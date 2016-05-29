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Капитан Алиса Кингсли! Для тех, кто считает «Варкрафт» слишком уж мужским и фанатским кино, на этой неделе припасено ещё одно масштабное творение – «Алиса в Зазеркалье». Так сложилось, что Тим Бёртон в этот раз отошёл от непосредственных дел и остался лишь продюсером картины. А когда-то в далёком 2010 году своей «Алисой в Стране чудес» он совершенно неожиданно задал тенденцию к воскрешению всеми любимых сказок, до этого успешнее всего реализованных…