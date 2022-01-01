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Фильмы с Сергеем Буруновым
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Фильмы с Сергеем Буруновым

Сергей Бурунов — талантливый пародист и известный актер Московского театра сатиры — с начала «нулевых» дублировал иностранные фильмы в нашем прокате, был голосом самого Мэтью Макконахи. 

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Родные
Родные
7.0
комедия
2021, Россия
Белка и Стрелка. Карибская тайна
Белка и Стрелка. Карибская тайна
Смотреть за 1 рубль
5.0
анимация, семейный, комедия, приключения
2020, Россия
Последний богатырь: Корень зла
Последний богатырь: Корень зла
7.0
фэнтези, приключения
2020, Россия
Конь Юлий и большие скачки
Конь Юлий и большие скачки
7.0
анимация, детский
2020, Россия
Глубже!
Глубже!
Смотреть за 1 рубль
4.0
комедия
2020, Россия
Огонёк-Огниво
Огонёк-Огниво
6.0
анимация
2020, Россия
Angry Birds 2 в кино
Angry Birds 2 в кино
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, детский
2019, США
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2
7.0
комедия
2019, Россия
Монстры на каникулах 3: Море зовет
Монстры на каникулах 3: Море зовет
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, семейный, комедия
2018, США
Ну, здравствуй, Оксана Соколова!
Ну, здравствуй, Оксана Соколова!
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия
2018, Россия
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
7.0
комедия, драма, криминал
2018, Россия
Последний богатырь
Последний богатырь
7.0
семейный, комедия
2017, Россия
Затмение
Затмение
Смотреть за 1 рубль
5.0
фэнтези, приключения, мистика
2017, Россия
Жизнь впереди
Жизнь впереди
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия
2017, Россия
Angry Birds в кино
Angry Birds в кино
6.0
семейный, анимация, приключения
2016, США / Финляндия
Пятница
Пятница
5.0
комедия
2016, Россия
Жених
Жених
5.0
комедия
2016, Россия
Человек из будущего
Человек из будущего
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3.0
комедия
2016, Россия
Духless 2
Духless 2
6.0
драма
2015, Россия
Монстры на каникулах 2
Монстры на каникулах 2
7.0
семейный, анимация, комедия
2015, США
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Но сниматься Бурунов начал еще раньше — в 1998 сыграл эпизодическую роль пассажира самолета в фильме «Сочинение ко Дню Победы», а затем играл в основном комические второплановые роли. Какие его работы стоит увидеть и есть ли среди них «серьезные»?

2014, «Выпускной»

До выпускного буквально несколько дней, а у подростков гормональные бури и собственные глобальные проблемы. А именно — каждый из них считает себя центром мироздания! Ни у кого и никогда не было похожих сложностей! А эти ужасные тупоголовые родители не хотят вникнуть, понять, принять и осознать, какое неземное сокровище им досталось!

Кинокритики назвали «Выпускной» нашим «Американским пирогом».

2016, «Полицейский с Рублевки»

Сериал. Подполковник, начальник криминальной полиции Барвихи Владимир Яковлев, переходит на новую должность — начальника ОМВД «Бескудниково» (на протяжении сериала он еще не раз сменит место работы). Ему трудно расстаться с прежней барвихинской командой, и он приводит ее с собой. Также у него в отделении появляется штатный психолог — бывшая элитная «девочка по вызову» Кристина. Яковлев отличный работник, но это не мешает ему быть человеком бурных страстей — он регулярно влюбляется и мечтает об измене жене…

Однажды разбираться с сериальными полицейскими приехали настоящие: их вызвал живущий рядом со съемочной площадкой гражданин. Прожектора светили ему прямо в окно!

2017, «Ивановы-Ивановы»

Комедийный телесериал, где Бурунов великолепно вписался в представителя клана «богатых Ивановых» с ударением на «а» в фамилии: он владелец пусть не заводов, газет, пароходов — но целого автосалона. Входит в негласный список самых успешных бизнесменов в области. Шел к такому успеху с «лихих девяностых», ясно, что по кривой дорожке. В первом сезоне Антона ждет потрясение: выясняется, что его сына в роддоме перепутали с другим ребенком с такой же фамилией…

Сценарной основой сериала стала реальная история о перепутанных в роддоме детях — но это были девочки, и подмена обнаружилась лишь 30 лет спустя.

2018, «Содержанки»

Дебютный сериал Константина Богомолова рассказывает о гламурной, блестящей, но в реальности весьма нелегкой жизни прекрасной половины столичной светской тусовки. Вторая тема — какой ценой попадают в нее провинциальные девочки, являющиеся покорять столицу. Роль Бурунова здесь — Игорь Долгачев, «шишка» из федерального управления, муж одной героини и любовник другой. Впрочем, кто там с кем спит и зачем — чрезвычайно сложный вопрос, мучающий зрителей на протяжении всего сериала, потому что ситуация постоянно меняется!

Режиссер назвал Бурунова замечательным драматическим артистом, глубоким и сложным как на экране, так и на сцене.

2019, «Мылодрама»

Жадные олигархи телеиндустрии решили купить себе телеканал ТСВ. Им необходимо искусственно уронить рейтинг канала, чтобы стоимость его акций понизилась. Как угробить вполне успешный канал? Поставить руководить им совершенно «левого» человека! Например, работающего на автозаправке простого мужика Влада, ненавидящего свою заправку лютой ненавистью. Но происходит неожиданное: новый директор не роняет, а повышает рейтинги!

Режиссер проекта Илья Куликов писал роль конкретно под Бурунова. На съемках тоже было весело: сцену с разбитой тарелкой пришлось снимать за один дубль, потому что тарелка– «дублер» самопроизвольно треснула в руках Бурунова (а их было всего две). А для сцены с копией пятой точки Влада, где он усаживается на ксерокс, пришлось создавать специальные «голые» трусы...

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