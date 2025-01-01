Sam BrennerНет. Настоящая классика. Defender. Pac-man. Asteroids. Игры, в которые играли в игровых автоматах — это такие здания неподалёку от дома. Ты шёл туда с друзьями, слушал музыку, кругом милые девчонки. В древности это называли «общением».
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Sam BrennerВау. Она превратилась из нуля в психа за 3,4 секунды — новый мировой рекорд.
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Дети хора[По телевизору во время бала. Читают] Нью-Йорк в опасности. / Пак-Мэн устроил бучу / Но Аркейдеры спасли всех / Потому что они — жёсткие м***ки
Sam BrennerТы не можешь убить Q-Bert! С ним надо поговорить, познакомиться получше. А потом убить!
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Sam Brenner[после того, как профессор Иватани потерял руку из-за Пакмэна]Вот это да, прямо какое-то извращённое Пиноккио и Джеппетто!
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Sam BrennerУ нас всё под контролем, а если нет — миру капец.
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Ludlow Lamonsoff[Сдаётся леди Лизе]Ты выиграла, я больше не буду с тобой драться. Ладно, я знаю, что у тебя есть любовь в сердце, и я знаю, что мог бы сделать тебя счастливой, но если тебе нужно убить меня, то придётся просто убить. По крайней мере, я смогу умереть счастливым, зная, что нашёл настоящую любовь.
[Леди Лиза опускает мечи, Людло встаёт, и они страстно целуются]
Eddie PlantА я даже рукопожатия от Серены Уильямс не получил!
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Sam BrennerЯ должен был завести ребёнка с моей бывшей женой. И доктор, который нам в этом помогал, действительно помог, но, к сожалению, меня в комнате не было.
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Max HeadroomНу-ну-ну! Смотрите-ка, кто пришёл — предатель Кью-Берт и его жульнические друзья! Пришли просить второй шанс? Повезло вам! Босс хочет лично с вами пообщаться! Так что поднимайтесь. Если победите его, спасёте свою планету и уничтожите наших воинов. А если проиграете... Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Хахахаха!