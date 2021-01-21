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Катерина Шпица

Катерина Шпица
Катерина Шпица
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Дата рождения
29 октября 1985
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Место рождения
Пермь, СССР (Россия)
Рост
162 см
Биография Катерины Шпицы

Катерина Шпица – популярная российская актриса, телеведущая, певица и юрист, которая родилась в Перми 29 октября 1985 года. Несмотря на то, что Катерина появилась на свет в Перми, детство её прошло в городе Инте, где она жила до тринадцати лет. Мама Катерины работала адвокатом, а папа был шахтёром.

С детства Шпица проявляла интерес к сцене и постановкам. Так, в школе ни одно представление не обходилось без её участия. Опыт, который Катерина получила в школе, дал ей возможность поработать над своими навыками и попрактиковаться. После окончания учебы Шпица параллельно получала образование в Пермском институте культуры и искусств и в Пермском государственном университете, где отучилась на юриста. Однако юриспруденцией Катерина так и не занялась и полностью посвятила себя актёрской карьере.

Интересный и богатый на предложения путь в кино для девушки начался с утверждения ее на главную роль в фильме «Адам и превращение Евы». Благодаря этой роли 2005 год стал для Катерины отправной точкой к успеху в российском кинематографе. И уже в следующие пять лет актриса появилась во множестве художественных картин, которые сделали ее популярной.

Однако широкую известность Катерине принесла главная роль в сериале «Катя. Военная история» 2009 года. Картина получила высокий зрительский рейтинг, что позволило снять продолжение истории.

Эффектная внешность актрисы также не осталась незамеченной противоположным полом, и проблем с мужским вниманием у актрисы никогда не возникало. У неё есть сын Герман, хотя брак с его отцом Константином Адаевым распался, однако дружеские отношения поддерживаются ради ребенка. В настоящий момент актриса замужем за бизнесменом Русланом Пановым.

Интересные факты о Катерине Шпице
  • С 1 класса актриса углубленно изучала французский, а с 3 класса начала заниматься английским. Также участвовала в постановках на французском языке.
  • В 18 лет будущая актриса увлеклась танцами go-go, которые не помешали окончить школу с отличием.
  • Профессиональной мечтой актрисы является исполнение роли Джульетты.
  • У Катерины аллергия на большую часть алкогольных напитков, поэтому единственный алкоголь, который она может пить, – это водка.
  • Катерина увлекается кулинарией и любит печь сладкое. Она признавалась, что когда-то забрала из съемной квартиры старую кулинарную книгу Роберта Кенгиса, поскольку такая же была у ее мамы, да и она уверена, что книги лучше по теме сладкой выпечки еще не написали.
Фильмография Катерины Шпицы
Он + Она
2022, Россия
0.0
Жизнь
Жизнь
короткометражный, драма 2022, Россия
0.0
День города
День города
комедия, мелодрама 2021, Россия
5.0
Молодое вино
Молодое вино
драма 2019, Россия
2.0
Крымский мост. Сделано с любовью!
Крымский мост. Сделано с любовью!
комедия, мелодрама 2018, Россия
3.0
Волшебный парк Джун
Волшебный парк Джун
анимация, комедия, приключения, семейный 2018, США / Испания
7.0
Ковчег
драма 2017, Россия
0.0
То, что никто не видит
То, что никто не видит
драма 2017, Латвия
7.0
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Фотографии Катерины Шпицы Все фотографии
Катерина Шпица Катерина Шпица Катерина Шпица Катерина Шпица с сыном Германом
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