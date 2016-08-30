Что отличает хорошее продолжение фильма от плохого? Интересный сценарий, неизбитые локации, новые герои. Но самым главным фактором успешного сиквела является только то, что продолжение фильма должно быть самостоятельной кинолентой, и лучше всего, чтобы сюжеты фильмов не пересекались (если это только не «Властелин Колец», конечно). Делается это только для того, чтобы не вводить зрителя в заблуждение и не заставлять на протяжении всего фильма перечитывать сюжет первой части.…
в котором я был. У них хорошие обслуживание, не надо долго стоять в очередях, я поставил бы это кинотеатру 9 баллов из 10.
Он конечно хорош, но озвучка, голоса главных героев, дрожащая камера, обрубленные и поскорее законченные сюжетные линии, ужасный главный злодей (в плане подбора типажа) да и много чего ещё ((( ......
В общем досидели просто для того, чтобы посмотреть на разрозненные спецэффекты...
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