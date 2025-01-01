[Моана обнаружила, что её питомец-петух Хейхей прокрался на её лодку. Хейхей оглядывается и видит вокруг только воду, ни одного берега. Он кричит от испуга]

[Моана надевает на его голову кокосовую скорлупу, чтобы он перестал кричать, он замолкает. Она снова поднимает скорлупу, и Хейхей продолжает кричать, увидев море, но Моана снова надевает скорлупу на его голову]

Moana [медленно поднимает скорлупу с головы Хейхея] Всё хорошо. Ты в порядке. Видишь? Вот так. Красивая вода. Океан — мой друг.

[Моана опускает руку в воду. Хейхей видит это, затем прыгает головой вперёд в воду, полностью погружаясь. Встревоженная, Моана спускается по краю плота и осматривается]