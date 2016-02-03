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Пятница Пятница
Киноафиша Фильмы Пятница Отзывы о фильме «Пятница»
Пятница 2016 / Россия
5.1 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Пятница»

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Наша рецензия

Last Friday night Вот уже много лет жители планеты Земля воздают почести этому дню недели в своих историях, рассказах и песнях. Евгений Шелякин тоже не смог пройти мимо и посвятил свой второй полнометражный фильм одной пятничной ночи в популярном московском клубе. Всё здесь именно так, как вы заказывали: в главной роли вездесущий Данила Козловский, налицо излюбленные современные реалии, а также зажигательная музыка и счастливый конец для каждого героя (за исключением тех, кому воздалось по…

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Сергей1985 3 февраля 2016, 23:18
Посмотрел фильм Пятница. Резюме, очередной Российский трэш про тусовки в клубе. Шутки плоские, актеры не актеры вовсе. Не тратьте деньги на кино, а кому интересно просто скачайте потом в хорошем качестве, но не советую тратить время на это убожество отечественного кинематографа, вы будете разочарованы!
3 февраля 2016, 23:18 Ответить
Goya 16 марта 2016, 01:03
Фильм отличный, смеялись весь фильм в голос, с молодым человеком, хотя он русское кино не очень то любит. Был поражен, что сняли действительно что-то хорошее и смешное. Этот фильм совсем не похож на те комедии, котрые последние годы снимал кинофонд и всякие камеди клабы. Юмор действительно на высоте, операторская работа замечательная, фильм очень динамичный. Советую однозначно сходить посмотреть.
16 марта 2016, 01:03 Ответить
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