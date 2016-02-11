«В центре внимания»: Рецензия Киноафиши

В начале 2000-х в Америке, а позже и по всему миру, прогремел скандал по поводу растления малолетних служителями Римско-католической церкви. Самой шокирующей деталью стало умалчивание и сокрытие бесчисленных покушений на детскую половую свободу священнослужителями, занимающими высшие уровни в системе, одним из которых был кардинал Бернард Лоу. Много лет от общественности утаивали порочащие факты, пока группа журналистов из «The Boston Globe» не начала собственное расследование. И теперь, спустя несколько лет, зрители получили возможность своими глазами увидеть, каким путём была добыта истина.

Том МакКарти уже не в первый раз помещает в центре своего внимания острые социальные вопросы. Он уже успел исследовать проблемы иммиграции в «Посетителе» и тему неприятия обществом в «Станционном смотрителе». Следом за этим была небольшая оплошность в виде «Сапожника» с Адамом Сэндлером, однако вина за него в полной мере искупается драмой о журналистском расследовании. Сценарий к одному из главных фаворитов наградного сезона был написан совместно с Джошем Сингером, за плечами у которого уже есть картина-разоблачение «Пятая власть». Вдохновившись фильмом «Вся президентская рать» и следуя всем законам жанра, МакКарти с коллегой выдали блестящий сценарий, воплощённый на экране без каких бы то ни было недочётов.

Большая часть фильма посвящена исследованию героями фактов и выстроена на основе диалогов, но это ничуть не умаляет его живости. Тут есть чётко структурированное, пошаговое повествование, которое собирается по кусочкам и логически движется к кульминации. Несмотря на то что картина концентрируется исключительно на интервью, поисках ответов и копании в бумагах, она тем не менее раскрывает всех персонажей. Главной целью было показать человечность каждого из героев, которая кроется за их реакциями и поступками. Мы видим, как герой Марка Руффало Майкл Резендес, кажущийся, на первый взгляд, всего лишь охотником за сенсациями, тонко и остро реагирует на разрастающееся вокруг него зло. Саша Пфайффер в исполнении Рэйчел МакАдамс трепетно скрывает правду от своей бабушки, чтобы не разрушить её веру. Заботливый отец Мэтт Кэрол (Брайан Д’Арси) пишет на холодильнике послание детям, предостерегающее их от общения с соседским священником. И замыкает четвёрку персонаж Майкла Китона Уолтер Робинсон, который так настойчиво пытается докопаться до истины, потому что когда-то остался равнодушным. Именно посредством этих периодически проскальзывающих, трогательных моментов картина способна найти отклик в сердцах зрителей.

Лента МакКарти призвана разбудить людей от равнодушия и слепоты, в которой они погрязли, показав ничем не отличающихся от них самих жителей планеты, бросающих вызов социальным проблемам. Она также разрушает каноны посредством доказательств того, что даже в самом священном институте не все идеально, ведь его единицей является такой же человек, как и другие, со своими внутренними противоречиями и конфликтами. Из этого следует, что не существует в мире абсолюта, которому можно безоговорочно довериться. Даже церковь, в которой столько веков люди ищут спасение, может стать пристанищем зла. Но в первую очередь необходимо верить самому себе, и если есть хоть малейший шанс изменить ситуацию, то надо смело вступать в бой, как это сделали главные герои или же адвокат в исполнении Стэнли Туччи, который готов был рискнуть своей репутацией ради правды и верности собственным принципам.

На эту же тему можно было снять и документальную картину, даже десятки документальных картин, но именно благодаря созданию ярких образов персонажей, их искренности и великолепному саундтреку от Говарда Шора, эта история способна тронуть души других людей так, как бы это не удалось сделать посредством сухого языка документалистики и простой констатации фактов. А главное, картина сочетает в себе пять элементов, выводящих её на другой уровень среди себе подобных: грамотность, последовательность, отточенность под любого зрителя, доступность и человечность.

Трошина Олеся