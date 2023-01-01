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Моана Моана
Киноафиша Фильмы Моана Награды и номинации мультфильма Моана
Moana Моана 2016 / США
8.2 Оцените
89 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Награды и номинации мультфильма Моана

Вся информация о мультфильме
MTV Movie & TV Awards 2017 MTV Movie & TV Awards 2017
Лучший музыкальный момент
Номинант
Золотой глобус 2017 Золотой глобус 2017
Лучшая песня
Номинант
Лучший анимационный фильм
Номинант
Оскар 2017 Оскар 2017
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Лучшая песня
Номинант
BAFTA 2017 BAFTA 2017
Лучший анимационный фильм
Номинант
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