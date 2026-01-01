Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Рейс 298» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Пятница Кадры из фильма «Пятница»

Кадры из фильма «Пятница»

Вся информация о фильме
Пятница (2016) - фото 1 Пятница (2016) - фото 2 Пятница (2016) - фото 3 Пятница (2016) - фото 4 Пятница (2016) - фото 5 Пятница (2016) - фото 6 Пятница (2016) - фото 7 Пятница (2016) - фото 8 Пятница (2016) - фото 9 Пятница (2016) - фото 10 Пятница (2016) - фото 11 Пятница (2016) - фото 12 Пятница (2016) - фото 13 Пятница (2016) - фото 14 Пятница (2016) - фото 15
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Касса невест
Касса невест
2026, Россия, мелодрама, комедия
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Вот как нужно отвечать на «спасибо», чтобы бед не знать: срочно уберите из своей речи эти 3 слова
Растворимый кофе перестанет быть «просто водой»: найдите на пачке одно важное слово
Белые кроссовки будут как новые – ни запаха, ни пыли: возьмите 2 копеечных продукта с кухни
Гайдай и Рязанов кусали локти, когда вышел этот фильм: собрал 120 000 000 зрителей у экранов — до сих пор никто не переплюнул
Устали получать по серии «Дома дракона» в неделю? 5 похожих фильмов и сериалов скрасят ожидание
Голливуд скрестил «Властелин колец» с зомби-апокалипсисом — и потратил $80 000 000, чтобы мы на это посмотрели
«Первый отдел 6» – не единственная громкая премьера: НТВ готовит сразу 3 свежих детектива – в №1 сыграет Колесников
Самый необъяснимый поворот «Властелина колец» назвал странным даже сам Толкин — в финале что-то пошло не так
Ушел из дома вместе с сыном и не вернулся: звезда «Бригады» трагически погиб на рыбалке
Пока за окном адское пекло, угадайте 6 советских фильмов по кадрам с дождем (и красоткам-героиням в мокрых майках)
После недель слухов всё изменилось: Том Харди всё-таки вернётся в «Гангстерленд» — конфликт удалось уладить не без помощи Гая Ричи
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше