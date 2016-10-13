Moana

, 2016
Moana
USA / Animation / 18+
Synopsis

In Ancient Polynesia, when a terrible curse incurred by the Demigod Maui reaches Moana's island, she answers the Ocean's call to seek out the Demigod to set things right.

Cast

Dwayne Johnson
Auli'i Cravalho
Rachel House
Temuera Morrison
Jemaine Clement
Nicole Scherzinger
Director John Musker, Ron Clements
Writer Jared Bush, Ron Clements, John Musker, Kris Williams
Composer Mark Mancina
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2016
Online premiere 25 November 2016
World premiere 13 October 2016
Release date
1 December 2016 Russia WDSSPR 6+
26 December 2016 Argentina
26 December 2016 Australia
24 November 2016 Azerbaijan
24 November 2016 Belarus
5 January 2017 Brazil
23 November 2016 Canada
24 November 2016 Croatia
24 November 2016 Czechia U
2 February 2017 Denmark
25 November 2016 Estonia
30 November 2016 France
22 December 2016 Germany
2 December 2016 Great Britain
22 December 2016 Greece
26 January 2017 Hong Kong I
1 December 2016 Hungary
2 December 2016 India
25 November 2016 Indonesia
22 December 2016 Italy
11 March 2017 Japan
24 November 2016 Kazakhstan
25 November 2016 Lithuania V
26 December 2016 Malaysia
2 December 2016 Mexico
24 November 2016 Montenegro
30 November 2016 Netherlands
26 December 2016 New Zealand
13 October 2016 Norway 6
24 November 2016 Portugal
12 October 2023 Puerto Rico PG
16 October 2023 Serbia
1 December 2016 Slovakia
12 January 2017 South Korea
2 December 2016 Spain
3 February 2017 Sweden
26 January 2017 Taiwan
1 December 2016 Thailand
23 November 2016 USA
24 November 2016 Ukraine
25 November 2016 Viet Nam
MPAA PG
Budget $175,000,000
Worldwide Gross $643,332,974
Production Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Hurwitz Creative
Also known as
Moana, Vaiana, Moana: Un mar de aventuras, Моана, Hành Trình Của Moana, Moana and the Legendary Sea, Moana to Densetsu no Umi, Moana: Um Mar de Aventuras, Oceania, Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa, Vaiana - Das Paradies hat einen Haken, Vaiana : La Légende du bout du monde, Vaiana: iskanje bajeslovnega otoka, Vaiana: Legenda o oceáne, Vaiana: Në kërkim të ishullit mitik, Vaiana: Skarb oceanu, Vajana, Βαϊάνα, Вајана, Ваяна, Смелата Ваяна, モアナと伝説の海, 摩瓦娜, 摩阿娜, 海洋奇緣, 海洋奇缘, 莫阿娜, 魔海奇緣

8.0
Rate 95 votes
7.6 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  312 In the Animation genre  58 In films of USA  216 In films of 2016  7

Quotes

Moana Okay, first, I am not a princess. I'm the daughter of the chief.
Maui Same difference.
Moana No.
Maui If you wear a dress, and have an animal sidekick, you're a princess.
