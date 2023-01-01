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Скоро в прокате "Изумительный Морис"
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Моана
Моана, 2016: актеры и роли
Moana
Моана
2016 / США
Трейлер
8.2
Оцените
86
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Моана, 2016: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Джон Маскер
John Musker
Рон Клементс
Ron Clements
В ролях
Дуэйн Джонсон
Dwayne Johnson
Роли озвучивали
Аулии Кравалхо
Auli'i Cravalho
Рэйчел Хаус
Rachel House
Темуэра Моррисон
Temuera Morrison
Джемейн Клемент
Jemaine Clement
Николь Шерзингер
Nicole Scherzinger
Алан Тьюдик
Alan Tudyk
Оскар Кайтли
Oscar Kightley
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