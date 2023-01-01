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Spotlight В центре внимания 2015 / США
7.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Награды и номинации фильма В центре внимания

Вся информация о фильме
Премия Гильдии киноактеров США 2016 Премия Гильдии киноактеров США 2016
Лучший актёрский состав в игровом кино
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2016 BAFTA 2016
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 2016 Оскар 2016
Лучший фильм года
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Золотой глобус 2016 Золотой глобус 2016
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
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