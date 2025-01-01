Catholic ClergymanЭто основа нашей веры: Христос — это именно Сын Божий. Именно Сын Божий принимает на Себя грехи мира, чтобы остальные дети Божьи, мы, несовершенные существа, через веру могли войти в Царство Небесное.
РаввинЭто что особенное? Кто не такой, какой он есть?
Католический священникНо как Бога показать в кино?
РаввинБога в кино нет!
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Протестантский священникКто играет Христа?
Эдди МэнниксРебенок, которого мы все очень ждем, Тодд Хохайзер, замечательный молодой актер, которого мы нашли в Акроне, штат Огайо, после общенационального поиска талантов. Но Хохайзер появляется лишь мельком и с большим вкусом. Наша история рассказана глазами римского трибуна Авточлуса Антония, обычного человека, сначала скептически настроенного, но постепенно начинающего испытывать вынужденное уважение к этой замечательной фигуре с Востока.
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Baird WhitlockЭти ребята, правда, довольно интересные. Они реально поняли законы, которые управляют — всем! Историей! Социологией! Политикой! Моралью! Всем! Всё это в книге под названием "Капитал" — с "К".
Baird WhitlockДа. Ты не поверишь. Эти ребята даже разобрались, что тут происходит на студии. Потому что студия — не что иное, как инструмент капитализма. Да, и мы слепо следуем этим законам, как и любое другое учреждение. Законам, которые они вывели. Студия делает фильмы, чтобы служить системе. Вот в чём её функция! Вот чем мы тут занимаемся.
Baird WhitlockДа. Это просто подтверждает то, что называют — статус-кво. Мы можем говорить себе, что создаём нечто художественное или что в кино есть какая-то духовная составляющая. Но на самом деле — это жирный кот, Ник Скэнк, в Нью-Йорке, который управляет этой фабрикой, раздающей эти леденцы тем, кого раньше называли хлебом и зрелищами для...
Eddie Mannix[Хватает Бэйрда и шлёпает его]Слушай меня, дружок. Ник Скэнк и студия были хороши для тебя и для всех, кто здесь работает. Если я ещё раз услышу, что ты ругаешь мистера Скэнка, это будет твои последние слова, прежде чем я затолкаю тебя за решётку за сговор в твоём собственном похищении.
Eddie Mannix[Шлёпает Бэйрда ещё]Заткнись! Ты выйдешь туда, закончишь «Да здравствует Цезарь!», произнесёшь ту речь у ног кающегося разбойника и поверишь в каждое своё слово.
[шлёпает Бэйрда ещё]
Eddie MannixТы сделаешь это, потому что ты актёр, и это — твоя работа. Так же как режиссёр делает своё, сценарист, скрипт-герл и тот чувак, который хлопает хлопушкой. Ты сделаешь это, потому что фильм имеет значение! И ты тоже имеешь значение, если служишь фильму, и ты больше никогда этого не забудешь.
Eddie MannixЧёрт возьми, не забудешь. Пока я руковожу этим завалом.
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Burt GurneyМы выходим в море, и как бы ни было, это уже не будет то же самое. Потому что что бы мы ни увидели, когда мы там, в открытом море, мы не увидим ни одной девушки. Мы будем искать их повсюду на палубе и внизу, но это настоящая жалость. О, мы увидим много рыб, но ни одной дамы на горизонте не заметим. Мы не увидим ни одной девушки. Ни одной! Может, увидим осьминогов — ни одной! Или полдюжины моллюсков — ни одной! Может, даже увидим русалку, но у русалок нет ног! Нет ног! У меня есть для тебя девушка! Там, в море! Вот как будет: я буду танцевать с тобой, приятель, а ты — со мной! Когда мы будем там, в море, мы будем счастливы, как никогда. Или так утверждает капитан! Но мы с ним не согласны. Потому что единственное, что гарантировано — это то, что я увижу много тебя, а ты увидишь много меня! И абсолютно точно, что мы увидим много моря. Но ни одной девушки не увидим. Ни одной! Мы идём в море! Ни одной! Мы идём в море! Ни одной! Мы идём в море! Мы не увидим ни одной девушки!
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Hobie DoyleЭээ, сложно танцевать с этими бернаннерами на голове?
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Eddie MannixСкажи им: «Спасибо, но без меня». Коротко и ясно?
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Eddie MannixЗдесь, в студии Capitol Pictures, как вы знаете, целая армия техников, актёров и первоклассных художников усердно работает, чтобы перенести на экран историю Христа. Это замечательная история.
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Молодые женщины в баре[в сцене, снимаемой в Capitol Pictures, бар, полный моряков, закрывается на ночь, а молодые женщины уходят домой] Пока, ребята. Увидимся через восемь месяцев.
Catholic ClergymanДело не в том, что Христос просто Бог или Бог — Христос.
RabbiИ не говорите! Назарянин не был Богом.
Eastern Orthodox ClergymanОн и не был не Богом.
RabbiОн был человеком.
Protestant ClergymanЧастично Богом.
RabbiНет, сэр!
Eddie MannixРабби, у всех нас есть немного Бога внутри, не так ли?
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NarratorДревний Рим. Двенадцать лет правления Тиберия, верховного владыки. Легионы Рима — хозяева мира, топот их сандалий слышен от Иберийского полуострова на западе до залов великой Александрийской библиотеки на востоке. Под гнётом римского кнута стонут угнетённые народы, свободные и вассалы объединены в одном обязательном культе. Император, Цезарь, — божество, властелин тела и души каждого человека. Для тех, кто не покорится, приготовлены галеры, арены и даже распятие. Но веет новый ветер с востока, с пыльных улиц Вифлеема, который скоро бросит вызов огромному дому Цезаря, этому зданию из кирпича и крови, что ныне кажется непоколебимым!
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Eddie MannixМы не хотим выпускать это на экран, если нет уверенности, что фильм не оскорбит ни одного разумного американца, независимо от вероисповедания или убеждений. Вот где вы и нужны. Вы прочитали сценарий; я хочу знать, соответствуют ли богословские элементы истории требованиям.
Eastern Orthodox ClergymanМне показалась сцена с колесницей фальшивой. Как он собирается прыгать с одной колесницы на другую на полном ходу?
Baird WhitlockСо мной то же самое случилось, когда я поехал в Рино с Дэнни Кейем, и он попросил меня побрить ему спину. Точно так же. Потому что я думаю: кому от этого польза? Так что, слушай, все думают, что Дэнни — придурок, но он на самом деле не придурок. Это просто теория, порождающая свою анти-теорию. В общем, мы вдвоём с Дэнни, и я думаю: какого чёрта я делаю с бритвой в руке? А он говорит, что это для фильма Нормана Тарога. Но там есть Джуди Канова, она знает Нормана и говорит: «Дэнни не снимается в фильме Нормана Тарога! Он просто хочет, чтобы ты ему спину побрил!» Вот кому от этого польза!
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Stu Schwartz - AccountingДжо будет временным опекуном, пока вы не оформите усыновление. Что вы сможете сделать, как только Джо возьмёт ребёнка под свою опеку.
Producer of 'Hail, Caesar!'Конец фильма! Мы не можем просто так отдать эту речь какому-то - какому-то - римскому чудаку!
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NarratorСейчас 5 утра. Для некоторых — это ещё глубокая ночь. Но для Эдди Манникса — начало нового рабочего дня. Кинокомпания, на которую он работает, создаёт истории. Каждая — это дневная драма или лунный сон. Но работа Эдди Манникса не знает ни дня, ни ночи. И мало заботится о его отдыхе.
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Not AutullicusАутуллик, я слышал слухи о твоём возвращении в Рим!
Producer of 'Hail, Caesar!'Много! Ты понимаешь, насколько большой этот фильм? Мы на площадках 5 и 14. Если мы всех тащим, в финальной сцене, кто на крестах, платим 3.40 в час, за тяжёлую работу, минимум 8 часов!