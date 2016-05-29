Меню
Алиса в Зазеркалье
Киноафиша Трейлеры Алиса в Зазеркалье. Дублированный трейлер 2

Алиса в Зазеркалье. Дублированный трейлер 2

Дата публикации: 30 марта 2016
Алиса в Зазеркалье – Захватывающее приключение, в основу которого лягут как любимые читателями всего мира классические произведения Льюиса Кэрролла, так и абсолютно новая история о путешествии главной героини. На этот раз Алисе предстоит отправиться в путешествие во времени, полное неожиданностей и ярких открытий, чтобы спасти своего друга, Безумного Шляпника.
SKonX 29 мая 2016, 00:26
Оценка
Не понравилось, за исключением буквально пары моментов весь фильм думал когда же это закончится. Не понятно для кого это - для детей сложно, для взрослых - не интересно. Потеря времени, не советую.
29 мая 2016, 00:26 Ответить
SKY 29 мая 2016, 23:29
Оценка
Тим Бертон - известный наркоман 😎 😄
29 мая 2016, 23:29 Ответить
kisylya 4 июня 2016, 09:36
Оценка
Мне фильм понравился, про время хорошо придумали все подробно рассказали, что к чему. Поучительное есть в фильме - время нужно беречь и не тратить попусту. И то, что нужно уметь прощать. Фильм все время держал меня в напряжении и хорошо, что все хорошо закончилось. Я не робот.
4 июня 2016, 09:36 Ответить
София Шестакова 5 июня 2016, 12:05
Всё очень удобно , но почему нельзя просто забронировать!!!!!! ПОЧЕМУ НЕТ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 июня 2016, 12:05 Ответить
Ксюша Сабор 16 августа 2016, 16:44
Только недавно я по-настоящему прочитала у Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес" и "Алиса в Зазеркалье", конечно, с первоисточника взято мало, но мне ещё первая часть фильма понравилась и те нововведения и повороты, что придумали сценаристы. Итак, с чем мы сейчас имеем дело? Несмотря на смену режиссёра, дух фильма с первой части, остался, а ведь это очень важно для нас, простых зрителей. Я знаю, что Абсолема озвучил Алан Рикман, но, к сожалению, я предпочитаю чаще всего смотреть фильмы в кинотеатрах на русском, но, потом, я думаю, если захочу насладиться его волшебным голосом, можно будет посмотреть на английском с русскими субтитрами. В конце фильма, когда было сказано, что фильм посвящается ему, я почувствовала светлую печаль.
А теперь о самом фильме. Отважная и независимая Алиса в исполнении моей любимой Миа Васиковска, очень порадовала, когда она вспоминала о своём отце, я как-никогда понимала её боль, ведь незадолго до просмотра фильма, наша семья потеряла нашего папу, думаю, каждый в зале, кто когда-либо терял родного или близкого человека, думал в те моменты о них. Фильм учит тому, что нельзя винить Время в том, что оно забрало у нас кого-то рано, мы должны быть благодарны ему, как сказала Алиса, что дарит нам секунды, минуты, годы. Время - это бесценные сокровища, всегда помните это, иначе потом будет слишком поздно, ничего нельзя будет изменить и вернуться в прошлое, хотя, будь у меня Хроносфера, я бы с удовольствием отправилась по Великому Океану Времени (очень впечатляюще выглядит в фильме с образами воспоминаний), чтобы увидеть своих родителей молодыми, совсем юными или своих предков.
Время в исполнении Саши Барона Коэна, очень интересный персонаж, он его очень хорошо сыграл, доказывая, что он умеет играть, ему идут серьёзные роли, что я и увидела ещё в фильме, который кстати называется "Хранитель времени" и "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит". Мне как и многим, более всего понравилась сцена чаепития, где над ним потешаются, а он говорит: "Неужели же вы полагаете, что я не слышал эти ваши дешёвые каламбурчики уже бессчётное количество раз?". Кстати тут нестыковочка, за издевательства над ним, он наказал всех за столом тем, что они не могут покинуть свои места, пока не придёт Алиса, а она придёт первый раз, когда ещё будет маленькой во время царствования Красной Королевы, поэтому Шляпник не мог видеть гибель клана Цилиндров в Ужестрашный День ещё в первой части фильма. Когда снимают сиквелы и приквелы, нужно быть внимательнее с сюжетом и хоть пересматривать предыдущие фильмы, быть осторожнее и не совершать подобных ошибок.
Ну а коль речь выше зашла о Красной Королеве, то расскажу теперь свои впечатления. В этой части она вызывает сочувствие, так её несправедливо обидеть в детстве и юности! Бедная Ирацибета Мрамореальская! Вот как оказывается, ёё сестра Белая Королева действительно не так бела и невинна. Лучше лишний раз признаться в своих поступках, перешагнуть порой через свою гордость, извиниться и не подставлять других, никогда ведь не знаешь, затаил ли человек на тебя обиду за что-то, может в будущем за это аукнется и кому-то будет "стоить головы". Жаль, что Ирацибета казнила Валета Червей, он хоть и отрицательный персонаж, но мне нравился, видимо для него не придумали роли и решили "убрать". Однозначно, Хелена Бонем Картер прекрасно сыграла снова Красную Королеву, показав, что её героиня не такая уж и плохая.
Я очень была рада, что с семьёй Шляпника оказалось всё хорошо. Джонни Деппу действительно в последние годы не очень везёт с ролями, но Шляпника он снова сыграл безумно замечательно. Как он показывает с Миа что между их героями не только дружба, а нечто чуть большее! Однако снова какая-то незавершённость, я думала что между ними будет показано нечто большее, но порой слова и поцелуи не нужны, достаточно иногда сверкающих взирающих друг на друга глаз, объятий и слов, что и было продемонстрировано. Я приведу отрывок из официальной книги "Алиса в Стране Чудес", написанную по первой части фильма:
"Алиса уже подняла пузырёк, чтобы выпить зелье, но в следующий момент Безумный Шляпник мягко остановил её руку.
- Могла бы и остаться...
Лучистые глаза молодого человека обещали так многое...
- Хорошая мысль, - щёки девушки покрылись румянцем. - Отличная, чудесная, безумная мысль!".
Но Алиса снова выбрала возвращение в свой мир, но было сказано, что они ещё встретятся, если будет продолжение фильма, я на него обязательно пойду. Поживём - увидим. Самое главное, что в фильме нет пошлости.
Р.S. Маленький Чешик, Труляля и Траляла такие милые, когда показаны ещё детишками
16 августа 2016, 16:44 Ответить
7.1 Алиса в Зазеркалье
Алиса в Зазеркалье семейный, приключения, фэнтези, 2016, США
