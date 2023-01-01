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Да здравствует Цезарь! Да здравствует Цезарь!
Киноафиша Фильмы Да здравствует Цезарь! Награды и номинации фильма Да здравствует Цезарь!
Hail, Caesar! Да здравствует Цезарь! 2016 / США
6.1 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 6.3
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Награды и номинации фильма Да здравствует Цезарь!

Вся информация о фильме
Оскар 2017 Оскар 2017
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
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