Заклятие 2
– Супругов занесло в город Энфильд. На этот раз экстрасенсам довелось столкнуться с могущественным демоном, претендующим на звание владыки здешних мест. Скептически настроенные горожане начали подозревать друг друга в происшествиях, в их сердцах поселилась вражда и ненависть.
Не рекомендую, зря потраченное время
хороший, страшный, с интересным сюжетом фильм!
рекомендую!
да, сюжет немного затянут, но оригинально построен, нечитаемо развитие событий!
думаю, будет третья часть и буду, пожалуй, ждать!
Авторизация по e-mail