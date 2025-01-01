Меню
Цитаты из мультфильма Моана

Moana Ладно, во-первых, я не принцесса. Я дочь вождя.
Maui Да какая разница.
Moana Нет.
Maui Если на тебе платье и есть зверушка напарник — значит, ты принцесса.
Tamatoa [Последние реплики, сцена после титров] Блестящий, я такой блестящий. Хотя мне это не помогло, да? Все еще висю вниз головой. Нужно всего лишь немного толчка. Уф. Давай по-честному? Если бы меня звали Себастьян и у меня был крутой ямайский акцент, ты бы точно мне помог. Ты бы помог. Знаешь, что помог.
Maui [Использование клюва Хейхей, чтобы подписать весло Моаны] Когда ты пользуешься птицей, чтобы писать, это называется твитить.
[Моана, покрытая сверкающими ракушками, схвачена Таматоа]
Таматоа [смеётся] Что у нас тут? Блестяшка, сияшка... Погоди-ка.
[Бросает Моану в воздух, из-за чего ракушки с неё слетают]
Таматоа Фу! Это человек! Что ты делаешь здесь, в Царстве Монс-?
[Глаза Таматоа дергаются по-разному, из-за чего Моана постоянно переводит взгляд с одного на другой]
Таматоа Выбирай глаз, детка. Я не... не могу сосредоточиться на том, что говорю, если ты будешь... Да, выбирай. Выбирай!
[после того, как Моана впервые пытается управлять лодкой и терпит крушение]
Моана Ты скажешь папе?
Бабушка Тала Я его мама. Мне ничего ему не нужно говорить.
Мауи [Моане] Если начнёшь петь, меня стошнит.
Tamatoa Ты просто хочешь, чтобы я говорил о себе? Если да... я с радостью.
Moana А?
Tamatoa В *песенной* форме!
Moana [обращаясь к океану] Эм... *что*? Я сказала, помоги мне! А ты лодку мою крушишь? Это никак не *помогает*!
[Она пинает воду, которая отступает, из-за чего она падает]
Moana Рыбы п#йц в тебя... весь день!
Maui [лежит лицом вниз на плавнике каноэ] Если течение тёплое — значит, идёшь в правильном направлении.
Moana [кладе́т руку в воду за ним] Холодно. Постой, теплее становится.
[видит выражение облегчения на его лице]
Moana Аа! Это ужасно! Что с тобой не так?
Tamatoa Ты забавное такое странное существо, да?
[Пытается отнять ожерелье Моаны]
Moana [вырывает его обратно] Не трогай! Это моей бабушки!
Tamatoa [насмешливо повторяет] «Это моей бабушки!» Я съел свою бабушку! И это заняло целую неделю, потому что она была просто огромная.
Tamatoa [после того, как Моана и Мауи ускакали, перевернув его] Эй! Эй!... Тебе песня понравилась?
[первые строки]
Бабушка Тала Вначале была только безбрежная гладь океана, пока не появилась Материнский Остров — Те Фити. В её сердце заключена великая сила — сила создавать жизнь. И Те Фити делилась этой силой со всем миром. Но со временем некоторые начали искать сердце Те Фити. Они верили, что, завладев им, получат великую силу творения. И вот однажды самый отважный из них отправился в путь через безкрайний океан, чтобы забрать его. Он был полубогом ветра и моря. Воином. Ловкачом. Перевёртышем, способным менять облик с помощью магического рыболовного крюка. И звали его — Мауи.
[Мауи забирает Сердце Те Фити, и остров начинает разрушаться, пока он убегает]
Бабушка Тала Но без её сердца Те Фити стала рушиться, порождая ужасную тьму.
[Мауи прыгает со скалы и превращается в ястреба, улетая к своей лодке]
Бабушка Тала Мауи попытался убежать, но встретился с другим, кто искал Сердце. Те Ка! Демон земли и огня. Мауи сбили с неба, и с тех пор его никто не видел. А его магический крюк и Сердце Те Фити были потеряны в море. Там, даже спустя тысячу лет, Те Ка и демоны глубин всё ещё охотятся за Сердцем. Прячась в тьме, что продолжает распространяться, прогоняя наших рыб, высасывая жизнь с острова за островом, пока каждый из нас не будет съеден кровожадными челюстями неотвратимой смерти!
[один ребёнок испуганно кричит, другой теряет сознание, а Моана хлопает в ладоши]
Бабушка Тала Но однажды Сердце найдёт тот, кто отправится дальше нашего рифа, найдёт Мауи, переправит его через великий океан, чтобы вернуть Сердце Те Фити и спасти нас всех.
Maui Курица жива!
Moana Если хочешь что-то мне сказать, просто скажи! Ты хочешь мне что-то сказать?
[Бабушка Тала оглядывается на Моану с улыбкой]
Gramma Tala Ты хочешь что-то услышать?
Maui Серьёзно? Дышащая стрелка прямо в мою задницу?
Moana [поёт] Я пересекла горизонт, чтобы найти тебя. / Я знаю твоё имя. / У них украли сердце изнутри тебя. / Но это не определяет тебя. / Это не то, кто ты есть. / Ты знаешь, кто ты... кто ты на самом деле.
Gramma Tala [Моане] Что бы ни случилось... свали это на свинью.
Moana Пусть она придёт ко мне.
[Мауи только что обманул Моану, заперев её в пещере, украл её лодку и увёз с собой вечно недоумевающего Хейхей]
Мауи [к Хейхей] И я тебя в животике люблю. А теперь давай тебя хорошенько откормим, ножка.
[Мауи кладёт немного кукурузы и семян перед Хейхей]
Мауи [Хейхей делает паузу, а потом клюёт участок палубы, где нет ни семян, ни кукурузы. Мауи с изумлением и шоком наблюдает за невероятной тупостью Хейхей]
Sina Иногда то, кем мы хотели бы стать, то, что хотели бы уметь, просто не суждено.
Моана [Замечает татуировку персонажа с развевающимися волосами, который бросает младенца в океан на спине Мауи] Как ты получаешь свои татуировки?
Мауи Они появляются, когда я их заслуживаю.
Моана А как ты заслужил эту? Для чего она?
Мауи Это, э-э, открытие человека по имени Нан-я.
Моана Кто такой Нан-я?
Мауи Нан-я бизнес.
Maui [из трейлера] Ты знаешь, кто такой Мауи? Только величайший полубог всех островов Тихого океана, с его волшебным крюком он замедлил солнце, вытащил острова из моря, сражался с монстрами! И я знаю, потому что я — Мауи
[для тату Мини Мауи]
Maui Эй! Позволь мне, пожалуйста
Maui Ладно. Я ухожу.
[прыжок с лодки]
[Моана обнаружила, что её питомец-петух Хейхей прокрался на её лодку. Хейхей оглядывается и видит вокруг только воду, ни одного берега. Он кричит от испуга]
Heihei УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ!
[Моана надевает на его голову кокосовую скорлупу, чтобы он перестал кричать, он замолкает. Она снова поднимает скорлупу, и Хейхей продолжает кричать, увидев море, но Моана снова надевает скорлупу на его голову]
Moana [медленно поднимает скорлупу с головы Хейхея] Всё хорошо. Ты в порядке. Видишь? Вот так. Красивая вода. Океан — мой друг.
[Моана опускает руку в воду. Хейхей видит это, затем прыгает головой вперёд в воду, полностью погружаясь. Встревоженная, Моана спускается по краю плота и осматривается]
Moana [обеспокоенно] Хейхей?
[Хейхей плывёт мимо, в пяти футах от плота, голова под водой, ноги торчат вверх]
Gramma Tala Когда я умру, я вернусь в образе одного из них.
[Манта-скаты танцуют вокруг неё, пока она танцует с водой]
Gramma Tala Или я выбрала не тот тату!
[татуировка манты на её спине]
Moana Почему ты ведёшь себя *странно*?
Gramma Tala Я деревенская сумасшедшая. Это моя работа.
Maui [Обучение Моаны навигации] Ты измеряешь звёзды, а не даёшь небу пять.
Moana [Хейхей] Те Ка не может идти за нами в воду. Мы пройдем мимо барьерных островов... доберемся до Те Фити. Ты этого не понимаешь... потому что ты курица.
Моана [Таматоа собирается съесть Мауи] Эй!
Таматоа Чё?
Моана [держит что-то похожее на Сердце Тефити] У меня для тебя кое-что блестящее!
Таматоа [Таматоа выплевывает Мауи; в изумлении] Сердце Тефити!
[Угрожающе]
Таматоа От меня не убежишь!
[Моана бросается бежать]
Таматоа [Следит за ней; с насмешливым удивлением] О, да ты *можешь* убежать от меня! Ты постоянно меня удивляешь!
Gramma Tala Нет такого места, куда бы ты ни пошёл — я всегда буду с тобой.
Maui Я не родился полубогом. У меня были обычные родители. Они, эээ... взглянули на меня и решили... что не хотят меня. Они бросили меня в море, будто я... ничто. Но меня нашли боги. Они дали мне крюк. Сделали меня... Мауи. И я вернулся к людям. Я дарил им острова, огонь, кокосы. Всё, что они могли пожелать.
Moana Ты взял у них Сердце. Ты сделал всё для них... чтобы они тебя полюбили.
Maui [торжественно] Этого никогда не было достаточно.
[Моана перебегает к лодке, садится рядом с Мауи]
Moana Возможно, боги нашли тебя не просто так. Может, океан привёл тебя к ним, потому что увидел в тебе того, кого стоит спасти. Но богами тебя сделал не он. Ты сам.
Moana Ты в порядке? Майи?
[Майи поворачивается, злобно смотрит на треснувший крюк, из крюка искрит фиолетовая молния]
Maui [Холодно] Я же говорил тебе — возвращайся.
Moana Я думала, у нас получится.
Maui "У нас"?
Moana Я думала, что "я" справлюсь.
[о крюке Майи]
Moana Мы сможем его починить.
Maui Он сделан богами. Его нельзя починить!
Moana В следующий раз будем осторожнее. Тэ Ка застряла у островов-барьеров. Это лава. Она не может войти в воду. Мы найдем обходной путь.
Maui Я не вернусь.
Moana Что...? Нам еще нужно вернуть сердце.
Maui Мой крюк треснул. Еще один удар — и всё кончено.
Moana Майи, ты должен вернуть сердце.
Maui Без крюка я — ничто.
Moana Это не так.
Maui [Кричит] БЕЗ МОЕГО КРЮКА Я — НИЧТО!
Moana [Моана отступает в ужасе. Майи роняет сердце, Моана поднимает его] Мы здесь только потому, что ты сначала украл сердце.
Maui Нет, мы тут, потому что океан сказал тебе, что ты особенный, и ты поверил.
Moana Я — Моана из Мотунуи. Ты пойдёшь со мной на мою лодку...
Maui Прощай, Моана.
Moana ...поплывём через моря...
Maui Я не собираюсь умирать, чтобы ты доказывал, что не тот, кем хочешь казаться.
Moana [на грани слёз] ...и вернуть сердце Тэ Фити. Океан выбрал меня!
Maui [Холодно] Он ошибся.
Moana [пробует немного мяса, которое ей дали] Ммм! Это вкусная свинина!
[Пуа, домашняя свинья Моаны, смотрит на неё с «грустными глазками щенка»]
Moana Ой! Я не хотела... нет, я не... Что? Меня зовут, так что мне надо... Пока!
Moana Я пыталась, бабуля... Но у меня не получилось.
Gramma Tala Это не твоя вина. Мне не следовало так много возлагать на твои плечи. Если ты готова возвращаться домой... Я пойду с тобой.
[как Моана собирается грести обратно домой, она останавливается]
Gramma Tala Почему ты колеблешься?
Moana Не знаю.
Moana [измотанная и падающая у руля] Я — Мoана с Моту...
[начинает дремать, и волна сбивает её с толку, она резко просыпается]
Moana Залезай на мою лодку!
Житель [Моане; про ХейХея, который клюёт огромный камень перед собой. Пуа смотрит на ХейХея с тревогой] Меня очень интересует эта курица, которая ест камень. У него, по сути, нет ума даже для самых простых вещей. Так что мы просто...
[моргает кокетливо]
Житель ...приготовим его?
Моана Ну, некоторые наши силы скрыты глубже, а другие...
[Моана видит, что ХейХей проглотил камень, из-за чего у него выпирает шея]
Моана ...очень-очень глубоко...
[надеюсь]
Моана Но я уверена, что в ХейХее гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.
[ХейХей крякает; он выплёвывает камень прямо перед собой. ХейХей останавливается, а потом снова начинает клевать камень, как и раньше. Пуа отворачивается, явно потрясённый]
[повторяющаяся фраза]
Maui Чиииихууу!
Maui [из трейлера] Ты знаешь, кто такой Мауи? Великий полубог, что остановил солнце, вытащил острова из океана и сражался с чудовищами. Знаешь, почему я всё это знаю? Потому что *я* — Мауи!
[из трейлера]
Maui Что же должен сделать полубог?
Moana [поёт] Я знаю путь / Я — *Моана*!
[Мауи проходит мимо ХейХея, но затем возвращается и хватает его за шею]
Maui [нарушение четвёртой стены; высоким голосом] Закуска для лодки!
Moana [Моана только что узнала, что она — потомок мореплавателей; она выбегает из пещеры, взволнованно крича] Мы были мореплавателями! Мы были мореплавателями! Мы были мореплавателями!
[садится рядом с Талой; спокойно]
Moana Почему мы перестали?
Gramma Tala *Мауи.* Когда Мауи украл у матери-острова, наступила темнота, проснулась Тэ Ка, появились чудовища, рыбацкие лодки перестали возвращаться. Чтобы защитить наш народ, древние вожди похоронили наше прошлое, чтобы его забыли. Прошли годы, и мы забыли, кто мы. А теперь тьма распространяется, забирает наших рыб, лишает жизни остров... за островом!
[Тала указывает на участок острова с засохшей растительностью; Моана ахает]
Moana [осознавая] *Наш* остров!
Gramma Tala [с оптимизмом] Но однажды кто-то покинет наш остров, отправится в путешествие через океан, найдёт Мауи...
[Тала открывает свой кулон из абалона и кладёт в руку Моаны зелёный нефритовый камень; Сердце Тэ Фити]
Gramma Tala ...И вернёт Сердце Тэ Фити! Я была там в тот день... Океан выбрал тебя.
[Перед их глазами океан оживает и тянется, чтобы взглянуть на двух женщин, на фоне играет музыка]
Moana [Бабушка Тала подбодрила Моану тайком вырваться к океану на одном из пришвартованных кораблей. Как раз перед тем, как Моана собирается действовать, Вождь Туи замечает её, выглядывающую из кустов вместе с бабушкой.] П-Папа! Я просто смотрела на лодки! Я никуда на них не собиралась садиться.
Tamatoa Я лучше буду блестеть! Как сокровище с затонувшего пиратского корабля. Почисти палубу и сделай, чтобы блестело! Я буду сиять, как ожерелье богатой дамы. Чш! Минутку. Разве не знаешь? Рыбы — тупые, тупые, тупые, они гонятся за всем, что блестит. Новички, эх. И вот они идут, идут, идут к самой яркой блестящей штуке.
[ловит рыбу ртом]
Tamatoa Ммм, рыбный ужин! Я обожаю бесплатную еду, а ты выглядишь как морепродукты.
Tamatoa Вдали от тех, кто тебя бросил, в погоне за любовью этих людей, которые заставили тебя почувствовать себя нужным. Ты пытался быть сильным, но твоя броня просто недостаточно крепка!
Tamatoa Ну-ну-ну. Маленький Мауи испытывает проблемы со своим видом. Ты, маленький полу-деми-мини бог. Ай! Какое ужасное выступление, свали с крючка! Понял? Ты уже не раскачиваешься, как раньше, чувак! Но я должен отдать тебе должное за своё начало и за твои татуировки снаружи. Потому что, как и ты, я сделал из себя произведение искусства. Я никогда не прячусь. Не могу! Я слишком блестящий!
Tamatoa Зачем ты здесь?
Moana Потому что ты потрясающий! И мы, смертные, слышали историю о крабе, который стал легендой! И я узнала, как ты стал таким - крабовым!
Maui Хочешь добраться до Те Фити? Придётся пройти через целый океан бед. Не говоря уже о Те Ка, лавовом монстре. Ты когда-нибудь побеждал лавового монстра?
Moana Нет. А ты?
Maui Не лезь в это, а то спать будешь в моей подмышке.
Moana Не трогай, это принадлежит моей бабушке.
Tamatoa «Это моя бабуля.» Я съел свою бабулю! И это заняло неделю, потому что она была просто огроменная.
Maui Океан — это полная дичь!
Gramma Tala [пение] Мне нравится танцевать с водой. С обратным течением волн. Вода такая озорная.
[брызги Моаны]
Gramma Tala Ха! Мне нравится, как она шалит!
Moana Входа не вижу.
Maui Да потому что он появляется только после человеческой жертвы.
[Моана резко вздыхает]
Maui Шучу! Вот ты серьёзный.
Tamatoa Знаешь, Таматоа не всегда был таким гламурным. Раньше я был серым скучным крабом. Но теперь я понял — я могу быть счастлив, потому что я красавчик, детка!
Моана Научи меня управлять парусом. Моя задача — переправить Мауи через великий океан. Я должна — я должна уметь ходить под парусом.
Мауи Это называется «путь поиска», принцесса. Это не просто паруса и узлы, а умение видеть путь в своей голове. Знать, где ты, понимая, где был.
Maui Океан тебе не помогает. Ты сам себе помогаешь!
Мауи Если течение тёплое — ты движешься в правильном направлении.
Моана [засовывает руку в воду] Холодно. Погоди, теплее становится...
[поднимает глаза и видит, как Мауи хитро улыбается]
Моана Аргх! Это отвратительно! Что с тобой не так?
Maui Эй! Кто с двумя большими пальцами поднял небо, когда ты ещё ползал? Этот парень! Когда стало холодно ночью, кто украл у огня искру? Смотришь на него, йо! О! Ещё я поймал солнце на лассо. Пожалуйста. Чтобы удлинить твои дни и принести веселье. Ещё я приручил ветер. Пожалуйста! Чтобы наполнять твои паруса и трясти твои деревья!
Tamatoa Смотри, как я сверкаю, словно алмаз в грубой огранке. Вихляю всем, чем могу, всё у меня блестит! Шли свои войска, но их никогда не будет достаточно! Моя панцирь слишком крепкий. Мауи, чувак! Можешь пытаться, пытаться, пытаться, но полубога не победить раку. Проверь в энциклопедии! Ты умрёшь, умрёшь, умрёшь! А теперь пора разорвать твоё больное сердце на куски.
Tamatoa Мауи! Пора тебе влепить по заднице! Видел когда-нибудь такого блестящего? Наслаждайся, потому что это последний раз. Вот так жизнь, дружок. Я такой блестящий! Сейчас я тебя съем, так что готовь свою последнюю мольбу, специально для меня. Ты никогда не будешь таким блестящим. Хотел бы ты быть таким классным и блестящим!
Maui Знаешь, если подумать... Чувак, честно, я могу рассказывать бесконечно. Могу объяснить любое природное явление. Прилив, траву, землю? О, это Мауи просто шалит! Я убил угря, похоронил его внутренности. Выросло дерево — вот тебе и кокосы! Какой урок, в чём суть? Не связывайся с Мауи, когда он в ударе! И этот узор на моей коже — карта всех моих побед. Смотри, где я побывал, я заставляю всё происходить! Посмотри на этого мини-Мауи, та-тикетти-топ-топ! Хахахаха, эй!
Maui Ну, в любом случае, позволь сказать — не за что за этот чудесный мир, который ты знаешь! Эй, всё нормально, всё нормально, не за что! Хотя, если подумать, мне уже пора! Эй, сегодня твой день говорить «не за что», потому что мне нужна эта лодка. Я отплываю, отплываю, не за что. Потому что Майви может всё, кроме как плавать! Не за что! Не за что! И спасибо!
Tamatoa Бабка твоя говорила — слушай своё сердце? Будь самим собой? Мне достаточно трёх слов, чтобы её опровергнуть. Твоя бабка врёт!
Maui Ну, что сказать, не за что! Я острова из моря достал! Молиться не надо, всё нормально, не за что! Наверное, это просто я такой! Не за что! Не за что!
Maui Ладно, ладно. Я понимаю, что происходит. Ты лицом к лицу с величием, и это странно. Ты даже не знаешь, что чувствовать. Это мило! Ну, приятно видеть, что люди не меняются. Открой глаза, начнем. Да, это действительно я, это Мауи, вдыхай. Знаю, это многое — волосы, тело, когда смотришь на полубога!
Maui Что тут скажешь — не за что! За приливы, солнце, небеса. Эй, всё нормально, всё нормально, не за что! Я всего лишь обычный полубог!
Maui Какамо́ра.
Moana Ка-какие?
Maui Сначала достану мой крюк.
Moana Потом спасём мир! По рукам?
Maui По рукам.
Maui Эй, всё нормально — всё нормально. Мы скоро умрём.
Мауи Ни один смертный не полезет в Царство...
[Моана врезается в него. Мауи смотрит, как она падает в пропасть]
Мауи Ну, она мертва.
Мауи [Моана только что взялась отбиваться от какамор и вернуть сердце, взяв с собой весло] Эй! Чем мне теперь рулить?
[раздражается]
Мауи Они тебя просто убьют!
[Моана садится на лодку Какамор. Большая группа какамор поворачивается и смотрит на неё]
Моана [смело улыбается] *Кокосы.*
[Моана надаёт какаморам по заднице веслом]
Moana Мы живы! Мы живы... а-а!
Maui Слушай. Я ценю то, что ты сделал там.
Moana Ммхм. Ммхм. Ммхм. Ммхм.
Maui Хватило смелости. Но... прости. Я пытаюсь быть искренним хотя бы раз, и кажется, что ты отвлекаешься.
Moana Нет! Нет, ни за что.
Maui Серьёзно. Потому что ты смотришь на меня так, будто у меня есть...
[вздыхает]
Maui Голова акулы.
Moana Что?! У тебя голова акулы, потому что я...
Maui Слушай. Суть в том... Ради маленькой девочки... ребенка... чего угодно... кому не место быть там... Ты сделал мне добро. Но ты тоже почти умер. И я не смог победить того глупого краба. Так что шансы победить Те Ка: ноль. До Те Фити мы точно не доберёмся. Эта миссия проклята.
Moana Это не проклятие.
Maui Голова акулы.
Moana Это не... проклято.
Maui Я — ничто без своего крюка!
Maui [Он сражается с Тэ Ка.] Эй, Тэ Ка!
[Тэ Ка поворачивается к нему. Его верхняя часть тела — акула, а нижняя — человек.]
Maui *АКУЛИНАЯ ГОЛОВА!*
Maui [для татуировки Мини Мауи] Не лезь в это, или будешь спать у меня подмышкой.
Maui [Океан волшебным образом приносит Моану к лодке]
[Маури в шоке]
Maui Такого я точно не ожидал.
Moana Я... Моана с Мотонуи. Это моя каноэ, и ты отправишься в Те...
[Маури бросает Моану за борт]
Moana АА!
[Мини-Маури делает ему выговор]
Maui Хватит обижаться. Нам нужно двигаться.
[Океан возвращает Моану на борт]
Maui И вот она снова.
Moana Я — Моана с Мотонуи—
[Маури дергает рычаг, лодка резко поднимается, и Моана летит за борт]
Moana ААА!
[Маури слышит бульканье позади. Он оборачивается, и Моана снова на борту]
Maui [вздыхает] Это было «Моана», да?
Moana Да. И ты...
[Она показывает ему Сердце Тифити]
Moana ... восстановишь Сердце!
[Маури хватает Сердце и бросает его далеко]
Moana [Океан возвращает Сердце, которое бьёт Маури по лицу и сбивает с ног]
Maui Ладно, я пас.
[Он прыгает за борт и уплывает]
Maui [Океан возвращает ЕГО на борт] ОЙ, ДА БЛ###Ь!
[Океан брызгает ему в лицо]
