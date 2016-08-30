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Механик: Воскрешение Механик: Воскрешение
Киноафиша Фильмы Механик: Воскрешение Отзывы о фильме «Механик: Воскрешение»
Mechanic: Resurrection Механик: Воскрешение 2016 / США / Таиланд
6.9 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Механик: Воскрешение»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Что отличает хорошее продолжение фильма от плохого? Интересный сценарий, неизбитые локации, новые герои. Но самым главным фактором успешного сиквела является только то, что продолжение фильма должно быть самостоятельной кинолентой, и лучше всего, чтобы сюжеты фильмов не пересекались (если это только не «Властелин Колец», конечно). Делается это только для того, чтобы не вводить зрителя в заблуждение и не заставлять на протяжении всего фильма перечитывать сюжет первой части.…

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Гурген Меликфашян 30 августа 2016, 11:59
кинотеатр в тц красная площадь города армавира, это лучший кинотеатр
в котором я был. У них хорошие обслуживание, не надо долго стоять в очередях, я поставил бы это кинотеатру 9 баллов из 10.
30 августа 2016, 11:59 Ответить
Jackal Хлынин 30 августа 2016, 20:04
Оценка
Мать моя женщина!!!! Какое г! Хорошо что в море синема по вторникам 150 руб за билет.
30 августа 2016, 20:04 Ответить
c553tk 31 августа 2016, 11:00
Тупой сценарий, тупые диалоги, тупая игра Альбы. В общем, отвратительное продолжение. На это жалко было смотреть... Ну кроме момента убийства в бассейне. Вот это было очень круто!!!
31 августа 2016, 11:00 Ответить
Dmitry Tros 2 сентября 2016, 10:56
Оценка
Конечно с женой шли на Стэтема, но ....
Он конечно хорош, но озвучка, голоса главных героев, дрожащая камера, обрубленные и поскорее законченные сюжетные линии, ужасный главный злодей (в плане подбора типажа) да и много чего ещё ((( ......
В общем досидели просто для того, чтобы посмотреть на разрозненные спецэффекты...
2 сентября 2016, 10:56 Ответить
Антон Савельев 7 сентября 2016, 09:25
Оценка
Ужасный фильм, с первым Механиком и рядом не стоит..
7 сентября 2016, 09:25 Ответить
Павел Герасименко 1 октября 2016, 23:59
Доброго времени суток, смотрел механика в кино , эффекты конечно не особо, но сюжет и идея замечательная, поставлю твердую четверочку, так как мне нравится Стетхам. Удачного всем просмотра, не пожалеете
1 октября 2016, 23:59 Ответить
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