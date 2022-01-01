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Киноафиша Фильмы Заклятие 2 Заклятие 2, 2016: актеры и роли
The Conjuring 2 Заклятие 2 2016 / США
7.7 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 7.3
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Заклятие 2, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Ван Джеймс Ван James Wan
В ролях
Вера Фармига Вера Фармига Vera Farmiga Патрик Уилсон Патрик Уилсон Patrick Wilson Фрэнсис О’Коннор Фрэнсис О’Коннор Frances O'Connor Саймон МакБерни Саймон МакБерни Simon McBurney Мария Дойл Кеннеди Мария Дойл Кеннеди Maria Doyle Kennedy Стерлинг Джеринс Стерлинг Джеринс Sterling Jerins Хавьер Ботет Хавьер Ботет Javier Botet Робин Аткин Даунс Робин Аткин Даунс Robin Atkin Downes Шэннон Кук-Чун Шэннон Кук-Чун Shannon Kook-Chun
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