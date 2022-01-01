Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Наталия Гуслистая
Наталия Гуслистая
Natalia Guslistaya
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Наталия Гуслистая
Natalia Guslistaya
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Биография Наталия Гуслистая
Родилась в Киеве, Украина.
Развернуть
Фильмография Наталия Гуслистая
Безбашенная пуля
боевик
2019, США
4.0
Механик: Воскрешение
боевик, триллер, криминал
2016, США / Таиланд
6.0
Идеальные каникулы
ужасы, триллер, боевик
2015, США
3.0
Бригада. Наследник
боевик
2012, Россия
4.0
Во имя короля 2
фэнтези, боевик, приключения
2011, Канада
3.0
Все фильмы
Related video
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев