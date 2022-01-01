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Мария Дойл Кеннеди
Мария Дойл Кеннеди
Maria Doyle Kennedy
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Мария Дойл Кеннеди
Maria Doyle Kennedy
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Дата рождения
25 сентября 1964
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Режиссер
Место рождения
Дублин, Ирландия
Рост
168 см
Биография Марии Дойл Кеннеди
Родился 25 сентября 1964 года. Дублин, Ирландия.
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Фильмография Марии Дойл Кеннеди
Легенда о волках
анимация, фэнтези, семейный, приключения
2020, Ирландия / Люксембург / США / Франция / Великобритания
8.0
Рок-н-рольщики
комедия, мелодрама, мюзикл
2016, Ирландия / Великобритания / США
7.0
Заклятие 2
ужасы
2016, США
7.0
Тысячу раз "спокойной ночи"
драма
2013, Норвегия / Ирландия / Швеция
6.0
Таинственный Альберт Ноббс
драма
2011, Великобритания / Ирландия
6.0
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