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Киноафиша Фильмы Пиксели Цитаты из фильма Пиксели

Цитаты из фильма Пиксели

Professor Iwatani Пак-Мэн не такой уж и плохой. Ты увидишь.
Sam Brenner Профессор Иватани, что вы делаете?
Professor Iwatani Я поговорю с ним, он мой сын.
[к Пак-Мэну]
Professor Iwatani Привет, мой милый маленький мальчик. Посмотри, как ты вырос.
Ludlow Lamonsoff Какой он милый, он такой милый.
Professor Iwatani Я знаю, ты хороший мальчик.
[Пак-Мэн откусывает ему руку до пикселей, потом они с гением кричат]
Professor Iwatani Кто-нибудь убейте эту тупую с***у!
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Sam Brenner У нас есть кое-что получше световых пушек! У нас есть позитивный настрой и вера в свои силы!
Ludlow Lamonsoff [вздыхая, успокаивающе] Ага!
Sam Brenner Шучу, мы все умрём. Просто... прости.
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[Донки Конг появляется на вершине платформы]
Сэм Бреннер Донки Конг.
[Донки Конг катит бочку вниз]
Президент Уилл Купер Это всего лишь бочка. Чем она может навредить?
[Донки Конг бросает синюю бочку на бочку с нефтью, которая взрывается]
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Sam Brenner Пакман — злодей?
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Sam Brenner Привет. Я — ботан из Бригады Ботанов. Пришёл, чтобы разобраться со всеми вашими аудио- и видео-проблемами.
Matty Ты что, каждый раз так говоришь, когда приходишь домой?
Sam Brenner Если хочу получить деньги — да.
Matty Разве это не унизительно?
Sam Brenner Только если кто-то на это укажет.
Matty Эх, ну я тогда не буду.
Sam Brenner Спасибо.
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Matty Классика? Ты про Halo и Call of Duty?
Sam Brenner Нет. Настоящая классика. Defender. Pac-man. Asteroids. Игры, в которые играли в игровых автоматах — это такие здания неподалёку от дома. Ты шёл туда с друзьями, слушал музыку, кругом милые девчонки. В древности это называли «общением».
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Sam Brenner Вау. Она превратилась из нуля в психа за 3,4 секунды — новый мировой рекорд.
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Дети хора [По телевизору во время бала. Читают] Нью-Йорк в опасности. / Пак-Мэн устроил бучу / Но Аркейдеры спасли всех / Потому что они — жёсткие м***ки
[Трансляция по ТВ прерывается]
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Sam Brenner Почему ты тогда не позвонил мне?
Ludlow Lamonsoff Потому что ЦРУ прослушивает меня с тех пор, как я узнал, что фильм Запрудера смонтирован, ДжиЭфКей стрелял первым.
Sam Brenner Ладлоу, это ты.
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Eddie Plant [Говорит о Q-Bert] Можно я его убью?
Sam Brenner Ты не можешь убить Q-Bert! С ним надо поговорить, познакомиться получше. А потом убить!
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Sam Brenner [после того, как профессор Иватани потерял руку из-за Пакмэна] Вот это да, прямо какое-то извращённое Пиноккио и Джеппетто!
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Sam Brenner У нас всё под контролем, а если нет — миру капец.
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Ludlow Lamonsoff [Сдаётся леди Лизе] Ты выиграла, я больше не буду с тобой драться. Ладно, я знаю, что у тебя есть любовь в сердце, и я знаю, что мог бы сделать тебя счастливой, но если тебе нужно убить меня, то придётся просто убить. По крайней мере, я смогу умереть счастливым, зная, что нашёл настоящую любовь.
[Леди Лиза опускает мечи, Людло встаёт, и они страстно целуются]
Eddie Plant А я даже рукопожатия от Серены Уильямс не получил!
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Sam Brenner Я должен был завести ребёнка с моей бывшей женой. И доктор, который нам в этом помогал, действительно помог, но, к сожалению, меня в комнате не было.
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Max Headroom Ну-ну-ну! Смотрите-ка, кто пришёл — предатель Кью-Берт и его жульнические друзья! Пришли просить второй шанс? Повезло вам! Босс хочет лично с вами пообщаться! Так что поднимайтесь. Если победите его, спасёте свою планету и уничтожите наших воинов. А если проиграете... Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Хахахаха!
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Eddie Plant За дело!
[начинается погоня на машинах-привидениях, пока Пак-Мэн перемещается по городу]
Sam Brenner Пак-Мэн быстрее, чем я помню.
Eddie Plant Пак-Мэн всегда был быстрее призраков. Нам придётся его перехитрить.
[погоня продолжается, пока не загоняют Пак-Мэна в угол]
Ludlow Lamonsoff Мы его! Ему некуда деться!
[Пак-Мэн съедает энергетическую таблетку, и машины-призраки становятся тёмно-синими]
Sam Brenner О, блин, нет!
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Ludlow Lamonsoff Я считаю, что какая-то инопланетная сила послала настоящие видеоигры, чтобы атаковать нас.
[Сцена переходит к тому, как Пак-Мэн атакует пожарную машину]
Sam Brenner [Думает 4 секунды] В этом есть смысл.
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Sam Brenner У тебя сегодня день рождения?
Matty Нет. Мои родители разводятся.
Sam Brenner А, ну тогда как будто десять дней рождения сразу.
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Violet [Обращение к Сэму Бреннеру] Почему ты за мной идёшь?
Sam Brenner О, боже!
Violet Не могу поверить, что тебя вообще сюда пустили.
Sam Brenner Ага.
President's Assistant Jennifer Полковник Ван Паттен, вы можете пройти прямо в ситуационную комнату.
Violet Да. Видишь ли, меня ждут в ситуационной комнате, так что занимайся своими делами.
President's Assistant Jennifer Мистер Бреннер, президент ждет вас в Овальном кабинете.
Sam Brenner [С насмешкой] Кто-то тут важнее.
Sam Brenner [Делает муунволк и обращается к охране президента, глядя на Виолет] Фредди, не пускай сюда эту швали.
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Matty В общем, моя мама его терпеть не может и говорит, что изобретёт ракету для охоты на шлюх, чтобы прикончить Синнамон.
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Eddie Plant Хотя бы Марта Стюарт приготовила бы мне панини или что-то в этом роде.
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Sam Brenner Для протокола — я потрясающий поцелуйщик. Все мы, задроты, такие, потому что ценим это больше.
Violet Ты же сегодня даже зубы не почистила!
Sam Brenner Я же съел Тик-Так!
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Eddie Plant Я сделал твою игру своей сучкой!
Professor Iwatani Что такое… «сучка»?
Sam Brenner Не парься. Он — преступник.
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Ludlow Lamonsoff Что я сейчас вижу? Вы что, солдаты или актёры из «Магии Майка»? Будете драться или голышом танцевать?
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Sam Brenner [Спасение Вайолет] Хватай мой могучий молот!
Violet Ты обожала это говорить.
Sam Brenner Да, обожала.
[Сэм нацеливает молот на Донки Конга]
Sam Brenner Ждал этого с 1982-го!
[Бросает молот в Донки Конга и убивает его]
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Violet Никому не говори, что я убила Смурфика!
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Ludlow Lamonsoff Смотри на меня, я просто объедение. Они сожрут меня как космические пельмени!
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Sergeant Dylan Cohan Ты мой второй любимый президент. Знаешь, Обама у меня всё равно на первом месте, правда?
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Q-Bert [показывая свою фирменную речевую облачко с символами, обозначающими ругань] Чёрт побери!
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Sam Brenner Я выучил кучу больших слов на наркотических тусовках в общежитии.
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Ludlow Lamonsoff Привет. Людлоу Ламонсофф. Мы уже встречались, но ты не вспомнишь — это было в кузове фургона Бреннера, и я смотрел через окно. *фырк* Ты пахнешь так приятно, словно книга Бытия.
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Eddie Plant Пак мен? Бах! Это моё. Давай достанем светошумовые пушки и вышвырнем этого урода обратно на ту планету, откуда он прилетел.
Ludlow Lamonsoff Нет, нет, светошумовые пушки не убьют Пак Мэна. Этих... маленьких призраков убьют.
Eddie Plant Бах! Давай достанем этих маленьких призраков.
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Sam Brenner Нужно идти в наступление.
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Admiral Porter [после просмотра пресс-конференции президента] Не знаю, что было бы хуже... если они провалятся или если им правда удастся.
Admiral Porter's Wife [за кадром из другой комнаты] Что это было, Джим?
Admiral Porter [крича] Можешь заткнуться на пять секунд!
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Brenner [гоняюсь за безумной многоножкой] Прошло 30 лет с тех пор, как я тебе зад оторвал, и повторю это снова!
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Q-Bert Здесь как на моей планете. Ни веселья, ни смеха. Только война.
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Лимонадная Сэди [после того, как маленький Уилл схватил её ведёрко с монетками у лотка с лимонадом] Эй! Верни это, ты лузер!
[Убегает]
Лимонадная Сэди Мама?
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Admiral Porter Ты слышал Холла и Оутса... ты всё профукал!
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Sweet Scout Girl Я тебя убью.
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Violet [после того, как Эдди быстро переместился в другое место] Ух ты, Эдди, как ты так быстро это сделал?
Eddie Потому что я чемпион, лейтенант Длинноногий!
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