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Киноафиша Фильмы Да здравствует Цезарь! Цитаты из фильма Да здравствует Цезарь!

Цитаты из фильма Да здравствует Цезарь!

Hobie Doyle Если бы всё было так просто?
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Hobie Doyle Это сложно.
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Hobie Doyle Вот бы всё было так просто.
Laurence Laurentz Вот бы всё было так просто!
Hobie Doyle Вот бы всё было так просто.
Laurence Laurentz Вот бы всё было так просто!
Hobie Doyle Вот бы всё было так просто.
Laurence Laurentz Вот бы всё было так просто!
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Catholic Clergyman Бог имеет детей.
Rabbi Что? И собаку? Колли, может быть? У Бога нет детей. Он холостяк. И очень зол.
Catholic Clergyman Нет! Нет! Раньше он был зол!
Rabbi Что? Он с этим справился?
Protestant Clergyman Вы поклоняетесь богу другого времени!
Catholic Clergyman Который не знает любви!
Rabbi Это не так! Он любит евреев.
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Carlotta Valdez Всё дело в бедрах, губах, глазах и бёдрах.
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Director Щурь глаза, чтобы увидеть величие!
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Baird Whitlock Хоуби Дойл?... Ты тоже коммунист?
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Catholic Clergyman Это основа нашей веры: Христос — это именно Сын Божий. Именно Сын Божий принимает на Себя грехи мира, чтобы остальные дети Божьи, мы, несовершенные существа, через веру могли войти в Царство Небесное.
Eddie Mannix Значит, Бог — разделён?
Catholic Clergyman Да! И нет.
Eastern Orthodox Clergyman В разделении есть единство.
Protestant Clergyman А в единстве — разделение.
Eddie Mannix Не уверен, что понимаю, падре.
Rabbi Молодой человек, вы не понимаете по очень простой причине. Эти ребята — чудаки.
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Eastern Orthodox Clergyman Возможно, сэр, вы забываете, что это сказано в Святом Писании.
Eddie Mannix Вы совершенно правы, Патриарх. Библия, конечно, потрясающая.
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Eddie Mannix Бэрд Уитлок похищен.
Hobie Doyle Это плохо. Плохо для всех кинозвёзд.
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Eddie Mannix Дай-ка я проверю, готов ли Арни жениться. Ты уверена, что он отец?
DeeAnna Moran Да, да. Абсолютно точно, он отец, да!
[Манникс начинает уходить]
DeeAnna Moran ... Почти уверенна.
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Eddie Mannix Нам не нужно сходиться во мнениях о природе божества. Давайте сосредоточимся на Христе, кем бы ни был его род. Мой вопрос: справедливо ли наше изображение?
Eastern Orthodox Clergyman Видел и похуже.
Eddie Mannix Реверенд?
Protestant Clergyman Здесь нет ничего, что могло бы оскорбить — разумного человека.
Eddie Mannix Отец?
Catholic Clergyman Кинематографический сценарий был уважительным, со вкусом и достоинством.
Rabbi А с чего это вдруг ты стал экспертом?
Eddie Mannix Ну, а ты что думаешь, раввин?
Rabbi Э? Мнения у меня нет.
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Протестантский священник Бог любит всех!
Католический священник Бог — это любовь!
Православный священник Бог — это то, кто он есть.
Раввин Это что особенное? Кто не такой, какой он есть?
Католический священник Но как Бога показать в кино?
Раввин Бога в кино нет!
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Протестантский священник Кто играет Христа?
Эдди Мэнникс Ребенок, которого мы все очень ждем, Тодд Хохайзер, замечательный молодой актер, которого мы нашли в Акроне, штат Огайо, после общенационального поиска талантов. Но Хохайзер появляется лишь мельком и с большим вкусом. Наша история рассказана глазами римского трибуна Авточлуса Антония, обычного человека, сначала скептически настроенного, но постепенно начинающего испытывать вынужденное уважение к этой замечательной фигуре с Востока.
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Baird Whitlock Эти ребята, правда, довольно интересные. Они реально поняли законы, которые управляют — всем! Историей! Социологией! Политикой! Моралью! Всем! Всё это в книге под названием "Капитал" — с "К".
Eddie Mannix Правда?
Baird Whitlock Да. Ты не поверишь. Эти ребята даже разобрались, что тут происходит на студии. Потому что студия — не что иное, как инструмент капитализма. Да, и мы слепо следуем этим законам, как и любое другое учреждение. Законам, которые они вывели. Студия делает фильмы, чтобы служить системе. Вот в чём её функция! Вот чем мы тут занимаемся.
Eddie Mannix Правда?
Baird Whitlock Да. Это просто подтверждает то, что называют — статус-кво. Мы можем говорить себе, что создаём нечто художественное или что в кино есть какая-то духовная составляющая. Но на самом деле — это жирный кот, Ник Скэнк, в Нью-Йорке, который управляет этой фабрикой, раздающей эти леденцы тем, кого раньше называли хлебом и зрелищами для...
Eddie Mannix [Хватает Бэйрда и шлёпает его] Слушай меня, дружок. Ник Скэнк и студия были хороши для тебя и для всех, кто здесь работает. Если я ещё раз услышу, что ты ругаешь мистера Скэнка, это будет твои последние слова, прежде чем я затолкаю тебя за решётку за сговор в твоём собственном похищении.
Baird Whitlock Эдди, я бы не стал, я никогда так не сделаю!
Eddie Mannix [Шлёпает Бэйрда ещё] Заткнись! Ты выйдешь туда, закончишь «Да здравствует Цезарь!», произнесёшь ту речь у ног кающегося разбойника и поверишь в каждое своё слово.
[шлёпает Бэйрда ещё]
Eddie Mannix Ты сделаешь это, потому что ты актёр, и это — твоя работа. Так же как режиссёр делает своё, сценарист, скрипт-герл и тот чувак, который хлопает хлопушкой. Ты сделаешь это, потому что фильм имеет значение! И ты тоже имеешь значение, если служишь фильму, и ты больше никогда этого не забудешь.
Baird Whitlock Я не забуду, Эдди.
Eddie Mannix Чёрт возьми, не забудешь. Пока я руковожу этим завалом.
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Burt Gurney Мы выходим в море, и как бы ни было, это уже не будет то же самое. Потому что что бы мы ни увидели, когда мы там, в открытом море, мы не увидим ни одной девушки. Мы будем искать их повсюду на палубе и внизу, но это настоящая жалость. О, мы увидим много рыб, но ни одной дамы на горизонте не заметим. Мы не увидим ни одной девушки. Ни одной! Может, увидим осьминогов — ни одной! Или полдюжины моллюсков — ни одной! Может, даже увидим русалку, но у русалок нет ног! Нет ног! У меня есть для тебя девушка! Там, в море! Вот как будет: я буду танцевать с тобой, приятель, а ты — со мной! Когда мы будем там, в море, мы будем счастливы, как никогда. Или так утверждает капитан! Но мы с ним не согласны. Потому что единственное, что гарантировано — это то, что я увижу много тебя, а ты увидишь много меня! И абсолютно точно, что мы увидим много моря. Но ни одной девушки не увидим. Ни одной! Мы идём в море! Ни одной! Мы идём в море! Ни одной! Мы идём в море! Мы не увидим ни одной девушки!
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Hobie Doyle Эээ, сложно танцевать с этими бернаннерами на голове?
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Eddie Mannix Скажи им: «Спасибо, но без меня». Коротко и ясно?
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Eddie Mannix Здесь, в студии Capitol Pictures, как вы знаете, целая армия техников, актёров и первоклассных художников усердно работает, чтобы перенести на экран историю Христа. Это замечательная история.
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Молодые женщины в баре [в сцене, снимаемой в Capitol Pictures, бар, полный моряков, закрывается на ночь, а молодые женщины уходят домой] Пока, ребята. Увидимся через восемь месяцев.
Бармен Восемь месяцев?
Моряк Да, завтра утром отходим в плавание.
Моряк Ёлки-палки, восемь месяцев без девушки.
Берт Герни (как моряк в баре) Можешь поверить?
Бармен Сам будешь поверить!
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Eddie Mannix [копы задержали актрису, позирующую для французских открыток] Мэри Джо была гостьей на костюмированной вечеринке. И это даже не её диндл.
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Eddie Mannix Что касается религиозной стороны, а изображение Иисуса Христа — оно не подкачало?
Catholic Clergyman Природа Христа не так проста, как вы показываете в вашей кинопостановке.
Eddie Mannix Как это, отец?
Catholic Clergyman Дело не в том, что Христос просто Бог или Бог — Христос.
Rabbi И не говорите! Назарянин не был Богом.
Eastern Orthodox Clergyman Он и не был не Богом.
Rabbi Он был человеком.
Protestant Clergyman Частично Богом.
Rabbi Нет, сэр!
Eddie Mannix Рабби, у всех нас есть немного Бога внутри, не так ли?
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Narrator Древний Рим. Двенадцать лет правления Тиберия, верховного владыки. Легионы Рима — хозяева мира, топот их сандалий слышен от Иберийского полуострова на западе до залов великой Александрийской библиотеки на востоке. Под гнётом римского кнута стонут угнетённые народы, свободные и вассалы объединены в одном обязательном культе. Император, Цезарь, — божество, властелин тела и души каждого человека. Для тех, кто не покорится, приготовлены галеры, арены и даже распятие. Но веет новый ветер с востока, с пыльных улиц Вифлеема, который скоро бросит вызов огромному дому Цезаря, этому зданию из кирпича и крови, что ныне кажется непоколебимым!
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Eddie Mannix Мы не хотим выпускать это на экран, если нет уверенности, что фильм не оскорбит ни одного разумного американца, независимо от вероисповедания или убеждений. Вот где вы и нужны. Вы прочитали сценарий; я хочу знать, соответствуют ли богословские элементы истории требованиям.
Eastern Orthodox Clergyman Мне показалась сцена с колесницей фальшивой. Как он собирается прыгать с одной колесницы на другую на полном ходу?
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Baird Whitlock Он не видел ни римлянина, ни раба, а человека.
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Baird Whitlock Я думаю: «И что за хр#нь?» Я просыпался в странных местах раньше, но никогда не один.
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Baird Whitlock *Вот* кому это выгодно!
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Hobie Doyle [Повторяющиеся реплики] Ладно, вы — главный, мистер Лоренс.
Laurence Laurentz Лоренц.
Hobie Doyle Ой, боже, прошу прощения, мистер Лоренц.
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DeeAnna Moran [Смотрит, как Джо штампует печать для нотариального заверения] У вас, наверное, очень крепкие предплечья. Тяжело... так сильно сжимать эту штуку?
Joe Silverman Это часть работы, мадам.
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Eddie Mannix Ты ещё думала, за кого замуж выйдешь?
DeeAnna Moran Я больше так не буду! У меня уже было два брака. Студия на них много денег потратила, чтобы развести.
Eddie Mannix Ну, нам пришлось эти браки аннулировать. Один был с мелким мафиози...
DeeAnna Moran Винс не был мелким!
Eddie Mannix А Бадди Флинн был руководителем оркестра с длинной историей наркозависимости.
DeeAnna Moran Да-да, я о том и говорю! Они оба были гадами! Третий гад мне не нужен.
Eddie Mannix Я предлагал тебе вполне подходящих молодых людей.
DeeAnna Moran Красавчики, дурачки и пижоны! Ты думаешь, если бы среди них был надёжный мужчина, я бы его не схватила?
Eddie Mannix А как насчёт Арне Сеслума? Он же отец, правда?
DeeAnna Moran Да. Да.
Eddie Mannix Брак не обязательно должен длиться вечно, но у Динны родить без отца — это будет проблема для имиджа Студии.
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Eddie Mannix Видишь, батюшка, есть две работы. Одна — лёгкая, почти слишком лёгкая, но скучная. Другая — тяжёлая, чертовски тяжёлая, но она делает людей счастливыми.
Father Confessor Бог хочет, чтобы мы были счастливы...
Eddie Mannix Да, да, понятно.
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DeeAnna Moran Эй, Макси, верни мне мою жопу!
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Baird Whitlock Вся эта затея сработает только если я сыграю по их правилам, да? Если я не дам понять, что знаю, кто меня похитил.
John Howard Hermann, Head Communist Writer Да, именно так.
Baird Whitlock А что, если я назову имена?
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Eddie Mannix Бэрд, выходи туда и сияй как звезда.
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Baird Whitlock Со мной то же самое случилось, когда я поехал в Рино с Дэнни Кейем, и он попросил меня побрить ему спину. Точно так же. Потому что я думаю: кому от этого польза? Так что, слушай, все думают, что Дэнни — придурок, но он на самом деле не придурок. Это просто теория, порождающая свою анти-теорию. В общем, мы вдвоём с Дэнни, и я думаю: какого чёрта я делаю с бритвой в руке? А он говорит, что это для фильма Нормана Тарога. Но там есть Джуди Канова, она знает Нормана и говорит: «Дэнни не снимается в фильме Нормана Тарога! Он просто хочет, чтобы ты ему спину побрил!» Вот кому от этого польза!
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Stu Schwartz - Accounting Джо будет временным опекуном, пока вы не оформите усыновление. Что вы сможете сделать, как только Джо возьмёт ребёнка под свою опеку.
DeeAnna Moran И он надёжный?
Joe Silverman Я под залогом, мисс.
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Water Ballet P.A. У вас опять газы, мадам?
DeeAnna Moran Мадам? Мисс! Я выгляжу замужней?
Water Ballet P.A. Нет, мисс.
DeeAnna Moran Нет! У меня опять газы...
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John Howard Hermann, Head Communist Writer Мы же не о деньгах говорим! Речь идёт об экономике.
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Natalie - Secretary Проверка! Звонила Тессали Такер, сказала, что ты обещал ей интервью с Бэрдом сегодня. Подтверди, это была Тора Такер.
Eddie Mannix Нет, это была Тессали. Скажи ей, что он у врача дольше, чем ожидалось, и она сможет увидеть его на съемочной площадке завтра утром пораньше.
Natalie - Secretary Проверка! И эта последняя часть правда?
Eddie Mannix Будем надеяться.
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Gloria DeLamour Иисус Христос на самокате! Ты здесь?
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John Howard Hermann, Head Communist Writer Датч Звейстронг написал «Всё до самой Уругвая».
Dutch Zweistrong, Communist Writer Я написал *все* фильмы из серии «Всё до самой…».
John Howard Hermann, Head Communist Writer Все успешные. Ты хоть видел какую-то прибыль, Датч?
Dutch Zweistrong, Communist Writer Ха!
John Howard Hermann, Head Communist Writer Все мы здесь — сценаристы. Фильмы родились у нас. Это наши идеи. Но принадлежат они студии.
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Eddie Mannix О чём думаешь, Лоренс?
Laurence Laurentz Хоби Дойл играть не умеет!
Eddie Mannix Хобарт Дойл — одна из крупнейших кинозвёзд мира.
Laurence Laurentz На лошади! Но это драма, Манникс, настоящая драма. Это постановка с Бродвея! Для неё нужны навыки настоящего актёра, а не ковбойского клоуна.
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Producer of 'Hail, Caesar!' Это невозможно подделать! Это сердце и душа фильма.
Eddie Mannix Понимаю.
Producer of 'Hail, Caesar!' Конец фильма! Мы не можем просто так отдать эту речь какому-то - какому-то - римскому чудаку!
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Narrator Сейчас 5 утра. Для некоторых — это ещё глубокая ночь. Но для Эдди Манникса — начало нового рабочего дня. Кинокомпания, на которую он работает, создаёт истории. Каждая — это дневная драма или лунный сон. Но работа Эдди Манникса не знает ни дня, ни ночи. И мало заботится о его отдыхе.
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Not Autullicus Аутуллик, я слышал слухи о твоём возвращении в Рим!
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Eddie Mannix Что случилось?
Natalie - Secretary Мы не можем найти Берда Уитлока. Он ушёл с площадки больше часа назад. Говорил, что идёт в гримёрку, но там его нет.
Eddie Mannix Залип на гулянке? В разгар дня? Я что, с ума сошёл?
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Eddie Mannix Из будущего. Что это значит?
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Eddie Mannix Сколько стоит остановка?
Producer of 'Hail, Caesar!' Много! Ты понимаешь, насколько большой этот фильм? Мы на площадках 5 и 14. Если мы всех тащим, в финальной сцене, кто на крестах, платим 3.40 в час, за тяжёлую работу, минимум 8 часов!
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[повторяющаяся реплика]
Natalie - Secretary Проверка!
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Актеры, которые произнесли культовые фразы
Олден Эйренрайк
Олден Эйренрайк
Alden Ehrenreich
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Ralph Fiennes
Роберт Пайк Дэниэл
Robert Pike Daniel
Роберт Пикардо
Robert Picardo
Аллен Хэйви
Allan Havey
Питер Джейсон
Питер Джейсон
Peter Jason
Джордж Клуни
Джордж Клуни
George Clooney
Джош Бролин
Джош Бролин
Josh Brolin
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Scarlett Johansson
Ченнинг Татум
Ченнинг Татум
Channing Tatum
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Майкл Гэмбон
Michael Gambon
Джона Хилл
Джона Хилл
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