В каком порядке смотреть все части фильма «Заклятие»

«Заклятие, 2013»

Лоррейн и Эд Уоррены уже много лет изучают потусторонние явления. Они создали музей атрибутов магии и Общество исследования. К пару обращается семья фермеров и просит помощи. Роджер Перрона, его жена и пятеро детей недавно переехали в новое жилье. Однажды девочки нашли вход в подвал и открыли его. После этого в доме начали происходить необъяснимые и зловещие события. Собака внезапно умирает, все часы ночью перестают идти. Птицы, пролетающие над участком, падают, а спящих девочек за ноги кто-то хватает. Синди, одна из дочек Перронов, ходит во сне, а младшая, Эйприл, утверждает, что в доме есть мальчик. Становится ясно: вместе с семьей в доме живет некая паранормальная сущность, которая не желает оставлять жилище в покое. Уоррены начинают расследование и выясняют, что речь идет о демонической силе, которая пытается вселиться в дочь Роджера и Кэролин.

«Заклятие 2», 2016

В основе сюжета второй части лежат реальные события – история Энфилдского полтергейста, но фильм содержит множество отступлений от них. Джанет, дочь семьи Ходжсонов, со своей подругой делает спиритическую доску. Девочки некоторое время играют, а после этого в доме начинают происходить странные вещи. Спящая Джанет начинает во сне разговаривать с пожилым мужчиной, который сердито настаивает на своем: дом принадлежит ему. Потом семья замечает, как в доме перемещаются предметы. Во время интервью, которое СМИ пытается провести с Ходжсонами, в Джанет вселяется личность Билла Уилкинса, который умер в этом доме. От его имени Джанет изъявляет желание вернуть свое жилище. Из-за демонической одержимости девочки семья вынуждена обратиться за помощью к Уорренам. Лоррейн не на шутку встревожена: незадолго до этого у нее было видение о смерти Эда. Несмотря на угрозу, исследователь принимается за дело.

«Заклятье: Наши дни», 2017

Этот фильм не имеет прямого отношения к оригинальной серии. Сюжет начинается с жутких событий. В 2005 году пятеро богослужителей совершили большое злодеяние: убили монахиню. По словам священников, в тело несчастной женщины вселилась демоническая сущность, что и привело к смерти. Но никто не может утверждать, насколько достоверна эта информация. Главная героиня фильма, журналистка Николь, решает самостоятельно выяснить детали происшествия и начинает независимое расследование. Чем больше подробностей выясняется, тем сильнее ужас, охватывающий девушку. Многие подтверждают, что в смерти монахини виноват демон, и говорят, что он не был изгнан полностью. Николь уже втянута в дело, и теперь ей предстоит столкнуться с неизведанной опасностью лично.

«Заклятье: Дом 32»

Двое братьев постоянно ссорятся и поддразнивают друг друга. Любимая игрушка младшего, стеклянный шар, укатывается под квартиру, возле которой ребятам строго запрещено находиться. Входная дверь внезапно открывается, и мальчики видят седую женщину. Она сидит спиной к гостям… Через несколько лет после событий в дом заселяется семья. С первого дня их начинают преследовать странности. Один из сыновей получает записки, другой разговаривает с куклой, которую видит в телевизоре. Пожилой дедушка бредит, часто находится в неадекватном состоянии. В доме слышно посторонний шум, видно загадочные силуэты. Ампаро, единственная дочка в семье, вынуждена искать причину происходящего, так как родители поначалу не замечают происходящего.