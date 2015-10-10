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Пиксели Пиксели
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Pixels Пиксели 2015 / США
5.5 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Пиксели»

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Наша рецензия

Тетрис атакует Уже по трейлеру было понятно, что комедия Криса Коламбуса, мягко говоря, ожидается бредовая. Но зачастую даже трейлеры бывают обманчивы, а потому, душу киномана грела надежда, что весь сеанс придется хохотать над шутками весельчака и балагура Адама Сэндлера. Увы, надежда оказалась призрачной, ибо любителям комедии в этот раз не повезло: фильм оказался забавным, но далеко не смешным. Итак, начнем по порядку! Режиссер: Конечно же, имя главного режиссера невольно вызывает…

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АЛЕКСАНДРА 10 октября 2015, 16:18
фильм на 3, немного затянутый, много лишней лирики, короче было скучновато...
10 октября 2015, 16:18 Ответить
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