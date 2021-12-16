Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Настасья Самбурская
Настасья Самбурская
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Вопросы и ответы
Настасья Самбурская
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
1 марта 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Биография Настасья Самбурская
Родилась 1 марта 1987 года. Приозерск, Ленинградская область, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Настасья Самбурская
Снегурочка против всех
комедия
2021, Россия
6.0
Zомбоящик
комедия
2018, Россия
2.0
Женщины против мужчин: Крымские каникулы
комедия
2017, Россия
4.0
Каникулы президента
комедия
2017, Россия
6.0
Эмоджи фильм
комедия, анимация
2017, США
6.0
Держи удар, детка!
комедия
2016, Россия
6.0
Пятница
комедия
2016, Россия
5.0
Женщины против мужчин
комедия
2015, Россия
3.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Павел Воля меняет облик в наказание за свое дурное поведение в трейлере комедии «Снегурочка против всех»
Герою придется оказаться в теле помощницы Деда Мороза.
Написать
16 декабря 2021 16:00
Рэппер L’ONE и Настасья Самбурская озвучат «Эмоджи фильм»
Стали известны актеры озвучания российской версии мультфильма «Эмоджи фильм». Главного персонажа Джина исполнит популярный рэппер L’ONE, а танцовщицу из музыкальной
Написать
21 июля 2017 12:42
Все новости
Статьи о персоне
«Что она только не делала»: подоплека конфликта Дробыша с Самбурской раскрыта
Сотрудничество продюсера с артисткой обернулось судебными исками.
Написать
28 июня 2022 15:45
Платить миллионы Дробышу не готова: Самбурская не поскупилась на слова после суда
Певица не собирается соглашаться с вынесенным решением.
Написать
24 июня 2022 12:50
За счет Самбурской: широкий жест Дробыша оценили
Продюсер победил в суде над бывшей подопечной.
Написать
23 июня 2022 09:23
Все статьи
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России