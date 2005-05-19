Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нейросеть" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Все или ничего Все или ничего
Киноафиша Фильмы Все или ничего
The Longest Yard

Все или ничего, 2005

2005 / США
7.2 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

В свое время Пол Крю был уважаемой футбольной суперзвездой, но это время прошло. Когда из-за вождения в нетрезвом виде он попадает в тюрьму, Пол обнаруживает, что его перевода потребовал надзиратель Хазен, двуличный тюремный чиновник, хорошо осведомленный о спортивных способностях Пола. Ему было поручено собрать команду осужденных, чтобы сразиться в футбольном матче против садистов-охранников. С помощью своего товарища-осужденного Смотрителя и старой легенды по имени Нейт Скарборо, ставшего тренером, Пол готов привести свою новую команду к победе.

  • У Берта Рейнольдса должен был быть дублер в сцене, где его сбивает Брайан Босворт, но Рейнольдс настоял на том, чтобы сделать трюк самостоятельно, сказав: «У меня осталась одна пробежка». Сам Босворт был польщен всей ситуацией, сказав: «Кто еще может сказать, что он сбил Берта Рейнольдса?» Рейнольдс отразил удар с одного дубля без травм. 
  • Фотография, которую Крис Рок показывает Полу, – это настоящая фотография его и его матери. Фото также было в книге ее авторства под названием «Правила Мамы Рока».
  • Майкл Пападжон был каскадером Адама Сэндлера в фильме «Водонос». В этом фильме круг замкнулся, поскольку здесь у Майкла есть собственный каскадер.

Профессиональный квотербек Пол Кру отбывает тюремный срок вместе с бывшим чемпионом и тренером Нэйтом Скарборо. Начальник тюрьмы Хэйзен, решивший организовать матч по американскому футболу между охранниками и заключенными, предлагает Кру и Скарборо собрать свою команду. При этом Хэйзен пытается уговорить Пола, чтобы тот сдал игру в обмен на скорое освобождение.

7.2 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в России 14 июля 2005
Премьера онлайн 1 июля 2022
Премьера в мире 19 мая 2005
Возраст 18+
MPAA PG-13
Прокатчик Каскад
Бюджет $82 000 000
Режиссер
Питер Сигал
Питер Сигал
В ролях
Адам Сэндлер
Адам Сэндлер
Крис Рок
Крис Рок
Берт Рейнольдс
Берт Рейнольдс
Джеймс Кромуэлл
Джеймс Кромуэлл
Уолтер Уильямсон
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Все или ничего
Команда мечты
Команда мечты (2012)
6.3
Небеса могут подождать
Небеса могут подождать (1978)
6.9166665
Пиксели
Пиксели (2015)
5.5
Смешанные
Смешанные (2014)
7.4583335
Одноклассники 2
Одноклассники 2 (2013)
7.2222223
Толстяк на ринге
Толстяк на ринге (2012)
7.2
Папа - досвидос
Папа - досвидос (2012)
7.25
Притворись моей женой
Притворись моей женой (2011)
8.307229
Одноклассники
Одноклассники (2010)
7.479452
Не шутите с Зоханом
Не шутите с Зоханом (2008)
7.383333
Чак и Ларри: пожарная свадьба
Чак и Ларри: пожарная свадьба (2007)
7.4117646
Большой Стэн
Большой Стэн (2007)
7.34375
Фильм находится в подборках
Комедии про спорт Комедии про спорт
Комедии с Адамом Сэндлером Комедии с Адамом Сэндлером
Фильмы с Адамом Сэндлером Фильмы с Адамом Сэндлером
Постер фильма Все или ничего 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Все-таки из фильмов, поставленных Питером Сегалом, лучший – это третья часть «Голого пистолета». Порядочные люди, конечно, надевают маску брезгливого презрения, едва только заслышав об оном произведении, но – не знаю, кому как, а мне нравится: тюремный абсурд, сексуальный абсурд, просто тотальный абсурд и толика постмодернистски обыгранной брутальности… одним словом, очень смешной коктейль. «Всё или ничего» (или, если быть точным, The Longest Yard, что на русский можно было бы перевести как…
Читать
zorro 2 апреля 2015, 12:51
самая прикольная комедия за последнее время...



Кто смотрел - правда фраза "Извини, я сломал твою игрушку" просто прелестна?
fas 2 апреля 2015, 12:51
есть у кого полный саундтрек, который проигрывается в 47:37 проиденного фильма?
Отзывы Написать
21 голос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Related video
Изменилась до неузнаваемости: особенная дочь Лолиты произвела фурор в Сети (фото)
Выступит перед кем угодно: требования Ротару озвучили публично
Требует российскую пенсию и называет всех мошенниками: раскрыта горькая правда о любимце советских женщин
Люди с особыми отметинами никогда не станут успешными бизнесменами: бегите, пока не влюбились
Рассекречен богатый молодой любовник: Михалкову выставили в неприглядном свете
Гарри Галкин вырос копией этой женщины: речь не о предполагаемой сурмаме
Самую смешную сцену фильма «Любовь и голуби» вырезали: так могли сделать только в СССР
Клип Пригожина любого доведет до истерики: дело даже не в заунывном пении
Разлучницы: женщины с этими именами могут увести мужа из семьи
Тепляковы больше не скрывают округлившийся животик: в жизни Алисы грядут перемены
Тест для девушек: какой вы прекрасный цветок?
Точь-в-точь Татьяна Васильева: Максим Аверин разоткровенничался об избраннице
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше