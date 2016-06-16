Наша рецензия

Имя Джеймса Вана хорошо знакомо каждому почитателю современных хорроров. Во-первых, он положил начало продолжительной и крайне жестокой эпопее «Пила». Во-вторых, он запустил ещё две истории, «Астрал» и «Заклятие», которые явно ждёт участь очередных долгоиграющих проектов. Сейчас на экраны выходит вторая часть кошмарных похождений Эда и Лоррейн Уорренов. Кто не в курсе, эти двое не являются продуктом воображения сценаристов, а действительно вели расследования…