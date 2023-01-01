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2015 / США
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7.6
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
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Вся информация о фильме
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Лучший актёрский состав в игровом кино
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2016
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 2016
Лучший фильм года
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Золотой глобус 2016
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
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