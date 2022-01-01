Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пиксели Пиксели
Киноафиша Фильмы Пиксели Пиксели, 2015: актеры и роли
Pixels Пиксели 2015 / США
5.3 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Пиксели, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Крис Коламбус Крис Коламбус Chris Columbus
В ролях
Адам Сэндлер Адам Сэндлер Adam Sandler Кевин Джеймс Кевин Джеймс Kevin James Мишель Монахан Мишель Монахан Michelle Monaghan Питер Динклэйдж Питер Динклэйдж Peter Dinklage Джош Гад Джош Гад Josh Gad Брайан Кокс Брайан Кокс Brian Cox Эшли Бенсон Эшли Бенсон Ashley Benson Джейн Краковски Джейн Краковски Jane Krakowski Роб Арчер Роб Арчер Rob Archer
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Приложение киноафиши