Катерина Шпица – популярная российская актриса, телеведущая, певица и юрист, которая родилась в Перми 29 октября 1985 года. Несмотря на то, что Катерина появилась на свет в Перми, детство её прошло в городе Инте, где она жила до тринадцати лет. Мама Катерины работала адвокатом, а папа был шахтёром.

С детства Шпица проявляла интерес к сцене и постановкам. Так, в школе ни одно представление не обходилось без её участия. Опыт, который Катерина получила в школе, дал ей возможность поработать над своими навыками и попрактиковаться. После окончания учебы Шпица параллельно получала образование в Пермском институте культуры и искусств и в Пермском государственном университете, где отучилась на юриста. Однако юриспруденцией Катерина так и не занялась и полностью посвятила себя актёрской карьере.

Интересный и богатый на предложения путь в кино для девушки начался с утверждения ее на главную роль в фильме «Адам и превращение Евы». Благодаря этой роли 2005 год стал для Катерины отправной точкой к успеху в российском кинематографе. И уже в следующие пять лет актриса появилась во множестве художественных картин, которые сделали ее популярной.

Однако широкую известность Катерине принесла главная роль в сериале «Катя. Военная история» 2009 года. Картина получила высокий зрительский рейтинг, что позволило снять продолжение истории.

Эффектная внешность актрисы также не осталась незамеченной противоположным полом, и проблем с мужским вниманием у актрисы никогда не возникало. У неё есть сын Герман, хотя брак с его отцом Константином Адаевым распался, однако дружеские отношения поддерживаются ради ребенка. В настоящий момент актриса замужем за бизнесменом Русланом Пановым.