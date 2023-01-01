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В центре внимания, 2015: актеры и роли
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В центре внимания
2015 / США
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7.1
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
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В центре внимания, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Том МакКарти
Tom McCarthy
В ролях
Майкл Китон
Michael Keaton
Рэйчел МакАдамс
Rachel McAdams
Марк Руффало
Mark Ruffalo
Лив Шрайбер
Liev Schreiber
Стэнли Туччи
Stanley Tucci
Билли Крудап
Billy Crudup
Джон Слэттери
John Slattery
Джейми Шеридан
Jamey Sheridan
Пол Гилфойл
Paul Guilfoyle
Брайан д'Арси Джеймс
Brian d'Arcy James
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Переводчик
Рецензия
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