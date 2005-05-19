Все или ничего, 2005

В свое время Пол Крю был уважаемой футбольной суперзвездой, но это время прошло. Когда из-за вождения в нетрезвом виде он попадает в тюрьму, Пол обнаруживает, что его перевода потребовал надзиратель Хазен, двуличный тюремный чиновник, хорошо осведомленный о спортивных способностях Пола. Ему было поручено собрать команду осужденных, чтобы сразиться в футбольном матче против садистов-охранников. С помощью своего товарища-осужденного Смотрителя и старой легенды по имени Нейт Скарборо, ставшего тренером, Пол готов привести свою новую команду к победе.