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Йен Чен

Ian Chen
Йен Чен
Йен Чен Ian Chen
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Дата рождения
7 сентября 2006
Возраст
15 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Биография Йена Чена

Родился 7 сентября 2006 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США. 

Фильмография Йена Чена
Шазам!
Шазам!
фантастика, фэнтези, боевик 2019, США
7.0
Собачья жизнь 2
Собачья жизнь 2
семейный 2019, США
8.0
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