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Киноафиша Фильмы В центре внимания В центре внимания, 2015: актеры и роли
Spotlight В центре внимания 2015 / США
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16 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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В центре внимания, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Том МакКарти Том МакКарти Tom McCarthy
В ролях
Майкл Китон Майкл Китон Michael Keaton Рэйчел МакАдамс Рэйчел МакАдамс Rachel McAdams Марк Руффало Марк Руффало Mark Ruffalo Лив Шрайбер Лив Шрайбер Liev Schreiber Стэнли Туччи Стэнли Туччи Stanley Tucci Билли Крудап Билли Крудап Billy Crudup Джон Слэттери Джон Слэттери John Slattery Джейми Шеридан Джейми Шеридан Jamey Sheridan Пол Гилфойл Пол Гилфойл Paul Guilfoyle Брайан д'Арси Джеймс Брайан д'Арси Джеймс Brian d'Arcy James
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Переводчик
Переводчик
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