Есть желание поболеть за «плохих парней»? Посмотреть на пытки, наркотики и большие деньги, ведь в этом весь замысел гангстерского кино? Неправильно! На первый взгляд кроме заказных убийств и представительных мафиози в таких фильмах больше ничего нет. Но в действительности их проблематика гораздо серьезнее: коррумпированное правительство, классовое неравенство, недостатки образовательной и судебной систем. И ничто человеческое главным героям (хотя и преступникам) не чуждо. Темы доверия, любви, предательства тут играют не последнюю роль.

Гангстеры довольно часто получаются очень симпатичными персонажами: у них и набор принципов есть, и семье они преданы, и за «своих» будут стоять до последнего. «Ты приходишь ко мне в дом в день свадьбы моей дочери и просишь меня убивать за деньги», — произнесенное Вито Корлеоне со стоическим спокойствием, это выражение стало крылатым. Мафия окутана в кино романтикой, ведь они добровольные изгнанники, выброшенные обществом за ненадобностью.

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