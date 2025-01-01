[последние строки]
За весь 2002 год команда Spotlight опубликовала около 600 материалов о скандале.
249 священников и братьев были публично обвинены в сексуальном насилии в архиепархии Бостона. По оценкам, число пострадавших в Бостоне превышает тысячу.
В декабре 2002 года кардинал Лоу ушёл с Бостонской архиепархии. Его перевели в Базилику Санта-Мария Магgiore в Риме, одну из самых высокопоставленных по статусу римско‑католических церквей в мире.
Крупные скандалы, связанные с злоупотреблениями, были выявлены в следующих местах: Albany, NY, Altoona, PA, Anchorage, AK, Anchorage, KY, Baker, OR, Baltimore, MD, Billings, MT, Bridgeport, CT, Briscoe Memorial, WA, Brooklyn, NY, Burlington, VT, Camden, NJ, Cape Girardeau, MO, Charleston, SC, Chicago, IL, Cincinnati, OH, Cleveland, OH, Collegeville, MN, Conway Springs, KS, Covington, KY, Dallas, TX, Davenport, IA, Denver, CO, Detroit, MI, Dubuque, IA, East Greenwich, RI, El Paso, TX, Fairbanks, AK, Fall River, MA, Fargo, ND, Farmington, IA, Fort Worth, TX, Gallup, NM, Goshen, NY, Grand Mound, IA, Grand Rapids, MI, Greenbush, MN, Hannibal, CT, Helena, MT, Honolulu, HI, Indianapolis, IN, Jackson, MS, Joliet, IL, Kansas City, KS, Kansas City, MO, Lincoln, NE, Los Angeles, CA, Los Gatos, CA, Louisville, KY, Manchester, NH, Marietta, GA, Marty Indian School, SD, Memphis, TN, Mendham, NJ, Miami, FL, Milwaukee, WI, Mobile, AL, Monterey, CA, Nashville, TN, New Orleans, LA, New York, NY, Oakland, CA, Omaha, NE, Onamia, MN, Orange, CA, Palm Beach, FL, Peoria, IL, Philadelphia, PA, Phoenix, AZ, Pittsburgh, PA, Portland, OR, Providence, RI, Raleigh, NC, Richmond, VA, Rochester, NY, Rockville Centre, NY, Rosebud Reservation, SD, Sacramento, CA, San Antonio, TX, San Bernardino, CA, San Diego, CA, Santa Barbara, CA, Santa Fe, NM, Santa Rosa, CA, Savannah, GA, Scranton, PA, Seattle, WA, Spokane, WA, Springfield, MA, St. Francis, WI, St. Ignatius, MT, St. Louis, MO, St. Michael, AK, St. Paul/Minneapolis, MN, Stebbins, AK, Stockton, CA, Tucson, AZ, Wellesley, MA, Wilmington, DE, Worcester, MA, Yakima, WA, Yuma, AZ, Adelaide, Australia, Akute, Nigeria, Antigonish, Canada, Arapiraca, Brazil, Auckland, New Zealand, Ayacucho, Peru, Ballarat, Australia, Bass Hill, Australia, Bathurst, Australia, Berazategui, Argentina, Berlin, Germany, Bindoon, Australia, Bo, Sierra Leone, Bontoc, Philippines, Brits, South Africa, Bruges, Belgium, Buenos Aires, Argentia, Caen, France, Canberra, Australia, Cape Town, South Africa, Cebu City, Philippines, Chatham, Canada, Chimbote, Peru, Christchurch, New Zealand, Ciudad de México, México, Comillas, Spain, Cottolengo, Chile, Cuacnopalan, Mexico, Curracloe, Ireland, Dandenong, Australia, Dublin, Ireland, Edinburgh, Scotland, Feilding, New Zealand, Flawinne, Belgium, Franca, Brazil, Gortahork, Ireland, Goulbara, Australia, Grenada, Spain, Hamilton, New Zealand, Hobart, Australia, Hollabrunn, Austria, Igloolik, Canada, Kilnacrott, Ireland, Kircubbin, Northern Ireland, Latticefield, Australia, Letterfrack, Ireland, London, England, Lota, Ireland, Maipú, Chile, Manchester, England, Manila, Philippines, Mariana, Brazil, Masterton, New Zealand, Medellín, Colombia, Melbourne, Australia, Melipilla, Chile, Mérida, Venezuela, Middlesbrough, England, Mildura, Australia, Mittagong, Australia, Monageer, Ireland, Morisset, Australia, Morón, Argentina, Mount Isa, Australia, Munich, Germany, Nairobi, Kenya, Naval, Philippines, Neerkol, Australia, Newcastle, Australia, Ngong, Kenya, Ollur, India, Ottre, Belgium, Paraná, Argentina, Perth, Australia, Pilar, Argentina, Poznan, Poland, Preston, England, Quilicura, Chile, Quilmes, Argentina, Rab, Croatia, Reading, England, Frickhofen, Germany, Rio de Janeiro, Brazil, Rufisque, Senegal, Saint-Jean-de-Maurienne, France, Salta, Argentina, San Luis Potosí, Mexico, Santiago, Chile, Santo Domingo, Dominican Republic, Sherbrooke, Canada, Silverstream, New Zealand, Soni, Tanzania, St. John's, Canada, Sydney, Australia, Toowoomba, Australia, Trondheim, Norway, Tubay, Philippines, Wagga Wagga, Australia, Wexford, Ireland, Wilno, Canada, Wollongong, Australia