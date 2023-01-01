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Моана
Награды и номинации мультфильма Моана
Moana
Моана
2016 / США
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8.2
Оцените
89
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Золотой глобус 2017
Лучшая песня
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Лучший анимационный фильм
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Лучшая песня
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