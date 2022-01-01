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Пиксели
Пиксели, 2015: актеры и роли
Pixels
Пиксели
2015 / США
Трейлер
5.3
Оцените
19
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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Пиксели, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Крис Коламбус
Chris Columbus
В ролях
Адам Сэндлер
Adam Sandler
Кевин Джеймс
Kevin James
Мишель Монахан
Michelle Monaghan
Питер Динклэйдж
Peter Dinklage
Джош Гад
Josh Gad
Брайан Кокс
Brian Cox
Эшли Бенсон
Ashley Benson
Джейн Краковски
Jane Krakowski
Роб Арчер
Rob Archer
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