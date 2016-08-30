Наша рецензия

Что отличает хорошее продолжение фильма от плохого? Интересный сценарий, неизбитые локации, новые герои. Но самым главным фактором успешного сиквела является только то, что продолжение фильма должно быть самостоятельной кинолентой, и лучше всего, чтобы сюжеты фильмов не пересекались (если это только не «Властелин Колец», конечно). Делается это только для того, чтобы не вводить зрителя в заблуждение и не заставлять на протяжении всего фильма перечитывать сюжет первой части.…