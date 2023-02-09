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Киноафиша Новости Бунтарь-танцор и звезда футбольной команды: 11 горячих ролей Ченнинга Татума

Бунтарь-танцор и звезда футбольной команды: 11 горячих ролей Ченнинга Татума

9 февраля 2023 15:00
Бунтарь-танцор и звезда футбольной команды: 11 горячих ролей Ченнинга Татума

Лучшие экранные образы одного из самых сексуальных актеров Голливуда.

10 февраля выходит фильм «Супер Майк: Последний танец», в котором Ченнинг Татум вернулся к своей знаменитой роли стриптизера супер-Майка, на этот раз встретившего роковую богачку в исполнении Сальмы Хайек. Вспоминаем другие роли актера в любимых ромкомах и суровых триллерах.

Она — мужчина (2006)

Главная роль в молодежном ромкоме «Она — мужчина» стала первым заметным появлением Ченнинга Татума на экране, который до этого успел сделать карьеру в модельном бизнесе, а в кино появлялся лишь в эпизодических ролях. Его герой — Дюк Орсино, звезда футбольной команды и сосед по комнате главной героини Виолы, которая, чтобы осуществить мечту и принять участие в матче, притворяется парнем. Обман с переодеванием, естественно, очень скоро будет раскрыт, но перед этим приведет к череде забавных совпадений и запутанному любовному треугольнику. Фильм — вольная адаптация знаменитой шекспировской пьесы «Двенадцатая ночь», в которой главная героиня также выдает себя за мужчину. А персонаж Татума — наследник героя Шекспира, герцога Орсино (его имя Дюк как раз-таки переводится как «герцог»).

Бунтарь-танцор и звезда футбольной команды: 11 горячих ролей Ченнинга Татума
Она — мужчина

Шаг вперед (2006)

Настоящая слава свалилась на Татума после выхода музыкальной драмы «Шаг вперед», в которой актер сыграл роль бунтаря Тайлера Гейджа. После дебоша в школе искусств парня приговаривают к обязательным часам, которые он должен отработать в этой школе. Там Тайлер знакомится с девушкой, которая готовит танцевальный номер для смотра, и предлагает ей свою помощь. Так танцы, в которые герой страстно влюблен, навсегда изменят его жизнь и помогут найти истинное призвание.

Бунтарь-танцор и звезда футбольной команды: 11 горячих ролей Ченнинга Татума
Шаг вперед

Бой без правил (2009)

Первую крупную роль в боевике, в которых в дальнейшем Татум нередко будет появляться, актер получил в 2009 году, когда сыграл уличного мошенника Шона Макартура. По сюжету, его герой встречает опытного спекулянта Харви Бордена, и тот знакомит главного героя с миром жестоких уличных боев. Шон быстро завоевывает славу, а также влюбляется в официантку ночного клуба, но впереди его ждет важный поединок с давним знакомым.

Бунтарь-танцор и звезда футбольной команды: 11 горячих ролей Ченнинга Татума
Бой без правил

Дорогой Джон (2009)

Трогательная военная драма, в которой партнершей Татума стала Аманда Сайфрид. Их герои — влюбленные друг в друга молодые люди Джон и Саванна. Он — солдат американской армии, она — студентка колледжа. После промелькнувших как вспышка нескольких дней, проведенных вместе, герои обещают сохранить свои чувства и писать друг другу письма. Однако после теракта 11 сентября Джон решает пойти еще на один срок службы, и поддерживать отношения с Саванной становится все труднее. Фильм снят по одноименному бестселлеру Николаса Спаркса.

Бунтарь-танцор и звезда футбольной команды: 11 горячих ролей Ченнинга Татума
Дорогой Джон

Опасный квартал (2011)

Криминальный триллер, в котором Татум работал на одной площадке с такими звездами, как Аль Пачино и Жюльетт Бинош. Татум играет молодого полицейского Джона, который вырос в неблагополучном районе и теперь стал в нем блюстителем порядка. Но когда всплывает информация о нераскрытых убийствах, произошедших в этом районе 16 лет назад, налаженный быт Джона и его положение в обществе оказываются под угрозой.

Бунтарь-танцор и звезда футбольной команды: 11 горячих ролей Ченнинга Татума
Опасный квартал

Клятва (2011)

После череды суровых боевиков, в которых героям Татума приходилось бороться за свою жизнь, актер появляется на больших экранах в нежной мелодраме «Клятва», где он сыграл вместе с Рэйчел Макадамс. Пейдж и Лео — счастливая семейная пара, которая в очередную годовщину совместной жизни попадает в аварию. К ужасу Лео, после выхода из комы его жена совершенно ничего не помнит об их отношениях, и тогда герой решает вновь завоевать сердце возлюбленной. Однако ему придется непросто, ведь для Пейдж он абсолютно чужой человек, к тому же девушка вновь начинает испытывать чувства к бывшему бойфренду, с которым когда-то была помолвлена.

Бунтарь-танцор и звезда футбольной команды: 11 горячих ролей Ченнинга Татума
Клятва

Мачо и ботан (2012)

Тогда же Татум пробует свои силы в нетипичном для себя жанре — комедии. Вместе с Джоной Хиллом они играют выпускников полицейской академии — «мачо» Грега Дженко и «ботана» Мортона Шмидта. Успехи друзей на профессиональном поприще, мягко говоря, оставляют желать лучшего, и горе-полицейские получают задание отправиться под видом старшеклассников в школу, где им необходимо вычислить дилера. Вновь вернувшись за парты, герои лицом к лицу сталкиваются с собственными непроработанными комплексами и абсолютным непониманием современных подростков.

Бунтарь-танцор и звезда футбольной команды: 11 горячих ролей Ченнинга Татума
Мачо и ботан

Супер Майк (2012)

Отправной точкой драмеди о мужском стриптизе стал личный опыт самого Татума. В 2010 году в интервью австралийской газете The Sydney Morning Herald актер рассказал, что хотел бы сняться в роли стриптизера: в юности Татум сам подрабатывал в одном из клубов Флориды. Изначально Татум видел в режиссерском кресле автора «Бронсона» Николаса Виндинга Рефна, но из-за несовпадения графиков режиссером проекта в итоге стал Стивен Содерберг. Так на свет появилась история об опытном стриптизере супер-Майке, который берет под свое крыло начинающего танцора Адама в исполнении Алекса Петтифера. Фильм, снятый на личные средства Татума и Содерберга, понравился зрителям, прилично собрал в прокате и в дальнейшем обзавелся двумя сиквелами.

Бунтарь-танцор и звезда футбольной команды: 11 горячих ролей Ченнинга Татума
Супер Майк

Омерзительная восьмерка (2015)

Поработать с одним из ключевых режиссеров американского авторского кино Квентином Тарантино — своеобразный знак качества для актера. В камерном вестерне об опасной преступнице Дейзи Домергу, которую прославленный охотник за головами Джон Рут должен доставить к месту казни, Татум играет роль бандита, брата Дейзи, Джоди Домергу. Вместе со своими приятелями он разрабатывает хитроумный план, чтобы вырвать сестру из лап Рута.

Бунтарь-танцор и звезда футбольной команды: 11 горячих ролей Ченнинга Татума
Омерзительная восьмерка

Да здравствует Цезарь! (2016)

Еще одни мэтры авторского кино — братья Итан и Джоэл Коэн — не обошли своим вниманием Татума. В их комедии «Да здравствует Цезарь!» о злоключениях самоотверженного голливудского продюсера 1950-х актер появляется пусть и не в главной, но в очень яркой и характерной роли. Его герой — популярный актер мюзиклов Бёрд Гарни, который на самом деле оказывается тайным приверженцем коммунизма и даже сбегает на подлодке в Советский Союз.

Бунтарь-танцор и звезда футбольной команды: 11 горячих ролей Ченнинга Татума
Да здравствует Цезарь!

Лулу и Бриггс (2022)

Роуд-муви о бывшем военнослужащем Джексоне Бриггсе, который, узнав о гибели своего сослуживца, получает задание доставить на его похороны овчарку Лулу, служившую вместе с покойным. В дороге Лулу и Бриггсу предстоит пройти немало испытаний, которые сблизят героев и помогут Бриггсу справиться с собственными проблемами. Фильм примечателен еще и тем, что это режиссерский дебют Татума.

Бунтарь-танцор и звезда футбольной команды: 11 горячих ролей Ченнинга Татума
Лулу и Бриггс

Арина Виногородская
Арина Виногородская
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