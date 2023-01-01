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Малыш на драйве Малыш на драйве
Киноафиша Фильмы Малыш на драйве Награды и номинации фильма Малыш на драйве
Baby Driver Малыш на драйве 2017 / США / Великобритания
7.7 Оцените
74 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
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Награды и номинации фильма Малыш на драйве

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2018 Золотой глобус 2018
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018 Премия Гильдии киноактеров США 2018
Лучший каскадёрский ансамбль в игровом кино
Номинант
Оскар 2018 Оскар 2018
Лучшее сведение звука
Номинант
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
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