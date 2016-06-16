Меню
Заклятие 2 - дублированный трейлер 2
Заклятие 2. Дублированный трейлер 2

Дата публикации: 6 апреля 2016
Заклятие 2 – Супругов занесло в город Энфильд. На этот раз экстрасенсам довелось столкнуться с могущественным демоном, претендующим на звание владыки здешних мест. Скептически настроенные горожане начали подозревать друг друга в происшествиях, в их сердцах поселилась вражда и ненависть.
SKY 16 июня 2016, 22:37
Оценка
Капец стремный трейлер
16 июня 2016, 22:37 Ответить
Андрей Чайка 18 июня 2016, 11:59
Оценка
Доброго дня всем! Вчера ходил на данную картину! скажу честно! сидел и щурился 2 часа!!!) да страшно было!!! Любителям ужастиков! советую!!!
18 июня 2016, 11:59 Ответить
Киноманка 22 июня 2016, 15:15
Оценка
Отвратительный, нудный, затянутый фильм, с размазанным сюжетом и слитой концовкой. Весь "ужас" построен на нагнетающей, неприятной фоновой музыке и резких появлениях призрака.
Не рекомендую, зря потраченное время
22 июня 2016, 15:15 Ответить
Виталий Деркаченко 27 июня 2016, 21:57
Хрень полная! эта часть с первой частью даже рядом не стояла...
27 июня 2016, 21:57 Ответить
Julie Wonders 28 июня 2016, 16:54
Оценка
Шикарно! Люблю фильмы Джеймса Вана за особую атмосферу! За винтажные дома 70-х годов со старинной мебелью, скрипучими половицами, и кучей антикварных мелочей. За падающие со стен картины, неожиданные громкие стуки и хлопающие двери ветхих шкафов и подвалов. За шум воды в проржавевших трубах и зловещие детские игрушки. За большую семью с детьми в центре сюжета и за напоминание о простых семейных ценностях. За героев в бабушкиных начнушках и за прическу Патрика Уилсона в стиле "Элвис, я люблю тебя". За историю, основанную на реальных событиях. За реальные фотографии и аудиозаписи, вплетенные в сюжет. При этом здесь нет жестоких убийств с реками крови, поеданием или отрывом частей тела, но фильм держит в напряжении в течение всего просмотра, оправдывая свой жанр на 100%. Джеймс Ван великолепен, а актерская игра Веры Фармиги и Патрика Уилсона - просто безграничный респект с моей стороны! Снимаю шляпу. Must watch!
28 июня 2016, 16:54 Ответить
Андрей 20 июля 2016, 13:22
Оценка
очень понравилась первая часть и не ожидал ничего от второй, но...
хороший, страшный, с интересным сюжетом фильм!
рекомендую!
да, сюжет немного затянут, но оригинально построен, нечитаемо развитие событий!
думаю, будет третья часть и буду, пожалуй, ждать!
20 июля 2016, 13:22 Ответить
7.6 Заклятие 2
Заклятие 2 ужасы, 2016, США
