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Фильмы про мафию и гангстеров
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Фильмы про мафию и гангстеров

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Джентльмены
Джентльмены
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8.0
боевик, криминал
2020, США
Рэмбо: Последняя кровь
Рэмбо: Последняя кровь
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7.0
боевик, триллер
2019, США
Снегоуборщик
Снегоуборщик
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6.0
боевик, триллер, драма
2019, Великобритания
Счастливое число 5
Счастливое число 5
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5.0
боевик, комедия
2019, Бельгия / Италия / Франция
Озеро диких гусей
Озеро диких гусей
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, криминал
2019, Китай / Франция
Первая любовь
Первая любовь
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, мелодрама
2019, Япония / Великобритания
Курьер
Курьер
Смотреть за 1 рубль
5.0
боевик, триллер, драма
2019, Великобритания / США
Гангстер, коп и дьявол
Гангстер, коп и дьявол
Смотреть за 1 рубль
6.0
боевик, триллер, криминал
2019, Корея
Безбашенная пуля
Безбашенная пуля
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4.0
боевик
2019, США
Закатать в асфальт
Закатать в асфальт
7.0
триллер, криминал
2018, США
Багровая мята
Багровая мята
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, триллер, драма
2018, США
Телохранитель киллера
Телохранитель киллера
Смотреть за 1 рубль
8.0
боевик, комедия
2017, США
Большая игра
Большая игра
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, биография
2017, США
Ветреная река
Ветреная река
7.0
триллер
2017, США / Великобритания / Канада
Жажда смерти
Жажда смерти
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7.0
боевик, триллер, драма
2017, США
Механик: Воскрешение
Механик: Воскрешение
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6.0
боевик, триллер, криминал
2016, США / Таиланд
Славные парни
Славные парни
7.0
комедия
2016, США
Человек человеку волк
Человек человеку волк
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4.0
триллер, драма, криминал
2016, США
Ультраамериканцы
Ультраамериканцы
7.0
комедия, боевик
2015, США
Шнайдер против Бакса
Шнайдер против Бакса
Смотреть за 1 рубль
6.0
триллер, комедия
2015, Нидерланды
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Есть желание поболеть за «плохих парней»? Посмотреть на пытки, наркотики и большие деньги, ведь в этом весь замысел гангстерского кино? Неправильно! На первый взгляд кроме заказных убийств и представительных мафиози в таких фильмах больше ничего нет. Но в действительности их проблематика гораздо серьезнее: коррумпированное правительство, классовое неравенство, недостатки образовательной и судебной систем. И ничто человеческое главным героям (хотя и преступникам) не чуждо. Темы доверия, любви, предательства тут играют не последнюю роль.

Гангстеры довольно часто получаются очень симпатичными персонажами: у них и набор принципов есть, и семье они преданы, и за «своих» будут стоять до последнего. «Ты приходишь ко мне в дом в день свадьбы моей дочери и просишь меня убивать за деньги», — произнесенное Вито Корлеоне со стоическим спокойствием, это выражение стало крылатым. Мафия окутана в кино романтикой, ведь они добровольные изгнанники, выброшенные обществом за ненадобностью.

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