнь

Американский актёр Дэнни МакБрайд родился 29 декабря 1976 года в Стейтсборо, Джорджия (штат Атланта). Его мать, Кэти Руди, вместе с отчимом работают в Корпусе морской пехоты США. У Дэнни имеются еврейские, английские, шотландские и ирландские корни. Также у МакБрайда есть сестра по имени Мелисса. Мальчик получил баптистское религиозное воспитание. Его бабушка устраивала в церкви кукольные представления. Именно тогда у Дэнни зародился интерес к рассказыванию историй. Он выпустился из школы Courtland High School в Вирджинии и затем поступил в Школу искусств Северной Каролины.

Дэнни МакБрайд – Фильмы

Первая значительная роль Дэнни МакБрайда нашла его в 2006 году. Тогда он сыграл Фреда Симмонса в низкобюджетной комедии «Путь ноги и кулака», автором сценария которого он выступил совместно с Джоди Хиллом и Беном Бестом. В начале своей карьеры МакБрайд снимался в небольших ролях в таких фильмах, как «Все настоящие девушки» с Полом Шнайдером и Зои Дешанель, «Лихач», «Девушка моих кошмаров» с Беном Стиллером, «Школа выживания» с Оуэном Уилсоном и других.

Дэнни МакБрайд по большей части известен совместными проектами со своими близкими друзьями и коллегами Джеймсом Франко и Сетом Рогеном. Его можно увидеть в таких фильмах, как «Ананасовый экспресс: Сижу, курю», «Солдаты неудачи», «Храбрые перцем», «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски», «Горе-творец» и других. Также в числе известных картин с участием МакБрайда можно назвать «Впритык» и «Рок на Востоке». Кроме того, он часто принимает участие в озвучании анимационных картин, среди которых «В ад и обратно», «Angry birds в кино» и «Полный расколбас».

Дэнни МакБрайд – сериал «На дне»

С 2009 по 2013 год Дэнни МакБрайд снимался в популярном сериале «На дне» в роли бывшего бейсболиста Кенни Пауэрса, который борется с проблемой управления гневом. Ему приходится вернутся в свой родной город и начать всё сначала, однако единственной работой оказывается должность учителя физкультуры в местной школе. Сериал имел большой успех и высокие рейтинги, продлившись 4 сезона. После этого МакБрайд всё чаще стал появляться на большом экране.

Дэнни МакБрайд – «Храбрые перцем»

В 2010 году Дэнни МакБрайд сыграл главную роль в фильме «Храбрые перцем». Его персонаж – Завидий – всегда находился в тени своего брата Славия, который является любимцем отца и героем Королевства. Но когда невесту Славия похищает злой колдун, Завидий вместе с братом отправляется её спасать, чтобы доказать всем свою доблесть и отвагу. В картине также сыграли Натали Портман, Зои Дешанель, Тоби Джонс, Джастин Теру и другие.

Дэнни МакБрайд – «Чужой: Завет»

Одним из самых громких проектов с участием Дэнни МакБрайда стал фильм Ридли Скотта «Чужой: Завет». Действие картины разворачивается после событий ленты «Прометей». Экипаж космического корабля «Завет» отправляется на неизведанную планету, где их ждёт ужасная опасность. Там они встречают андроида по имени Дэвид, единственного выжившего в предыдущей экспедиции. Дэнни МакБрайд играет роль одного из членов экипажа Теннесси. В фильме также снялись Майкл Фассбендер, Кейт Уотерстон, Билли Крудап и другие.

Дэнни МакБрайд – Личная жизнь

В 2010 году Дэнни МакБрайд женился на своей возлюбленной Джии Руиз. У пары есть двое детей: сын и дочь.

Интересные факты о Дэнни МакБрайде

- Дэнни МакБрайд является баптистом.

- Дэнни МакБрайд принял участие в съёмках клипа на песню Roadie группы актёра Джека Блэка Tenacious D.

- После съёмок в сериале «На дне» Дэнни МакБрайд получил предложение профессионально играть в бейсбольной команде Pensacola Pelicans.

Фильмография Дэнни МакБрайда
Митчеллы против Машин
Митчеллы против Машин
анимация, комедия 2021, США
8.0
Аризона
Аризона
комедия, триллер 2018, США
5.0
Наследие охотника на белохвостых оленей
Наследие охотника на белохвостых оленей
комедия, драма 2018, США
5.0
Чужой: Завет
Чужой: Завет
фантастика 2017, США
6.0
Angry Birds в кино
Angry Birds в кино
семейный, анимация, приключения 2016, США / Финляндия
6.0
Рок на Востоке
Рок на Востоке
мюзикл, комедия 2015, США
7.0
Алоха
Алоха
приключения, комедия, мелодрама 2015, США
6.0
И проиграли бой
И проиграли бой
драма 2015, США
6.0
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Дэнни МакБрайд Дэнни МакБрайд Дэнни МакБрайд Дэнни МакБрайд
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HBO продлил сериал «Праведные Джемстоуны» на третий сезон Сатира Дэнни МакБрайда получила заказ на продолжение за месяц до финала второго сезона.
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26 января 2022 13:46
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19 января 2022 13:28
Благословенная семья возвращается: HBO представил трейлер второго сезона «Праведных Джемстоунов» В ролике оглашена дата премьеры.
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17 декабря 2021 14:02
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