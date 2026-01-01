Британский режиссёр Эдгар Райт родился 18 апреля 1974 года в Пуле (Англия). Детство и юность он провёл в Уэлсе (графство Сомерсет), куда переехал с семьёй. Уже в 14 лет он начал снимать свои фильмы, параллельно работая в пещерах «Wookey Hole». Один из родственников подарил мальчику 8-миллиметровую камеру, на которую тот снял свои первые короткометражные работы, а затем в передаче Going Live! Он выиграл камкордер Video8. В то время он занимался в основном пародийными стилизациями любимых публикой жанров. Окончив колледж в 20 лет, он дебютировал в полном метре с пародией на известный вестерн «За пригоршню долларов», которая называлась «Пригоршня пальцев», которую даже показали по британскому спутниковому телевидению.

Эдгар Райт – Фильмы

После того, как Эдгара Райта заметили известные британские комики Мэтт Лукас и Дэвид Уолльямс, ему открылась дорога на телевидение. В качестве режиссёра он работал на таких проектах, как «Sir Bernard's Stately Homes», «Психиатрическая больница» и «Mash and Peas». Кроме того, он участвовал на съёмках телевизионных программ канала BBC. В 1996 году на съёмках сериала он познакомился с Саймоном Пеггом и Джессикой Хайенс, которые впоследствии стали его партнёрами по известному шоу «Долбанутые». Оно имело большой успех, что помогло в дальнейшем Эдгару Райту снять свой первый большой экранный фильм «Зомби по имени Шон».

Трилогия Эдгара Райта

«Зомби по имени Шон» послужил отправной точной для Райта и Пегга в создании трилогии «Кровь и мороженое» или «Корнетто трёх вкусов», куда также вошли «Типа крутые легавые» и «Армагеддец». В каждом из фильмов высмеивается какой-либо жанр кинематографа. Также они объединены тем, что в них появляется мороженное «Корнетто» разного вкуса и цвета (в Британии есть шутка о том, что «Корнетто» помогает от похмелья). Эта идея отсылает к известной трилогии Кшиштофа Кесьлёвского, в которую вошли фильмы «Три цвета: Синий», «Три цвета: Красный» и «Три цвета: Белый» в соответствии с цветами французского флага.

Мелодраматичный зомби-хоррор «Зомби по имени Шон» связан с клубничным вкусом и красным цветом. В истории про деревенских копов «Типа крутые легавые» появляется мороженое стандартного вкуса и синего цвета. А для алкогольного фильма об инопланетном вторжении «Армагеддец» выбрано мятное мороженое зелёного цвета. Сценарии к фильмам Райт писал совместно с Саймоном Пеггом, который снялся во всех картинах в главных ролях с Ником Фростом.

Эдгар Райт – «Скотт Пилигрим против всех»

Следующим важным этапом в карьере Эдгара Райта стал фильм «Скотт Пилигрим против всех», основанный на комиксах канадского художника Брайана Ли О’Мэлли. В картине сыграли Майкл Сера, Джейсон Шварцман, Мэри Элизабет Уинстед, Киран Калкин, Крис Эванс, Бри Ларсон и другие актёры. К несчастью, фильм провалился в прокате, при бюджете в 60 миллионов долларов собрав в мире лишь 46. Несмотря на кассовый провал, Райт получил предложение от студии «Марвел» снять экранизацию комиксов о Человеке-муравье. Однако на стадии написания сценария у Райта возникли творческие разногласия со студией, в результате чего он выбыл из проекта.

«Малыш на драйве» Эдгара Райта

Первым снятым в Америке фильмом Эдгара Райта стал «Малыш на драйве» в ролях с Энселем Эльгортом, Лили Джеймс, Кевином Спейси, Джейме Фоксом и Джоном Хэмом. Картина снята по его оригинальному сценарию и заслужила колоссальный кассовый успех в прокате, а также признание критиков по всему миру.

Эдгар Райт – Личная жизнь

В 2009 году на съёмках фильма «Скотт Пилигрим против всех» Эдгар Райт начал встречаться с актрисой Анной Кендрик, о личной жизни которой зачастую практически ничего не известно. Однако, спустя четыре года, в прессе появилась информация о том, что пара рассталась.