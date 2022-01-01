Эстетика криминального мира привлекает зрителя запретной темой вседозволенности. Но так ли беззаботна жизнь тех, кто привык не руководствоваться законом?

Пять лучших фильмов про бандитов

Грабители, убийцы и мошенники – пласт общества, подвергнутый всеобщему осуждению. Беспринципность и эгоизм, с которым криминальные персонажи добиваются цели, ведут к аморальным, безнравственным поступкам, которые вредят невинным людям. Но наблюдая за их жизнью с другой стороны, зритель вникает в мотивы преступлений и специфику бандитской жизни, начинает сочувствовать и сопереживать героям.

«Джильи», 2003

Ларри – неудачливый молодой киллер, постоянно проваливающий задания. Однажды ему доверяют серьезное поручение: похитить младшего брата прокурора, чтобы мафия смогла шантажировать могущественного чиновника. Для убийцы это шанс показать себя и заслужить признание в криминальных кругах. Но руководство, помня о непрофессионализме Ларри, приставляет к нему напарницу. Безжалостная Рики – настоящий мастер своей профессии и не должна позволить подопечному провалить миссию, даже если ценой вопроса станет жизнь киллера.

Но после успешного выполнения первой части плана события начинают происходить непредсказуемым образом…

«Жмурки», 2005

Российская криминальная комедия Балабанова, разобранная публикой на цитаты и афоризмы, посвящена выжившим в лихое время перестройки и бандитского беспредела. Персонажам Дюжева и Панина босс дает задание – транспортировку чемодана наркотиков. Но ценный груз перехватывают представители другой группировки, думая, что там деньги. В дело неожиданно вовлекается множество лиц, и каждый хочет получить свое. События складываются в хитрое сплетение противостояний между бандитами, для многих смертельно опасное.

Ход сюжета щедро сдобрен черным юмором.

«Бумер», 2003

Один из культовых российских фильмов криминального жанра рассказывает о событиях бандитских 90-х. Четверо друзей зарабатывают нелегальными способами. Однажды по вине Димона компания ввязывается в разборку и после неблагоприятного исхода объявляется в розыск. Чтобы улизнуть от милиции и не попасть под арест, друзья уезжают из города на угнанной BMW, направляясь в захолустную деревню. Но по пути с Петей случается беда – в драке с дальнобойщиками он получает ранение.

Злополучный автомобиль, на котором перемещаются герои, словно преследует полоса неудач, а перед друзьями становится необходимость делать сложный выбор.

«Святые из Бундока», 1999

Макманус, братья-ирландцы, ведут обыкновенную жизнь в Бостоне: по воскресеньям ходят в церковь, по будням усердно работают, вечерами отдыхают в компании приятелей и алкогольных напитков, иногда ввязываясь в потасовки. Однажды в стычке с русской мафией они дают отпор, и бандиты хотят им отомстить. Братья, чтобы спасти свою жизнь, убивают противников, а затем отправляются в полицию, чтобы сдаться. После ночи в участке на героев снисходит просветление: они понимают, что предназначены для борьбы за справедливость. Их настоящая миссия – наводить порядок там, где бессильна полиция, и наказывать плохих людей.

Их рвение ликвидировать всех преступников приходит к таким масштабам, что братьями начинает интересоваться ФБР.

«Джонни Д.», 2009

Криминальный драматический фильм основан на биографии реального человека – легендарного грабителя, который виртуозно забирал деньги у банков и был абсолютно неуловимым. Харизматичный персонаж Джонни Деппа стал основной целью Мелвина, агента ФБР.