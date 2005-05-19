Все или ничего, 2005

В свое время Пол Крю был уважаемой футбольной суперзвездой, но это время прошло. Когда из-за вождения в нетрезвом виде он попадает в тюрьму, Пол обнаруживает, что его перевода потребовал надзиратель Хазен, двуличный тюремный чиновник, хорошо осведомленный о спортивных способностях Пола. Ему было поручено собрать команду осужденных, чтобы сразиться в футбольном матче против садистов-охранников. С помощью своего товарища-осужденного Смотрителя и старой легенды по имени Нейт Скарборо, ставшего тренером, Пол готов привести свою новую команду к победе.
Профессиональный квотербек Пол Кру отбывает тюремный срок вместе с бывшим чемпионом и тренером Нэйтом Скарборо. Начальник тюрьмы Хэйзен, решивший организовать матч по американскому футболу между охранниками и заключенными, предлагает Кру и Скарборо собрать свою команду. При этом Хэйзен пытается уговорить Пола, чтобы тот сдал игру в обмен на скорое освобождение.
Кто смотрел - правда фраза "Извини, я сломал твою игрушку" просто прелестна?