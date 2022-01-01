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Деннис Ганзель
Деннис Ганзель
Dennis Gansel
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Деннис Ганзель
Dennis Gansel
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Дата рождения
4 октября 1973
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Биография Деннис Ганзель
Родился 4 октября 1973 года. Ганновер, Германия.
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Фильмография Деннис Ганзель
Джим Пуговка и чёртова дюжина
приключения, комедия, семейный
2020, Германия
5.0
Джим Пуговка и машинист Лукас
фэнтези, приключения, семейный
2018, Германия
0.0
Берлин, я люблю тебя
мелодрама, драма
2018, Германия
6.0
Механик: Воскрешение
боевик, триллер, криминал
2016, США / Таиланд
6.0
Вкус ночи
мелодрама, фэнтези, ужасы, драма
2010, Германия
7.0
Мужчины в большом городе
драма, комедия
2009, Германия
6.0
Эксперимент 2
драма
2008, Германия
6.0
Академия смерти
драма, военный
2004, Германия
6.0
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