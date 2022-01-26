Содержание:

Дэнни МакБрайд – Фильмы

- Дэнни МакБрайд – сериал «На дне»

- Дэнни МакБрайд – «Храбрые перцем»

- Дэнни МакБрайд – «Чужой: Завет»

Дэнни МакБрайд – Личная жизнь

Американский актёр Дэнни МакБрайд родился 29 декабря 1976 года в Стейтсборо, Джорджия (штат Атланта). Его мать, Кэти Руди, вместе с отчимом работают в Корпусе морской пехоты США. У Дэнни имеются еврейские, английские, шотландские и ирландские корни. Также у МакБрайда есть сестра по имени Мелисса. Мальчик получил баптистское религиозное воспитание. Его бабушка устраивала в церкви кукольные представления. Именно тогда у Дэнни зародился интерес к рассказыванию историй. Он выпустился из школы Courtland High School в Вирджинии и затем поступил в Школу искусств Северной Каролины.

Дэнни МакБрайд – Фильмы

Первая значительная роль Дэнни МакБрайда нашла его в 2006 году. Тогда он сыграл Фреда Симмонса в низкобюджетной комедии «Путь ноги и кулака», автором сценария которого он выступил совместно с Джоди Хиллом и Беном Бестом. В начале своей карьеры МакБрайд снимался в небольших ролях в таких фильмах, как «Все настоящие девушки» с Полом Шнайдером и Зои Дешанель, «Лихач», «Девушка моих кошмаров» с Беном Стиллером, «Школа выживания» с Оуэном Уилсоном и других.

Дэнни МакБрайд по большей части известен совместными проектами со своими близкими друзьями и коллегами Джеймсом Франко и Сетом Рогеном. Его можно увидеть в таких фильмах, как «Ананасовый экспресс: Сижу, курю», «Солдаты неудачи», «Храбрые перцем», «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски», «Горе-творец» и других. Также в числе известных картин с участием МакБрайда можно назвать «Впритык» и «Рок на Востоке». Кроме того, он часто принимает участие в озвучании анимационных картин, среди которых «В ад и обратно», «Angry birds в кино» и «Полный расколбас».

Дэнни МакБрайд – сериал «На дне»

С 2009 по 2013 год Дэнни МакБрайд снимался в популярном сериале «На дне» в роли бывшего бейсболиста Кенни Пауэрса, который борется с проблемой управления гневом. Ему приходится вернутся в свой родной город и начать всё сначала, однако единственной работой оказывается должность учителя физкультуры в местной школе. Сериал имел большой успех и высокие рейтинги, продлившись 4 сезона. После этого МакБрайд всё чаще стал появляться на большом экране.

Дэнни МакБрайд – «Храбрые перцем»

В 2010 году Дэнни МакБрайд сыграл главную роль в фильме «Храбрые перцем». Его персонаж – Завидий – всегда находился в тени своего брата Славия, который является любимцем отца и героем Королевства. Но когда невесту Славия похищает злой колдун, Завидий вместе с братом отправляется её спасать, чтобы доказать всем свою доблесть и отвагу. В картине также сыграли Натали Портман, Зои Дешанель, Тоби Джонс, Джастин Теру и другие.

Дэнни МакБрайд – «Чужой: Завет»

Одним из самых громких проектов с участием Дэнни МакБрайда стал фильм Ридли Скотта «Чужой: Завет». Действие картины разворачивается после событий ленты «Прометей». Экипаж космического корабля «Завет» отправляется на неизведанную планету, где их ждёт ужасная опасность. Там они встречают андроида по имени Дэвид, единственного выжившего в предыдущей экспедиции. Дэнни МакБрайд играет роль одного из членов экипажа Теннесси. В фильме также снялись Майкл Фассбендер, Кейт Уотерстон, Билли Крудап и другие.

Дэнни МакБрайд – Личная жизнь

В 2010 году Дэнни МакБрайд женился на своей возлюбленной Джии Руиз. У пары есть двое детей: сын и дочь.