Мы выходим в море, и как бы ни было, это уже не будет то же самое. Потому что что бы мы ни увидели, когда мы там, в открытом море, мы не увидим ни одной девушки. Мы будем искать их повсюду на палубе и внизу, но это настоящая жалость. О, мы увидим много рыб, но ни одной дамы на горизонте не заметим. Мы не увидим ни одной девушки. Ни одной! Может, увидим осьминогов — ни одной! Или полдюжины моллюсков — ни одной! Может, даже увидим русалку, но у русалок нет ног! Нет ног! У меня есть для тебя девушка! Там, в море! Вот как будет: я буду танцевать с тобой, приятель, а ты — со мной! Когда мы будем там, в море, мы будем счастливы, как никогда. Или так утверждает капитан! Но мы с ним не согласны. Потому что единственное, что гарантировано — это то, что я увижу много тебя, а ты увидишь много меня! И абсолютно точно, что мы увидим много моря. Но ни одной девушки не увидим. Ни одной! Мы идём в море! Ни одной! Мы идём в море! Ни одной! Мы идём в море! Мы не увидим ни одной девушки!