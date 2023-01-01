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Моана Моана
Киноафиша Фильмы Моана Моана, 2016: актеры и роли
Moana Моана 2016 / США
8.2 Оцените
86 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Моана, 2016: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Джон Маскер Джон Маскер John Musker Рон Клементс Рон Клементс Ron Clements
В ролях
Дуэйн Джонсон Дуэйн Джонсон Dwayne Johnson
Роли озвучивали
Аулии Кравалхо Аулии Кравалхо Auli'i Cravalho Рэйчел Хаус Рэйчел Хаус Rachel House Темуэра Моррисон Темуэра Моррисон Temuera Morrison Джемейн Клемент Джемейн Клемент Jemaine Clement Николь Шерзингер Николь Шерзингер Nicole Scherzinger Алан Тьюдик Алан Тьюдик Alan Tudyk Оскар Кайтли Оскар Кайтли Oscar Kightley
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