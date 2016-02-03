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Last Friday night Вот уже много лет жители планеты Земля воздают почести этому дню недели в своих историях, рассказах и песнях. Евгений Шелякин тоже не смог пройти мимо и посвятил свой второй полнометражный фильм одной пятничной ночи в популярном московском клубе. Всё здесь именно так, как вы заказывали: в главной роли вездесущий Данила Козловский, налицо излюбленные современные реалии, а также зажигательная музыка и счастливый конец для каждого героя (за исключением тех, кому воздалось по…