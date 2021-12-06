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Джон Маскер
Джон Маскер
John Musker
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Джон Маскер
John Musker
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Дата рождения
8 ноября 1953
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Сценарист, Режиссер
Биография Джона Маскера
Родился 8 ноября 1953 года. Чикаго, Иллинойс, США.
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Фильмография Джона Маскера
Моана
анимация
2016, США
8.0
Принцесса и лягушка
мелодрама, мюзикл, комедия, семейный, анимация
2009, США
7.0
Пробуждение Спящей Красавицы
документальный
2009, США
7.0
Планета сокровищ
анимация, семейный, фантастика, приключения
2002, США
5.0
Геркулес
семейный, анимация, приключения, мюзикл, комедия
1997, США
6.0
Аладдин
сказка, мюзикл, семейный, анимация, комедия, приключения
1992, США
8.0
Русалочка
мюзикл, анимация, сказка, семейный
1989, США
7.0
Metal Men
боевик, анимация, фантастика
, США
0.0
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Создатели мультфильма Disney «Аладдин» готовят анимационный проект по комиксам DC «Металлические люди»
Также в работе примет участие сценаристка «Космического джема 2».
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6 декабря 2021 17:11
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