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Дэн Эйкройд
Дэн Эйкройд
Dan Aykroyd
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Дэн Эйкройд
Dan Aykroyd
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Дата рождения
1 июля 1952
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Сценарист, Актер, Продюсер
Место рождения
Оттава, Онтарио, Канада
Рост
183 см
Биография Дэна Эйкройда
Родился 1 июля 1952 года. Оттава, Онтарио, Канада.
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Фильмография Дэна Эйкройда
Охотники за привидениями: наследники
фантастика, приключения, комедия
2021, США
7.0
Оз: Возвращение в Изумрудный город
семейный, анимация, мюзикл
2014, США
5.0
Джеймс Браун. Путь наверх
мюзикл, драма, биография
2014, США
7.0
Тэмми
комедия
2014, США
6.0
За канделябрами
биография, драма
2013, США
8.0
Грязная кампания за честные выборы
комедия
2012, США
8.0
Медведь Йоги
анимация, приключения, семейный, комедия
2011, США / Новая Зеландия
6.0
Чак и Ларри: пожарная свадьба
комедия
2007, США
7.0
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Звезды Голливуда воздают дань памяти покойному режиссеру Айвену Райтману
Комментарии сына постановщика, Арнольда Шварценеггера, Пола Фига и других.
Написать
15 февраля 2022 14:53
Фильм «Охотники за привидениями: Наследники» получил рейтинг критиков на Rotten Tomatoes
У прямого продолжения культовой дилогии пока смешанные отзывы.
Написать
17 ноября 2021 15:13
Дэн Эйкройд и Билл Мюррей объяснили свое появление в «Охотниках за привидениями: Наследники»
Их подкупил душевный сценарий.
Написать
17 ноября 2021 13:41
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Фото: как сегодня выглядят звезды оригинальных «Охотников за привидениями»
«Охотники за привидениями» пережили 34 года, сиквел и неудачную попытку «женского» ремейка, оставшись такой же классикой, как и много лет назад.
Написать
12 декабря 2018 00:24
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