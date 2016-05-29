Алиса в Зазеркалье
– Захватывающее приключение, в основу которого лягут как любимые читателями всего мира классические произведения Льюиса Кэрролла, так и абсолютно новая история о путешествии главной героини. На этот раз Алисе предстоит отправиться в путешествие во времени, полное неожиданностей и ярких открытий, чтобы спасти своего друга, Безумного Шляпника.
А теперь о самом фильме. Отважная и независимая Алиса в исполнении моей любимой Миа Васиковска, очень порадовала, когда она вспоминала о своём отце, я как-никогда понимала её боль, ведь незадолго до просмотра фильма, наша семья потеряла нашего папу, думаю, каждый в зале, кто когда-либо терял родного или близкого человека, думал в те моменты о них. Фильм учит тому, что нельзя винить Время в том, что оно забрало у нас кого-то рано, мы должны быть благодарны ему, как сказала Алиса, что дарит нам секунды, минуты, годы. Время - это бесценные сокровища, всегда помните это, иначе потом будет слишком поздно, ничего нельзя будет изменить и вернуться в прошлое, хотя, будь у меня Хроносфера, я бы с удовольствием отправилась по Великому Океану Времени (очень впечатляюще выглядит в фильме с образами воспоминаний), чтобы увидеть своих родителей молодыми, совсем юными или своих предков.
Время в исполнении Саши Барона Коэна, очень интересный персонаж, он его очень хорошо сыграл, доказывая, что он умеет играть, ему идут серьёзные роли, что я и увидела ещё в фильме, который кстати называется "Хранитель времени" и "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит". Мне как и многим, более всего понравилась сцена чаепития, где над ним потешаются, а он говорит: "Неужели же вы полагаете, что я не слышал эти ваши дешёвые каламбурчики уже бессчётное количество раз?". Кстати тут нестыковочка, за издевательства над ним, он наказал всех за столом тем, что они не могут покинуть свои места, пока не придёт Алиса, а она придёт первый раз, когда ещё будет маленькой во время царствования Красной Королевы, поэтому Шляпник не мог видеть гибель клана Цилиндров в Ужестрашный День ещё в первой части фильма. Когда снимают сиквелы и приквелы, нужно быть внимательнее с сюжетом и хоть пересматривать предыдущие фильмы, быть осторожнее и не совершать подобных ошибок.
Ну а коль речь выше зашла о Красной Королеве, то расскажу теперь свои впечатления. В этой части она вызывает сочувствие, так её несправедливо обидеть в детстве и юности! Бедная Ирацибета Мрамореальская! Вот как оказывается, ёё сестра Белая Королева действительно не так бела и невинна. Лучше лишний раз признаться в своих поступках, перешагнуть порой через свою гордость, извиниться и не подставлять других, никогда ведь не знаешь, затаил ли человек на тебя обиду за что-то, может в будущем за это аукнется и кому-то будет "стоить головы". Жаль, что Ирацибета казнила Валета Червей, он хоть и отрицательный персонаж, но мне нравился, видимо для него не придумали роли и решили "убрать". Однозначно, Хелена Бонем Картер прекрасно сыграла снова Красную Королеву, показав, что её героиня не такая уж и плохая.
Я очень была рада, что с семьёй Шляпника оказалось всё хорошо. Джонни Деппу действительно в последние годы не очень везёт с ролями, но Шляпника он снова сыграл безумно замечательно. Как он показывает с Миа что между их героями не только дружба, а нечто чуть большее! Однако снова какая-то незавершённость, я думала что между ними будет показано нечто большее, но порой слова и поцелуи не нужны, достаточно иногда сверкающих взирающих друг на друга глаз, объятий и слов, что и было продемонстрировано. Я приведу отрывок из официальной книги "Алиса в Стране Чудес", написанную по первой части фильма:
"Алиса уже подняла пузырёк, чтобы выпить зелье, но в следующий момент Безумный Шляпник мягко остановил её руку.
- Могла бы и остаться...
Лучистые глаза молодого человека обещали так многое...
- Хорошая мысль, - щёки девушки покрылись румянцем. - Отличная, чудесная, безумная мысль!".
Но Алиса снова выбрала возвращение в свой мир, но было сказано, что они ещё встретятся, если будет продолжение фильма, я на него обязательно пойду. Поживём - увидим. Самое главное, что в фильме нет пошлости.
Р.S. Маленький Чешик, Труляля и Траляла такие милые, когда показаны ещё детишками
