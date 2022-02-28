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Джеймс Бобин
Джеймс Бобин
James Bobin
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Джеймс Бобин
James Bobin
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Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Хэмпшир, Англия, Великобритания
Биография Джеймса Бобина
Родился в 1972 году. Хэмпшир, Англия, Великобритания.
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Фильмография Джеймса Бобина
Дора и Затерянный город
приключения, семейный
2019, США / Австралия
8.0
Алиса в Зазеркалье
семейный, приключения, фэнтези
2016, США
8.0
Маппеты 2
комедия, драма, мюзикл, семейный
2014, США
6.0
Маппеты
комедия, драма, семейный, мюзикл
2011, США
7.0
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