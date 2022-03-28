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Лили Джеймс

Lily James
Лили Джеймс
Лили Джеймс Lily James
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Дата рождения
5 апреля 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Личные связи
Мэтт Смит
Мэтт Смит
встречаются с 2014 года
Биография Лили Джеймс

Лили Джеймс – британская актриса, родилась 5 апреля 1989 года  в городе Эшер, Суррей, Англия. Настоящее имя девушки - Лили Хлоя Нинетт Томсон. Лили росла в творческой семье: ее мать Нинетт была актрисой, а отец Джеймс Томсон – музыкантом. Бабушка Лили также была актрисой и участвовала в озвучивании культового фильма «Чужой». В 2008 году отец Лили скончался от рака, и в память о нем будущая актриса взяла псевдоним Лили Джеймс. Девочку с ранних лет привлекало актерское мастерство. В 2010 году она окончила Лондонскую Школу Музыки и Драмы Гилдхолл.

Фильмы с Лили Джеймс

Лили мгновенно завоевала сердца зрителей, появившись в роли Дездемоны в «Отелло» и Нины в «Чайке» Чехова. Ее первое появление на телевидении произошло в 2010 году, когда она сыграла в 4 эпизодах сериала «Просто Уилльям». Затем она появилась в 8 эпизодах телепроекта «Тайный дневник девушки по вызову» (2011).

Лили Джеймс  - «Аббатство Даунтон»

Прорывом в карьере Джеймс стало участие в британском телесериале «Аббатство Даунтон». Персонаж Лили впервые появился на экранах в 2012 году в третьем сезоне и сразу влюбил в себя зрителей: ветреная кокетка, которую волнуют лишь танцы, женихи и платья, умела бросить вызов обществу и устоявшимся обычаям. Лили работала над этим проектом до 2015 года и за свою роль дважды была удостоена «Премии Гильдии киноактеров США» в категории «Лучший актерский состав в драматическом сериале».

После «Аббатства Даунтон» карьера Лили Джеймс стремительно пошла в гору, и в том же 2012 году она снялась сразу  в четырех лентах – «Химия», «Сломленные», «Гнев титанов» и «Быстрые девушки».

Лили Джеймс  - «Золушка»

В 2014 году актрисе доверили главную роль Золушки в одноименной экранизации диснеевского мультфильма, на кастинге ей удалось обойти таких звезд Голливуда, как Алисия Викандер, Сирша Ронан и Эмма Уотсон. Чтобы исполнить эту роль, девушка училась верховой езде и бальным танцам. По-настоящему тяжело ей давались «отцовские» сцены, так как они сразу же навевали воспоминания о рано ушедшем из жизни отце. Картина имела ошеломительный успех и прославила Лили на весь мир, тогда как до этого ее знали только в Британии. В феврале 2015 Лили Джеймс и Ричард Мэдден, исполнивший роль Принца, посетили закрытую премьеру фильма «Золушка» в Москве вместе с режиссером фильма Кеннетом Брана, а затем появились в шоу «Первого» телеканала «Вечерний Ургант».

Лили Джеймс - «Война и мир»

Следующей яркой работой в фильмографии Лили Джеймс стала роль Наташи Ростовой в многосерийной экранизации романа Льва Толстого «Война и мир» (2016) телеканала BBC, которая позволила Лили занять почетное место в ряду самых успешных британских актрис. В том же году актриса появилась в ленте «Гордость и предубеждение и зомби», мелодраматическом боевике с элементами фильма ужасов по одноименному роману Сета Грэм-Смита, пародии на «Гордость и предубеждение» Джейн Остин.

Также актриса сыграла в фильмах «Последний поцелуй Кайзера», «Малыш на драйве», «Тяжелое время» и «Гернси».

Личная жизнь Лили Джеймс

В 2015 году, во время работы над фильмом «Гордость и предубеждение и зомби», Лили познакомилась на съемочной площадке с актером Мэттом Смитом, который исполнил в ленте роль священника Коллинза. Между актерами сразу возникла симпатия, которая переросла в сильные чувства. Лили и Мэтт не раз задумывались о свадьбе, однако в силу занятости Джеймс это мероприятие постоянно переносится.

Интересные факты о Лили Джеймс

- Рост - 170см

- Ее состояние оценивается в 15 млн. долларов

 

Фильмография Лили Джеймс
Раскопки
Раскопки
биография, драма, исторический 2021, Великобритания
6.0
Ребекка
Ребекка
триллер, драма, мелодрама, детектив 2020, Великобритания / США
6.0
Yesterday
Yesterday
мюзикл, комедия 2019, Великобритания
7.0
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драма, мелодрама, исторический 2018, США
7.0
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Темные времена
драма, военный, исторический 2017, Великобритания
7.0
Малыш на драйве
Малыш на драйве
боевик, криминал, триллер 2017, США / Великобритания
7.0
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Связи
Мэтт Смит
Мэтт Смит Matt Smith
встречаются с 2014 года
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