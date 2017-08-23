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«Славный малый и настоящий дьявол за рулем» - именно так о Малыше с любовью отзывается Док, его криминальный наставник, глава преступной группировки и человек, которому Малыш задолжал приличную сумму. Долг главный герой отрабатывает шофером, отдавая с каждого дела большую часть своей доли. Красиво водит, плохо врет, не снимает солнцезащитных очков и никогда не останавливает музыку в своем плеере – таким предстает герой Энсела Элгорта, откровенно получающего огромнейшее…