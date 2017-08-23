«Славный малый и настоящий дьявол за рулем» - именно так о Малыше с любовью отзывается Док, его криминальный наставник, глава преступной группировки и человек, которому Малыш задолжал приличную сумму. Долг главный герой отрабатывает шофером, отдавая с каждого дела большую часть своей доли. Красиво водит, плохо врет, не снимает солнцезащитных очков и никогда не останавливает музыку в своем плеере – таким предстает герой Энсела Элгорта, откровенно получающего огромнейшее…
Бам - сирена включена. Бам - двери закрыты. Бах - музыка включена. Высокая планка на спидометре сделала своё дело - ограбление совершено. Кто-нибудь детально раздумывал над тем, как преступники совершают грабежи? Наверняка, у каждого есть свой ритуал, или традиция, которую все выполняют. Возможно, кто-нибудь приносит что-то в жертву, чтобы дело прошло удачно... Но нет, о чем это вообще. Суть в том, что Эдгар Райт возвращается в киноиндустрию со своим собственным видением, как работают преступники и что они делают за его пределами. Говорите: «Надоело уже, одно и тоже!!!», - так вот, Эдгар заставит вернуть ваши слова обратно, ведь «Малыш на драйве» - это что-то новое в сфере криминального кино.
Помнит кто-нибудь «Ла-Ла-Ленд»? Этот стильный мюзикл, поразивший всех простотой речи и красотой построения танцев. Помните, как просто там развивались отношения героев? Какая химия выстраивалась между ними, объясняемая свои чувства танцами? «Малыш на драйве» делает то же самое. Основополагающее средство связи в картине - музыка, влияющая на тон происходящего. Бэйби (Энсел Элгорт), переведенный отечественными локализаторами как Малыш, обожает музыку. Находясь с нею в контакте с самого детства, мальчик медленно сделал музыку своим хобби. Записывая разговоры, парень делает из этого ремиксы, которые прослушивает каждую минуту. По сюжету, в детстве мальчик попал в автокатастрофу, из-за чего по сей день у него наблюдается тиннитус - постоянный звон в ушах, прикрыть который способна только музыка. Заглушить его призван набор джентльмена: Наушники и разный набор музыки в айподе. Оставшись без родителей, Малыш воровал, пока в один день не наткнулся на босса криминалистики Дока, в исполнении прекрасного Кевина Спейси. Бэйби, выполнив последнее задание, пытается стать свободным, но понимает, что, войдя в преступный мир, невозможно выйти из него по собственному желанию.
Символично, что фильм начинается с музыкального сопровождения и заканчивается им же. Вообще, «Малыш на драйве» - это одна целая лента музыкальной ветви, которая играет всю дорогу и не успевает наскучить. Малыш, слушая музыку в своих устройствах, как бы выплёскивает её из себя, давая зрителям переживать его эмоции. Хочется отметить, что авторы точным образом подошли к выборам исполнителей. Музыку Малыша хочется слушать потому, что она идеально подходит под происходящие ситуации. Например, в самом начале играет рэп, который мощно звучит под разные действия героев. В середине начинается более спокойное и тихое звучание, ибо сценарий переходит к личной жизни главного героя. А в конце вновь начинается тот азарт, который присущ стилистике картины. Не думайте, что, посматривая «Малыша на драйве», будете скучать от скучной и назойливой обстановки. Этого не будет просто потому, что Энсел Энгорт не позволяет делать этого своим плейлистом.
В картине Эдгара Райта всё происходит слишком быстро. После просмотра ленты вспоминается поговорка: «Что успел? Да всё: "Познакомиться, влюбиться, пожениться и бросить"». С героем Энгорта происходит то же самое. Встретив Дебору, в исполнении очаровательной Лили Джеймс, между персонажами всколыхнёт искра, подобно первому поцелую. Между ними и в самом деле обостряются отношения, в ходе которых герои быстро привязываются друг к другу. За ними интересно наблюдать, учитывая то, что Малыш по простоте своей скромный и обаятельный человек, а Дебора - милая и притязательная. Единственная проблема - их отношения подобно ветру, прогрессируют слишком быстро. Любовная линия в фильме от этого не страдает, но реализм пропадает. Не будет девушка, которая знает тебя всего несколько дней, так яро бросаться на защиту твоей жизни. Герой же не декабрист, в конце концов. И она не человек, которому нечего терять. Погрешность небольшая, но заметная.
«Малыша на драйве» можно обидеть, если сказать, что он - деревянная картина, где ничего не развивается, а герои являются картонными. Малыш, являясь соучастником в банде Дока, является человеком, к которому все относятся по-разному. Продвигая один акт за другим, Малыш эволюционирует в характерном плане, не давая относиться к себе как к ребёнку. Если в первом акте он больше молчал, нежели говорил, то в финальной части уже находится в стадии "заступиться и не молчать". «Молчи там в тряпочку, малыш», - думаю, многим это знакомо, но герою Энселя особенно. Понимая с кем, он находится, Бэйби не даёт дрогнуть себе и своим близким людям, но ведь он знает, кому приходится противостоять. В плане характерного прогресса, определенно, картина Эдгара - высший класс.
Энсел Элгорт, звезда всех глав «Дивергента», является ею и здесь. Как уже было написано выше - его герой не обладает какими-то качествами, чтобы намеренно понравиться зрителю. Всё дело в Энселе, человеке, который из обычного скромняги сделал всенародного любимца. Энсел собственным талантом притягивает зрителя к экрану. Порой кажется, что актёр и сам является таковым, но мы ведь сейчас о его персонаже. Будучи ребёнком-одиночкой, Малыш вырос на собственном воспитании и, возможно, поэтому он является таковым. Для молодой звезды «На драйве» всё только начинается и сейчас ему хочется пожелать дальнейших успехов.
Вердикт. «Малыш на драйве» - лучший фильм уходящего лета. Он смотрится на одном дыхании, достаточно легко и просто. Актёрский состав подобран искусно, с профессиональным подходом к делу. Каждая деталь фильма, даже самая мелочная, отыгрывалась под мудрым руководством Эдгара Райта, для которого фильм стал первым в его истории в США. «Малыш на драйве» - это не однотипный фильм про преступников, которых сейчас уйма. Пожалуй, свежий глоток воздуха в киноиндустрии выглядит именно так.
Такую чепуху даже коп не придумает!
Ах, да, имя Малыша это…
Приятного просмотра!
Наконец-то добрался до российского проката фильм Малыш на драйве (Baby Driver, 2017, Эдгар Райт) - веселый криминальный боевик. Главной отличительной чертой этого фильма является особый музыкальный стиль, который является главной движущей силой. Все сцены фильма снимались с музыкальным сопровождением. С одной стороны кажется - что здесь такого? - но на самом деле это придает фильму особую атмосферу, в каждой сцене появляется ритм и совершенно другие эмоции. Главный герой - молодой парень по прозвищу Малыш. Он работает на лидера криминального мира по прозвищу Док, который организует различные ограбления. Каждый раз на дело он набирает новую команду, но его счастливый талисман - водитель. Малыш не просто хороший водитель, а такой, кто может оторваться от любого преследования, даже когда полиция всего города сидит у них на хвосте. Несмотрю на преданность Доку, Малыш мечтает наконец расплатиться со своим долгом и больше не заниматься опасным бизнесом. А тут как раз еще он влюбляется в официантку по имени Дебора - самое время завязывать с грабежами. Остается только одно последнее дело, после чего он уйдет. Но тут все идет не совсем по плану, конечно же. Фильм получился легкий, веселый, музыкальный и заводной. Тут есть и погони, и перестрелки, и опасные бандиты, и романтика, и Queen. А также отличный актерский состав: Энсел Элгорт отлично справился со своей ролью, смотря на него, танцующего на улице, самой хотелось подпевать. Кевин Спейси выступил в роли его покровителя, а вот главный бардак устроили Джон Хэмм (который по утрам пил виски в Безумцах) и Джейми Фокс со своим неповторимым стилем и юмором. О музыке в этом фильме можно говорить бесконечно, так что лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать положительные отзывы. А немного странное название фильма, кстати, это название одной из песен, являющейся саундтреком.
Актерская игра до отличного рейтинга не дотягивает, слижком уж наиграно.
Немного удивила роль Кевина Спэйси, такой злой начальник, которого не волнуют твои проблемы, делай что скажут и останешься в живых.
Саундтреки неплохи, особенно в финальных сценах.
Убийств много, неприлично много, в этом маленький минус. И концовку можно было оборвать на моменте получения писем, ну или оставить ту черно-белую картинку, которую мы видели дважды, чтобы зритель мог сам додумать, дождалась она Малыша или нет, вышел он досрочно или нет, ну и тд...
А так, в целом, советую сходить, если еще не видели!
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