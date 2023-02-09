Бунтарь-танцор и звезда футбольной команды: 11 горячих ролей Ченнинга Татума

10 февраля выходит фильм « Супер Майк: Последний танец », в котором Ченнинг Татум вернулся к своей знаменитой роли стриптизера супер-Майка, на этот раз встретившего роковую богачку в исполнении Сальмы Хайек . Вспоминаем другие роли актера в любимых ромкомах и суровых триллерах.

Главная роль в молодежном ромкоме «Она — мужчина» стала первым заметным появлением Ченнинга Татума на экране, который до этого успел сделать карьеру в модельном бизнесе, а в кино появлялся лишь в эпизодических ролях. Его герой — Дюк Орсино, звезда футбольной команды и сосед по комнате главной героини Виолы, которая, чтобы осуществить мечту и принять участие в матче, притворяется парнем. Обман с переодеванием, естественно, очень скоро будет раскрыт, но перед этим приведет к череде забавных совпадений и запутанному любовному треугольнику. Фильм — вольная адаптация знаменитой шекспировской пьесы «Двенадцатая ночь», в которой главная героиня также выдает себя за мужчину. А персонаж Татума — наследник героя Шекспира, герцога Орсино (его имя Дюк как раз-таки переводится как «герцог»).

Она — мужчина

Настоящая слава свалилась на Татума после выхода музыкальной драмы «Шаг вперед», в которой актер сыграл роль бунтаря Тайлера Гейджа. После дебоша в школе искусств парня приговаривают к обязательным часам, которые он должен отработать в этой школе. Там Тайлер знакомится с девушкой, которая готовит танцевальный номер для смотра, и предлагает ей свою помощь. Так танцы, в которые герой страстно влюблен, навсегда изменят его жизнь и помогут найти истинное призвание.

Шаг вперед

Первую крупную роль в боевике, в которых в дальнейшем Татум нередко будет появляться, актер получил в 2009 году, когда сыграл уличного мошенника Шона Макартура. По сюжету, его герой встречает опытного спекулянта Харви Бордена, и тот знакомит главного героя с миром жестоких уличных боев. Шон быстро завоевывает славу, а также влюбляется в официантку ночного клуба, но впереди его ждет важный поединок с давним знакомым.

Бой без правил

Трогательная военная драма, в которой партнершей Татума стала Аманда Сайфрид . Их герои — влюбленные друг в друга молодые люди Джон и Саванна. Он — солдат американской армии, она — студентка колледжа. После промелькнувших как вспышка нескольких дней, проведенных вместе, герои обещают сохранить свои чувства и писать друг другу письма. Однако после теракта 11 сентября Джон решает пойти еще на один срок службы, и поддерживать отношения с Саванной становится все труднее. Фильм снят по одноименному бестселлеру Николаса Спаркса.

Дорогой Джон

Криминальный триллер, в котором Татум работал на одной площадке с такими звездами, как Аль Пачино и Жюльетт Бинош . Татум играет молодого полицейского Джона, который вырос в неблагополучном районе и теперь стал в нем блюстителем порядка. Но когда всплывает информация о нераскрытых убийствах, произошедших в этом районе 16 лет назад, налаженный быт Джона и его положение в обществе оказываются под угрозой.

Опасный квартал

После череды суровых боевиков, в которых героям Татума приходилось бороться за свою жизнь, актер появляется на больших экранах в нежной мелодраме «Клятва», где он сыграл вместе с Рэйчел Макадамс . Пейдж и Лео — счастливая семейная пара, которая в очередную годовщину совместной жизни попадает в аварию. К ужасу Лео, после выхода из комы его жена совершенно ничего не помнит об их отношениях, и тогда герой решает вновь завоевать сердце возлюбленной. Однако ему придется непросто, ведь для Пейдж он абсолютно чужой человек, к тому же девушка вновь начинает испытывать чувства к бывшему бойфренду, с которым когда-то была помолвлена.

Клятва

Тогда же Татум пробует свои силы в нетипичном для себя жанре — комедии. Вместе с Джоной Хиллом они играют выпускников полицейской академии — «мачо» Грега Дженко и «ботана» Мортона Шмидта. Успехи друзей на профессиональном поприще, мягко говоря, оставляют желать лучшего, и горе-полицейские получают задание отправиться под видом старшеклассников в школу, где им необходимо вычислить дилера. Вновь вернувшись за парты, герои лицом к лицу сталкиваются с собственными непроработанными комплексами и абсолютным непониманием современных подростков.

Мачо и ботан

Отправной точкой драмеди о мужском стриптизе стал личный опыт самого Татума. В 2010 году в интервью австралийской газете The Sydney Morning Herald актер рассказал, что хотел бы сняться в роли стриптизера: в юности Татум сам подрабатывал в одном из клубов Флориды. Изначально Татум видел в режиссерском кресле автора « Бронсона » Николаса Виндинга Рефна , но из-за несовпадения графиков режиссером проекта в итоге стал Стивен Содерберг . Так на свет появилась история об опытном стриптизере супер-Майке, который берет под свое крыло начинающего танцора Адама в исполнении Алекса Петтифера . Фильм, снятый на личные средства Татума и Содерберга, понравился зрителям, прилично собрал в прокате и в дальнейшем обзавелся двумя сиквелами.

Супер Майк

Поработать с одним из ключевых режиссеров американского авторского кино Квентином Тарантино — своеобразный знак качества для актера. В камерном вестерне об опасной преступнице Дейзи Домергу, которую прославленный охотник за головами Джон Рут должен доставить к месту казни, Татум играет роль бандита, брата Дейзи, Джоди Домергу. Вместе со своими приятелями он разрабатывает хитроумный план, чтобы вырвать сестру из лап Рута.

Омерзительная восьмерка

Еще одни мэтры авторского кино — братья Итан и Джоэл Коэн — не обошли своим вниманием Татума. В их комедии «Да здравствует Цезарь!» о злоключениях самоотверженного голливудского продюсера 1950-х актер появляется пусть и не в главной, но в очень яркой и характерной роли. Его герой — популярный актер мюзиклов Бёрд Гарни, который на самом деле оказывается тайным приверженцем коммунизма и даже сбегает на подлодке в Советский Союз.

Да здравствует Цезарь!

Роуд-муви о бывшем военнослужащем Джексоне Бриггсе, который, узнав о гибели своего сослуживца, получает задание доставить на его похороны овчарку Лулу, служившую вместе с покойным. В дороге Лулу и Бриггсу предстоит пройти немало испытаний, которые сблизят героев и помогут Бриггсу справиться с собственными проблемами. Фильм примечателен еще и тем, что это режиссерский дебют Татума.