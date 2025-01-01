Меню
Mitchell Garabedian Если для воспитания ребёнка нужна целая деревня, то для издевательств над ним нужна не меньше.
Marty Baron Порой легко забыть, что большую часть времени мы бродим во тьме. Вдруг загорается свет, и вина делится поровну. Я не могу судить о том, что было до моего прихода, но все вы сделали отличную журналистскую работу. Работу, которая, я уверен, сразу же сильно повлияет на наших читателей. Для меня именно такие истории — смысл нашей работы.
Mike Rezendes У нас есть Закон. Вот оно.
Walter 'Robby' Robinson Нет, это Закон прикрывает одного священника, а там ещё девяносто.
Mike Rezendes Да, и мы напечатаем эту историю, как только получим, но сейчас нужно идти с этим.
Walter 'Robby' Robinson Нет, я не собираюсь торопить эту историю, Майк.
Mike Rezendes У нас нет выбора, Робби. Если мы не поспешим с выпуском, кто-то другой найдёт эти письма и исказит всю историю. Джо Куимби из Herald был, чёрт возьми, в суде!
Walter 'Robby' Robinson Майк.
Mike Rezendes Что? Чего мы ждём? Барон сказал — берём Закон. Вот он.
Walter 'Robby' Robinson Барон сказал взять систему. Нам нужна вся картина. Только так можно положить этому конец.
Mike Rezendes Тогда отнесём это Бену, пусть он решает.
Walter 'Robby' Robinson Мы отнесём это Бену, когда я скажу, что время пришло.
Mike Rezendes Время пришло, Робби! Время! Они знали и позволили этому случиться! С ДЕТЬМИ! Понимаешь? Это мог бы быть ты, мог бы я, мог бы кто угодно из нас. Мы должны поймать этих м#рзотников! Мы должны показать людям, что никто не уйдёт от этого безнаказанным; ни священник, ни кардинал, ни чёртов папа!
Walter 'Robby' Robinson У нас тут две истории: одна — про падших священников, другая — про кучу юристов, которые превратили сексуальное насилие над детьми в доходный бизнес. Какую историю нам написать? Потому что писать мы будем одну из них.
Peter Canellos Говорят, что это просто физическое насилие, но это было больше, чем это — это было духовное насилие. Знаешь, почему я всё это терпел? Потому что священники — это должны быть хорошие парни.
Кардинал Лоу Если я могу чем-то помочь, Марти, не стесняйтесь обращаться. Я считаю, что город процветает, когда его великие институты работают сообща.
Марти Барон Спасибо. Лично я считаю, что газета должна быть независимой, чтобы выполнять свою функцию наилучшим образом.
Mike Rezendes [из трейлера] Шесть процентов — это 90.
Walter 'Robby' Robinson 90 священников?
Ben Bradlee Jr. Если бы было 90 таких убл#дков, люди бы знали.
Mike Rezendes Возможно, и знают.
Marty Baron Нам нужно сосредоточиться на самой системе, а не на отдельных священниках. Практика и политика; покажите, как церковь манипулировала системой, чтобы эти ребята не отвечали по закону, покажите, что тех же священников снова и снова возвращали в приходы. Докажите, что это было системно, что это исходило сверху вниз.
Ben Bradlee Jr. Похоже, мы идём на Лоу.
Marty Baron Мы идём на систему.
Mike Rezendes Митч, ты хочешь сказать, что Католическая церковь забрала юридические документы из этого суда?
Mitchell Garabedian Слушай, я не сумасшедший, я не параноик. Я опытный. Проверь реестр. Ты увидишь. Они контролируют всё.
Mitchell Garabedian Этот город, эти люди... заставляют остальных чувствовать себя чужими. Но они ничем не лучше нас. Посмотрите, как они обращаются со своими детьми. Запомните мои слова, мистер Резендес. Если для воспитания ребёнка нужна целая деревня, то для издевательств — тоже нужна вся деревня.
Peter Canellos Все прочитали колонку Эйлин МакНамара на этих выходных?
Boston Globe Worker Это по делу Геогана?
Marty Baron Да, что дальше?
Ben Bradlee Jr. Это колонка, какой «дальше» ты имеешь в виду?
Marty Baron Э-э... ну, по-видимому, этот священник надругался над детьми в шести разных приходах за последние 30 лет, и адвокат пострадавших, некий господин...
Eileen McNamara Гарабедиан
Marty Baron Спасибо, Эйлин. Господин Гарабедиан говорит, что кардинал Лоу узнал об этом 15 лет назад и ничего не сделал.
Peter Canellos Да, я думаю, этот адвокат — немного чудак, а Церковь отвергла это обвинение.
Eileen McNamara Он сказала — она сказала.
Marty Baron Будь господин Гарабедиан 'чудаком' или нет, он утверждает, что у него есть документы, доказывающие, что кардинал знал.
Ben Bradlee Jr. Насколько я понимаю, эти документы под печатью.
Marty Baron Ладно, но факт остаётся фактом: бостонский священник надругался над 80 детьми, у нас есть адвокат, который говорит, что может доказать — Лоу знал об этом, а мы за последние шесть месяцев написали всего... э... две статьи. Мне кажется, это ключевая история для местной газеты, и, как минимум, мы должны изучить эти документы.
Peter Canellos Как ты предлагаешь это сделать?
Marty Baron О, э, я не знаю, как тут с законом, но во Флориде мы вышли бы в суд.
Ben Bradlee Jr. Ты хочешь подать в суд на Церковь?
Marty Baron Технически мы не подаём в суд на Церковь, мы подаём ходатайство об отмене печати с документов.
Ben Bradlee Jr. Церковь воспримет это как иск против неё. И все остальные тоже.
Marty Baron Хорошо знать.
Mitchell Garabedian [о Патрике] Он один из немногих повезло. Он всё ещё жив.
Jim Sullivan [из трейлера] Я просто выполнял свою работу.
Walter 'Robby' Robinson Ага, ты и все остальные.
[последние строки]
Title Card За весь 2002 год команда Spotlight опубликовала около 600 материалов о скандале.
Title Card 249 священников и братьев были публично обвинены в сексуальном насилии в архиепархии Бостона. По оценкам, число пострадавших в Бостоне превышает тысячу.
Title Card В декабре 2002 года кардинал Лоу ушёл с Бостонской архиепархии. Его перевели в Базилику Санта-Мария Магgiore в Риме, одну из самых высокопоставленных по статусу римско‑католических церквей в мире.
Title Card Крупные скандалы, связанные с злоупотреблениями, были выявлены в следующих местах: Albany, NY, Altoona, PA, Anchorage, AK, Anchorage, KY, Baker, OR, Baltimore, MD, Billings, MT, Bridgeport, CT, Briscoe Memorial, WA, Brooklyn, NY, Burlington, VT, Camden, NJ, Cape Girardeau, MO, Charleston, SC, Chicago, IL, Cincinnati, OH, Cleveland, OH, Collegeville, MN, Conway Springs, KS, Covington, KY, Dallas, TX, Davenport, IA, Denver, CO, Detroit, MI, Dubuque, IA, East Greenwich, RI, El Paso, TX, Fairbanks, AK, Fall River, MA, Fargo, ND, Farmington, IA, Fort Worth, TX, Gallup, NM, Goshen, NY, Grand Mound, IA, Grand Rapids, MI, Greenbush, MN, Hannibal, CT, Helena, MT, Honolulu, HI, Indianapolis, IN, Jackson, MS, Joliet, IL, Kansas City, KS, Kansas City, MO, Lincoln, NE, Los Angeles, CA, Los Gatos, CA, Louisville, KY, Manchester, NH, Marietta, GA, Marty Indian School, SD, Memphis, TN, Mendham, NJ, Miami, FL, Milwaukee, WI, Mobile, AL, Monterey, CA, Nashville, TN, New Orleans, LA, New York, NY, Oakland, CA, Omaha, NE, Onamia, MN, Orange, CA, Palm Beach, FL, Peoria, IL, Philadelphia, PA, Phoenix, AZ, Pittsburgh, PA, Portland, OR, Providence, RI, Raleigh, NC, Richmond, VA, Rochester, NY, Rockville Centre, NY, Rosebud Reservation, SD, Sacramento, CA, San Antonio, TX, San Bernardino, CA, San Diego, CA, Santa Barbara, CA, Santa Fe, NM, Santa Rosa, CA, Savannah, GA, Scranton, PA, Seattle, WA, Spokane, WA, Springfield, MA, St. Francis, WI, St. Ignatius, MT, St. Louis, MO, St. Michael, AK, St. Paul/Minneapolis, MN, Stebbins, AK, Stockton, CA, Tucson, AZ, Wellesley, MA, Wilmington, DE, Worcester, MA, Yakima, WA, Yuma, AZ, Adelaide, Australia, Akute, Nigeria, Antigonish, Canada, Arapiraca, Brazil, Auckland, New Zealand, Ayacucho, Peru, Ballarat, Australia, Bass Hill, Australia, Bathurst, Australia, Berazategui, Argentina, Berlin, Germany, Bindoon, Australia, Bo, Sierra Leone, Bontoc, Philippines, Brits, South Africa, Bruges, Belgium, Buenos Aires, Argentia, Caen, France, Canberra, Australia, Cape Town, South Africa, Cebu City, Philippines, Chatham, Canada, Chimbote, Peru, Christchurch, New Zealand, Ciudad de México, México, Comillas, Spain, Cottolengo, Chile, Cuacnopalan, Mexico, Curracloe, Ireland, Dandenong, Australia, Dublin, Ireland, Edinburgh, Scotland, Feilding, New Zealand, Flawinne, Belgium, Franca, Brazil, Gortahork, Ireland, Goulbara, Australia, Grenada, Spain, Hamilton, New Zealand, Hobart, Australia, Hollabrunn, Austria, Igloolik, Canada, Kilnacrott, Ireland, Kircubbin, Northern Ireland, Latticefield, Australia, Letterfrack, Ireland, London, England, Lota, Ireland, Maipú, Chile, Manchester, England, Manila, Philippines, Mariana, Brazil, Masterton, New Zealand, Medellín, Colombia, Melbourne, Australia, Melipilla, Chile, Mérida, Venezuela, Middlesbrough, England, Mildura, Australia, Mittagong, Australia, Monageer, Ireland, Morisset, Australia, Morón, Argentina, Mount Isa, Australia, Munich, Germany, Nairobi, Kenya, Naval, Philippines, Neerkol, Australia, Newcastle, Australia, Ngong, Kenya, Ollur, India, Ottre, Belgium, Paraná, Argentina, Perth, Australia, Pilar, Argentina, Poznan, Poland, Preston, England, Quilicura, Chile, Quilmes, Argentina, Rab, Croatia, Reading, England, Frickhofen, Germany, Rio de Janeiro, Brazil, Rufisque, Senegal, Saint-Jean-de-Maurienne, France, Salta, Argentina, San Luis Potosí, Mexico, Santiago, Chile, Santo Domingo, Dominican Republic, Sherbrooke, Canada, Silverstream, New Zealand, Soni, Tanzania, St. John's, Canada, Sydney, Australia, Toowoomba, Australia, Trondheim, Norway, Tubay, Philippines, Wagga Wagga, Australia, Wexford, Ireland, Wilno, Canada, Wollongong, Australia
Mitchell Garabedian Я армянин. Сколько армян ты знаешь в Бостоне?
Mike Rezendes Стив Куркджян, работает в Globe...
Mitchell Garabedian Ага. Уже двое. Тебе надо какую-то премию дать.
Mike Rezendes [из трейлера] Они знали и позволили этому случиться! Это мог быть ты, мог быть я, мог быть каждый из нас.
Phil Saviano Мне было одиннадцать. И надо мной издевался отец Дэвид Холли в Вестере. И я не имею в виду, что он молился, я имею в виду — издевался.
[последние реплики]
Уолтер «Робби» Робинсон [отвечая на звонок] Спотлайт.
Sacha Pfeiffer [о его домогательствах] Джо, ты когда-нибудь пытался кому-нибудь рассказать?
Joe Crowley Кому, священнику что ли?
Mike Rezendes [из трейлера] Я знаю, есть вещи, которые нельзя рассказывать людям. Но я также знаю, что здесь есть история, о которой люди услышат.
Walter 'Robby' Robinson Ты здесь спортом занимался, Джек?
Jack Dunn Да. Футболом. А что?
Ммм. Я бегал. Вчера ездил в Провиденс, поговорить с одной из жертв отца Талбота. Он играл в хоккей здесь. И был одним из лучших. У него жена, дети, хорошая работа. Примерно через десять минут разговора этот парень сломался. Не мог перестать плакать. Говорил, что так и не понял, почему отец Талбот выбрал именно его. Отец Талбот был тренером хоккейной команды. Так что... наверное, нам просто повезло. Тебе и мне.
Mitchell Garabedian Три года назад мне позвонил бывший священник, Энтони Бензович. Он был в Blessed Sacrament ещё в 62-м году и видел Геогхана...
[ждёт, пока мимо пройдут двое полицейских, затем продолжает]
Mitchell Garabedian … водил маленьких мальчиков в спальню ректора. Так что он в ужасе, верно? И рассказывает об этом епископу. Епископ грозит перевести его... в Южную Америку.
Mike Rezendes Иисус.
Mike Rezendes Да. Итак, перематываем вперёд тридцать пять лет. Бензович читает, что Геогхан обвинён в совершении сексуальных домогательств к сотням детей. Значит, он чувствует вину. Он звонит мне.
Mike Rezendes Значит, у тебя есть свидетельство священника, который сообщил своим начальникам о Геогхане в 62-м году?
Mitchell Garabedian [качает головой] Нет, не могу. Потому что когда зову Бензовича дать показания, он приходит с адвокатом.
Mike Rezendes Уилсон Роджерс!
Mitchell Garabedian Верно. И вдруг у отца Бензовича память резко подводит. Он ничего не помнит. Он бесполезен. Так что я возвращаюсь к работе, забываю об этом — да ладно. Примерно год назад я нахожу статью о священнике, который предупреждал церковных чиновников об Геогхане.
Mike Rezendes Бензович обратился в прессу?
Mitchell Garabedian Да! Я могу приложить запечатанные документы, которые получил в ходе сбора доказательств, мистер Резендес, те же документы, против которых сейчас подаёт иск ваша газета.
Mike Rezendes Как ты его поймал?
Mitchell Garabedian Роджерс возражает против моего ходатайства, поэтому мне нужно обосновать, почему мне разрешено допросить Отца Бензовича во второй раз. Хорошо? Но на этот раз мне разрешено прикреплять доказательства. Вы понимаете, что говорю?
Mike Rezendes Да! Запечатанные документы?
Mitchell Garabedian Да! Я могу приложить запечатанные документы, которые получил в ходе сбора доказательств, мистер Резендес, те же документы, против которых сейчас подаёт иск ваша газета.
Mike Rezendes Да ты что, s#######?!
Mitchell Garabedian Что? Нет, нет, я не шучу! Итак, я достаю четырнадцать самых компрометирующих документов и прикрепляю их к моему ходатайству. И они доказывают всё. Всё! О церкви, об епископах, об законе.
Mike Rezendes И всё это общедоступно! Потому что ваше ходатайство против ходатайства Роджерса, да. Именно. Теперь вы обращаете внимание.
Mitchell Garabedian публично, да. Именно. Теперь вы внимательно слушаете.
Mike Rezendes Так что могу я просто войти в тот зал суда прямо сейчас и получить эти документы?
Mitchell Garabedian Нет, не можешь. Потому что документов там нет.
Mike Rezendes Но ты же только что сказал, что они общедоступны.
Mitchell Garabedian Знаю, что сказал. Но это Бостон. И церковь не хочет, чтобы их нашли. Значит, их там нет.
Phil Saviano Вы, ребята, должны понять. Это серьёзно. Это не только Бостон. Это вся страна. Это весь мир. И это касается самого Ватикана.
Mitchell Garabedian [из трейлера] Я не хочу, чтобы ты это как-то записывал. Ни в какой форме.
Mike Rezendes Ты всё ещё ходишь на мессу?
Richard Sipe Нет, в церковь я уже давно не хожу, но всё равно считаю себя католиком.
Mike Rezendes Как это работает?
Richard Sipe Церковь — это институт, Майк, и он состоит из людей. Он преходящ. Моя вера — в вечное. Я стараюсь отделять одно от другого.
Eric Macleish Я уже присылал вам список имён.
Walter 'Robby' Robinson О чём ты говоришь? Кому?
Eric Macleish В «Глобус». Ещё тогда, после дела Портера, мне звонили постоянно. Только в Бостоне было двадцать священников, но без прессы я за них не возьмусь. Так что я вам и прислал список — а вы его похоронили.
Walter 'Robby' Robinson Я хочу эти имена завтра.
Eric Macleish Проверь свои чёртовы вырезки, Робби.
Mitchell Garabedian Я уже говорил с "Финиксом".
Mike Rezendes Да, есть причина, почему я этого не видел. "Финикс" уже никто не читает... у них нет денег, у них нет власти. У "Глоба" есть. Если мы возьмёмся за эту историю, все о ней узнают.
Mitchell Garabedian Церковь думает столетиями, мистер Резендес. Вы правда считаете, что у вашей газеты есть ресурсы на это?
Mike Rezendes Да, считаю. А вы, если не секрет?
Саша Пфайффер [из трейлера] Нам известно, что вы урегулировали несколько дел против церкви.
Эрик Маклиш Я не могу это обсуждать.
Саша Пфайффер Существуют ли какие-либо документы по этим соглашениям?
Эрик Маклиш Нет.
Phil Saviano Как ты скажешь «нет» Богу, да?
[первые реплики]
Молодой коп Как идут дела?
Секретарь суда Марк Мать рыдает, а дядя злится.
Молодой коп Она не замужем?
Секретарь суда Марк В разводе, четверо детей. Похоже, отец помогал.
Молодой коп Помогал?
Секретарь суда Марк ...Эй, мистер Берк, они сзади разговаривают с епископом.
Пол Берк [входят] А отец?
Секретарь суда Марк Мы посадили его в комнату отдыха.
Пол Берк Какая пресса?
Секретарь суда Марк Какой-то парень из Citizen, но мы его отправили. Крупных газет нет.
Пол Берк Пусть так и будет...
[идут по коридору]
Молодой коп Кто это?
Секретарь суда Марк Помощник окружного прокурора.
Молодой коп Будет трудно скрыть слушание от прессы.
Секретарь суда Марк Какое слушание?
Walter 'Robby' Robinson [из трейлера] Ребята, слушайте. Всем будет интересно.
Mitchell Garabedian [из трейлера] Я не сумасшедший, они контролируют всё.
Eric Macleish [из трейлера] Вы мне угрожаете?
Richard Sipe Если вы действительно хотите понять суть кризиса, нужно начать с требования безбрачия. Это было моё первое серьёзное открытие. Лишь 50% духовенства соблюдают безбрачие. Большинство из них вступают в интимные отношения с другими взрослыми, но факт остаётся фактом: это порождает культуру секретности, которая терпит и даже защищает педофилов.
Ben Bradlee Jr. Так получается, тринадцать священников?
Sacha Pfeiffer Да.
Walter 'Robby' Robinson Похоже на то.
Ben Bradlee Jr. Ё-моё.
Eric Macleish Большинство из этих людей просто хотят, чтобы их услышали... чтобы признали то, что случилось. Мы организовали им встречу с епископом и... немного бабла, и это всё, на что они могут рассчитывать.
Walter 'Robby' Robinson Что ж, это точно максимум, на что мог рассчитывать этот священник.
Mike Rezendes [Робби и Майк входят в офис] Привет, Линда. Тишина, да?
Linda Да. Самая лёгкая сверхурочная за всю мою жизнь. Телефон ни разу не звонил. Марти отправил двоих моих в "Спотлайт".
Linda [Робби и Майк направляются в офис "Спотлайт"] Отличная статья, ребята.
Walter 'Robby' Robinson [из трейлера] Я хочу копать дальше.
Ben Bradlee Jr. [узнав, к чему приведёт оценка Сайпа о числе педофилов среди католических священников] ДЕВЯНОСТО ё###ых священников... в Бостоне!
Phil Saviano Слушай, я понимаю. Никто не хочет читать про детей, которых насилуют священники, особенно сейчас. Но ты просила многих людей заново пережить очень болезненные моменты...
Sacha Pfeiffer Фил, ты знаешь, почему нас убрали с этой темы.
Phil Saviano И-и... и ты просто исчезаешь. Прошло уже шесть недель с 11 сентября.
Sacha Pfeiffer Я понимаю, и мы к этому вернёмся.
Phil Saviano Когда? Ты делаешь то же самое, что и в прошлый раз.
Sacha Pfeiffer Нет.
Phil Saviano Вы нас бросаете.
Sacha Pfeiffer Нет.
Phil Saviano Может, мне стоит рассказать эту историю в «Херальде».
Sacha Pfeiffer Хорошо, Фил, делай как хочешь. Это перечеркнёт всю нашу работу, но я не могу тебя остановить. Послушай меня. Я здесь, потому что мне не всё равно. Мы никуда не уйдём. Мы расскажем эту историю. Рассказуем её правильно. Нам просто нужно немного больше времени. Вот и всё, о чём мы просим.
Phil Saviano Зачем спрашивать? Вы всё равно сделаете по-своему. Всегда так делаете.
Mike Rezendes Чёрт возьми.
Matt Carroll Робби.
Sacha Pfeiffer Три меньше, чем у Сайпа. Невероятно.
Mike Rezendes Робби.
Walter 'Robby' Robinson Сколько?
Matt Carroll 87.
Mike Rezendes 87 священников в Бостоне.
Walter 'Robby' Robinson Позвони Маклишу. Хочу с ним поговорить.
Pete Conley Знаешь, здесь много людей, которые тебя уважают, Робби.
Walter 'Robby' Robinson О, ну...
Pete Conley За то, что ты делаешь.
Walter 'Robby' Robinson Рад это слышать.
Pete Conley Это потому что тебе не безразлично это место.
Walter 'Robby' Robinson Да.
Pete Conley Вот почему ты делаешь то, что делаешь. Это часть тебя. Но сейчас людям нужна Церковь больше, чем когда-либо. Чувствуешь? А кардинал, ну... знаешь, он не идеален. Но нельзя из-за пары негодяев отвергать всё добро, что он делает. Я говорю тебе это, потому что знаю, что это идея Барона. Его план. Честно скажу, он не заботится об этом городе так, как мы. Как он мог бы?
Walter 'Robby' Robinson Вот так это и происходит, да, Пит?
Pete Conley Что именно?
Walter 'Robby' Robinson Один давит на другого, и вдруг весь город просто отворачивается.
Pete Conley Робби. Робби. Послушай. Марти Барон просто пытается оставить свой след. Он пробудет здесь пару лет и уйдёт, как уже сделал в Нью-Йорке и Майами. Куда ты собираешься идти?
Mike Rezendes Не знаю, почему я так взбесился. Знаешь, мне кажется, Робби неправ.
Sacha Pfeiffer Знаешь, ты просто... тебе важна история, Майк. Мы все так же переживаем.
Mike Rezendes Да, пожалуй.
Sacha Pfeiffer Хм. Я перестал ходить в церковь с бабушкой. Это было... это было слишком тяжело. Я... знаешь, я сидел там и начинал думать о Джо Кроули или о ком-то еще, и я просто... я просто злился.
Mike Rezendes Ты... ты рассказал ей, почему?
Sacha Pfeiffer [кивая головой] Она ходит в церковь три раза в неделю, Майк.
Mike Rezendes Это реально бесит. Знаешь, мне действительно нравилось ходить в церковь, когда я был маленьким.
Sacha Pfeiffer Ммм. Почему ты перестал?
Mike Rezendes Типичная фигня. Но странно то, что... Я думаю, я... думал(а), что может быть, однажды вернусь. Я действительно... держался за это.
Sacha Pfeiffer Мм-хм.
Mike Rezendes Я прочитал те письма, и... и это... и что-то внутри просто треснуло.
Sacha Pfeiffer Это паршивое чувство.
Mike Rezendes Да. Это паршивое чувство.
Pete Conley Похоже, день предстоит долгий.
Walter 'Robby' Robinson Привет, Пит.
Pete Conley Извини, что делаю его ещё длиннее.
Walter 'Robby' Robinson Кто-нибудь когда-нибудь отказывался выпить с тобой, Пит?
Pete Conley Конечно. Но главное — не останавливаться и продолжать предлагать.
Sacha Pfeiffer Джек Данн работает в школе?
Walter 'Robby' Robinson Нет, он занимается связями с общественностью в Бостонском колледже. Звонят ему, когда нужна помощь.
Sacha Pfeiffer А Пит Конли, почему- почему он там был?
Walter 'Robby' Robinson Хороший вопрос. Пит — важный выпускник. Но я звонил Биллу напрямую и просил о встрече. Никого другого не упоминал.
Sacha Pfeiffer Как будто все уже знают эту историю.
Walter 'Robby' Robinson [указывает на здание Globe через дорогу] Да. Кроме нас. А мы работаем прямо там.
Уолтер «Робби» Робинсон [когда Майк и Мэтт заходят в кабинет Барона] Что-нибудь?
Майк Резендес Закон только что нам отказал.
Бен Брэдли мл. Чёрт побери!
Майк Резендес Только что говорил с Донной Моррисси. Она сказала, цитирую: «Нам даже не хочется знать, какие вопросы» — конец цитаты.
Уолтер «Робби» Робинсон Она правда так сказала?
Майк Резендес Да!
Бен Брэдли мл. Ну вот, дело сделано.
Марти Барон [когда он пишет это в черновике] «Церковь не хотела знать, какие вопросы собирается задать «Глобус»». Впиши это куда-нибудь перед прыжком. Ещё что-нибудь?
Walter 'Robby' Robinson Ты знаешь, что в Бостоне было тринадцать священников, которые насиловали детей?
Phil Saviano Да! Почему ты все время повторяешь то, что я говорю?
Walter 'Robby' Robinson [тише, чем раньше] Мне просто нравится уточнять некоторые вещи.
Phil Saviano Может, стоило уточнить это пять лет назад, когда я прислал тебе всё это! Всё... вот здесь!
[тишина, Фил собирается с мыслями]
Phil Saviano Можно воспользоваться твоим туалетом?
[пауза]
Matt Carroll Да, конечно, Фил.
Richard Sipe После первого крупного скандала в Луизиане Том Дойл, секретарь и канонист папского нунция, вместе с соавторами составил доклад, предупреждавший, что педофильные священники — это миллиардные убытки. Это было в 1985 году.
Middle Age Priest at St. Peter's На днях я сидел в Интернете. Всё, что хочешь узнать, — всё там. Правда, должен признаться, как священнику, мне от этого немного тревожно. Стоит ли бояться за работу? Вряд ли. Видите ли, знание — это одно, а вера... Вера — совсем другое.
Sacha Pfeiffer Он даже не пытался это скрыть. У него была какая-то странная рационализация, будто это нормально — заигрывать с мальчиками. Мне очень хотелось бы вернуться назад. Я-Я думаю, он бы с нами поговорил.
Walter 'Robby' Robinson О, мы вернёмся. Просто не сейчас. Я хочу, чтобы ты сейчас сосредоточилась на жертвах.
Jack Dunn Я окончил в 1979 году и понятия не имел ни о чём из этого. Так что, если ты хочешь сказать, что отец Гиббонс и отец Каллахан каким-то образом...
Walter 'Robby' Robinson Гиббонс и Каллахан. Они управляли этим местом, как флотом. Ты правда думаешь, что они не знали?
Jack Dunn Это большая школа, Робби. Ты это знаешь. И мы говорим о семи предполагаемых жертвах за, что, восемь лет?
Walter 'Robby' Robinson Нет, мы говорим о семи, о которых нам известно.
Jack Dunn Это смешно. Ты пытаешься найти историю на ровном месте.
Principal Bill Kemeza Джек. Джек, Джек. Если бы я тогда был президентом, я бы знал.
Jack Dunn Билл, не уверен, что это имеет значение.
Principal Bill Kemeza Почему, как ты думаешь, Тэлбота отправили в Чеверус? Они хотели, чтобы он уехал из города.
Pete Conley Робби, несмотря на добрые намерения Билла, я надеюсь, что мы сохраним это между собой, пока все не придём к общему мнению.
Walter 'Robby' Robinson Так значит, мы здесь, чтобы прийти к общему мнению?
Marty Baron Это серьёзно. Они... они явно доказывают, что Лоу был небрежен.
Walter 'Robby' Robinson Мне нужно больше времени. Я хочу копать дальше.
Ben Bradlee Jr. Зачем? Это, чёрт побери, главная история.
Walter 'Robby' Robinson Это не вся история.
Ben Bradlee Jr. Плевать. У нас жёсткие сроки. Даже если мы не опубликуем решение Свини, другая газета может найти эти письма и с#ать на всю историю.
Walter 'Robby' Robinson Согласен. Но если мы опубликуем только эти письма, Лоу извинится, скажет, что это единичный случай. И сможет это похоронить.
Marty Baron Как? Они явно показывают, что он знал и ничего не сделал.
Walter 'Robby' Robinson У меня нет времени, Джим. У нас есть компроматы на 70 священников. Но шеф не запустит это, пока я не получу подтверждение с вашей стороны.
Jim Sullivan Ты с ума сошёл?
Walter 'Robby' Robinson Давай, это наш город, Джимми. Все знали, что что-то происходит, но никто ничего не делал. Мы должны положить этому конец.
Jim Sullivan Не говори мне, что мне делать.
Mike Rezendes Ты не поверишь. Гарабедиан дал мне наводку. Некоторые запечатанные документы уже в открытом доступе. Они часть ходатайства, которое он подал. Он сказал, что это лучшие из них. Нам не нужно ждать решения Свини.
Walter 'Robby' Robinson Значит, мы можем их получить?
Mike Rezendes Да, но их там нет. Уже говорил с Албано. Он сказал, что нам просто нужно подать ходатайство, и Свини прикажет Митчу заново подать документы.
Walter 'Robby' Robinson И ты думаешь, эти документы...
Mike Rezendes Он сказал, что эти четырнадцать документов — всё, что нам нужно. Они очень важные.
Walter 'Robby' Robinson Хорошо. Я позвоню Бену. Отличная работа.
Mike Rezendes Робби, это невероятно. Лоу знал про Джиогана годами, без вопросов. Есть письмо Лоу от женщины, Маргарет Галлант, которая жила в Джамейка Плейн в начале 80-х, когда там был Джиоган. Послушай это. «Наша семья укоренилась в Церкви. Мы хотим защитить Святые Ордены, даже несмотря на нашу боль из-за семи мальчиков в нашей семье, которых изнасиловали». Семь, Робби. Семь мальчиков. «Нам предлагали молчать. Мы не сомневались в авторитете Церкви два года назад. Но так как отец Джиоган до сих пор в своей приходе...» Но она отправила это Лоу, а Лоу ничего не сделал. Вот еще одно письмо Лоу, того же года. Слушай. «Слово о недавнем назначении отца Джиогана помощником в церкви Святой Юлии в Уэстоне. Отец Джиоган имеет историю гомосексуальных связей с мальчиками. Понимаю, что его недавний уход из Святого Брендана может быть связан с этой проблемой. Интересно, не стоит ли ограничить отца Джиогана только выходными и назначить ему какую-то терапию. Знаете, как я вам благодарен за постоянную заботу. Искренне ваш во Христе, Преосвященный Джон М. Дарси, вспомогательный епископ Бостона. 7 декабря 1984.»
Matt Carroll Вспомогательный епископ написал это?
Mike Rezendes Да.
Sacha Pfeiffer Это невероятно. Он нарушил молчание. Когда Галлант написала письмо?
Mike Rezendes В 1984.
Sacha Pfeiffer А Лоу просто проигнорировал?
Matt Carroll Как можно игнорировать такое чёртово письмо?
Walter 'Robby' Robinson Слушай, у меня есть материалы примерно на 70 священников. Если мы докажем это вместе с этими письмами, это будет доказательство того, что дело гораздо шире закона. Это вся система.
Marty Baron У тебя есть несколько источников, подтверждающих всех этих священников?
Walter 'Robby' Robinson По некоторым — да. Могу найти ещё.
Ben Bradlee Jr. Слишком рискованно. Если мы не будем уверены по каждому из них, Церковь раздерёт нас на части.
Walter 'Robby' Robinson Думаю, я могу найти кого-то с другой стороны.
Ben Bradlee Jr. Кто-то изнутри Церкви?
Walter 'Robby' Robinson Да. Юрист.
Marty Baron Он согласится дать интервью?
Walter 'Robby' Robinson Под «глубоким фоном». Но он надёжный источник.
Walter 'Robby' Robinson Когда мы опубликуем этот материал, мне понадобится комментарий кардинала.
Pete Conley Поговорим позже. Спокойной ночи, Робби.
Ben Bradlee Jr. 90 чертовых священников. В Бостоне?
Walter 'Robby' Robinson Так он и сказал.
Ben Bradlee Jr. Если бы этих ублюдков было 90, люди бы знали.
Mike Rezendes Возможно, знают.
Ben Bradlee Jr. И никто ни слова?
Mike Rezendes Хорошие немцы?
Ben Bradlee Jr. Не думаю, что такое сравнение стоит выносить на публику.
Mike Rezendes Так что просто игнорировать этих парней?
Walter 'Robby' Robinson Думаю, нам стоит начать игнорировать всех в этом деле.
Mike Rezendes Я в этом профи.
Phil Saviano Когда ты бедный парень из бедной семьи, религия много значит. И когда священник обращает на тебя внимание — это большое дело.
Matt Carroll Я через многое такое проходил. «Больничный» — это не единый термин, который используют, когда убирают из игры одного из этих священников. Придумали кучу обозначений — «отпуск по болезни», «без закрепления», «аварийное реагирование».
Mike Rezendes У них на всё есть название, эти ребята.
Sacha Pfeiffer Кроме изнасилования.
Matt Carroll У меня в шаговой доступности один из этих центров лечения. У нас соседи с детьми. Я понимаю, что наша работа конфиденциальна, но мне кажется... надо им сказать.
Walter 'Robby' Robinson Скоро скажем.
Matt Carroll Ты уверен?
Walter 'Robby' Robinson Да.
Matt Carroll Ладно.
