[последние строки]

Title Card За весь 2002 год команда Spotlight опубликовала около 600 материалов о скандале.

Title Card 249 священников и братьев были публично обвинены в сексуальном насилии в архиепархии Бостона. По оценкам, число пострадавших в Бостоне превышает тысячу.

Title Card В декабре 2002 года кардинал Лоу ушёл с Бостонской архиепархии. Его перевели в Базилику Санта-Мария Магgiore в Риме, одну из самых высокопоставленных по статусу римско‑католических церквей в мире.