[Моана обнаружила, что её питомец-петух Хейхей прокрался на её лодку. Хейхей оглядывается и видит вокруг только воду, ни одного берега. Он кричит от испуга]
Heihei
УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ!
[Моана надевает на его голову кокосовую скорлупу, чтобы он перестал кричать, он замолкает. Она снова поднимает скорлупу, и Хейхей продолжает кричать, увидев море, но Моана снова надевает скорлупу на его голову]
Moana
[медленно поднимает скорлупу с головы Хейхея]
Всё хорошо. Ты в порядке. Видишь? Вот так. Красивая вода. Океан — мой друг.
[Моана опускает руку в воду. Хейхей видит это, затем прыгает головой вперёд в воду, полностью погружаясь. Встревоженная, Моана спускается по краю плота и осматривается]
Moana
[обеспокоенно]
Хейхей?
[Хейхей плывёт мимо, в пяти футах от плота, голова под водой, ноги торчат вверх]